Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ: Πολάκης, Παππάς, Δούρου επιμένουν για Κεντρική Επιτροπή σήμερα, game changer στην ΚΟ ο Ξανθόπουλος
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ: Πολάκης, Παππάς, Δούρου επιμένουν για Κεντρική Επιτροπή σήμερα, game changer στην ΚΟ ο Ξανθόπουλος
Η μειοψηφία ελέγχει το κόμμα, όχι όμως την Κοινοβουλευτική Ομάδα - Βουλευτές θεωρούν δόκιμο να παραταθεί η θητεία Ξανθόπουλου ως «προεδρεύοντα» για να μην υπάρξει διάσπαση
Συνθήκες διάσπασης διαμορφώνουν τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθώς η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του κόμματος είχε ως αποτέλεσμα να διαμορφωθούν δυο διαφορετικά εσωτερικά μπλοκ, αλλά και ένα τεταμένο εσωκομματικό κλίμα που δεν λέει να κοπάσει.
Παρά τις συμβιβαστικές προσπάθειες που εξελίχθηκαν μέχρι αργά χθες, εντούτοις η πλευρά των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παππά και Ρένας Δούρου εμμένει στην σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, επικαλούμενη την ερμηνεία του Καταστατικού από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, Φώτη Κουβέλη.
Από την άλλη, η Αναπληρώτρια Γραμματέας, Αναστασία Σαπουνά κάλεσε σε συνεδρίαση τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος τη Δευτέρα, προκειμένου να συσπειρώσει τις δυνάμεις της πλειοψηφίας.
Στην πράξη, ο έλεγχος του κόμματος έχει περάσει στην πλευρά της μειοψηφίας, όχι όμως και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία διαδραματίζει ρόλο στην άσκηση της αντιπολιτευτικής κριτικής από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αλλά και στην ευρύτερη αναδιάταξη των δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή, άλλωστε, και παρά τα όσα φημολογούνται, δεν είναι ακέφαλη, αλλά ρόλο προεδρεύοντα αναλαμβάνει ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, με βάση τον Κανονισμό της Βουλής.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο κ. Ξανθόπουλος θα συγκαλέσει την συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, για να εκλεγεί ο νέος επικεφαλής, ενώ μιλώντας χθες το βράδυ στο Ertnews ο κ. Ξανθόπουλος απάντησε πως δεν πρόκειται να εγείρει νομικά εμπόδια σε τυχόν υποψηφιότητα του Παύλου Πολάκη, όταν τυχόν αποκλεισμός του από την κούρσα λόγω της διαγραφής του από τον Σωκράτη Φάμελλο, θα διευκόλυνε τους εσωκομματικούς του αντιπάλους.
Το γεγονός, ωστόσο, ότι ο κ. Ξανθόπουλος είναι ένας μετριοπαθής πολιτικός, νομικός στο επάγγελμα και συμπαθής σε όλες τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει εντείνει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τον προβληματισμό ορισμένων βουλευτών τις τελευταίες ώρες, καθώς θεωρούν ότι θα ήταν δόκιμο να παραταθεί η θητεία του ως «Προεδρεύοντα» ή ακόμη να προταθεί η υποψηφιότητα του για την κούρσα διαδοχής, προκειμένου να μη διαμορφωθούν απόλυτα συνθήκες διάσπασης. Στο ενδεχόμενο μιας τρίτης υποψηφιότητας, άλλωστε, πέραν αυτών του Παύλου Πολάκη και της Ρένας Δούρου, θα μπορούσε να αποφευχθεί η «μεγάλη έξοδος» των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, καθώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι τις επόμενες μέρες θα εκδηλωθεί κύμα ανεξαρτητοποιήσεων, αν ο έλεγχος του κόμματος περάσει εξ’ ολοκλήρου στα χέρια της μειοψηφίας.
Πάντως, μια ανάρτηση με… νόημα σημειώθηκε χθες που πέρασε λόγω εσωκομματικής πόλωσης χαμηλά από τα ραντάρ, αφού στην πρώτη δήλωση του μετά την παραίτηση του ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε πως «Ποιον κοροϊδεύει ο κ. Kyriakos Mitsotakis; Την ώρα που τα δύο διυλιστήρια καταγράφουν κέρδη ύψους 1 δισ. ευρώ το τρίμηνο (!), η κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατί θα μειώσουν την τιμή κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο diesel; Την ίδια ώρα που τα διυλιστήρια αύξησαν πριν από μία εβδομάδα τις τιμές έως και 20 λεπτά/λίτρο, και τώρα τις μειώνουν κατά το ήμισυ;».
«Την ίδια ώρα που οι διεθνείς τιμές του Brent έχουν υποχωρήσει 25% με 30% αλλά στην Ελλάδα οι καταναλωτές πληρώνουν από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη; Η λύση δεν είναι τα επικοινωνιακά «καθρεφτάκια» προς ιθαγενείς. Αυτά κύριε Μητσοτάκη είναι καθαρή κλεψιά των διυλιστηρίων, στην οποία η κυβέρνηση βάζει πλάτη. Μόνη λύση είναι ο δημόσιος έλεγχος και η ρύθμιση της ενεργειακής αγοράς, με φορολόγηση υπερκερδών, μείωση ΕΦΚ και περιορισμός περιθωρίου (κέρδους) διύλισης, ώστε η μείωση τιμής να φτάσει στην αντλία.
Προτάσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει καταθέσει επανειλημμένα στη Βουλή», κατέληξε ο κ. Φάμελλος ασκώντας δριμεία κριτική προς τον Πρωθυπουργό.
Η… επανεμφάνιση του, ωστόσο, την επόμενη της παραίτησης του μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί, καθώς όχι μόνο δεν σιώπησε απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά παραμένει βουλευτης του κόμματος και βαθύς γνώστης των σημερινών συσχετισμών στην Κουμουνδούρου, διατηρώντας ισχυρά ερείσματα ικανά να επηρεάσουν την κούρσα για την νέα ηγεσία.
Παρά τις συμβιβαστικές προσπάθειες που εξελίχθηκαν μέχρι αργά χθες, εντούτοις η πλευρά των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παππά και Ρένας Δούρου εμμένει στην σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, επικαλούμενη την ερμηνεία του Καταστατικού από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, Φώτη Κουβέλη.
Από την άλλη, η Αναπληρώτρια Γραμματέας, Αναστασία Σαπουνά κάλεσε σε συνεδρίαση τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος τη Δευτέρα, προκειμένου να συσπειρώσει τις δυνάμεις της πλειοψηφίας.
Στην πράξη, ο έλεγχος του κόμματος έχει περάσει στην πλευρά της μειοψηφίας, όχι όμως και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία διαδραματίζει ρόλο στην άσκηση της αντιπολιτευτικής κριτικής από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αλλά και στην ευρύτερη αναδιάταξη των δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή, άλλωστε, και παρά τα όσα φημολογούνται, δεν είναι ακέφαλη, αλλά ρόλο προεδρεύοντα αναλαμβάνει ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, με βάση τον Κανονισμό της Βουλής.
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο κ. Ξανθόπουλος θα συγκαλέσει την συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, για να εκλεγεί ο νέος επικεφαλής, ενώ μιλώντας χθες το βράδυ στο Ertnews ο κ. Ξανθόπουλος απάντησε πως δεν πρόκειται να εγείρει νομικά εμπόδια σε τυχόν υποψηφιότητα του Παύλου Πολάκη, όταν τυχόν αποκλεισμός του από την κούρσα λόγω της διαγραφής του από τον Σωκράτη Φάμελλο, θα διευκόλυνε τους εσωκομματικούς του αντιπάλους.
Το γεγονός, ωστόσο, ότι ο κ. Ξανθόπουλος είναι ένας μετριοπαθής πολιτικός, νομικός στο επάγγελμα και συμπαθής σε όλες τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει εντείνει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τον προβληματισμό ορισμένων βουλευτών τις τελευταίες ώρες, καθώς θεωρούν ότι θα ήταν δόκιμο να παραταθεί η θητεία του ως «Προεδρεύοντα» ή ακόμη να προταθεί η υποψηφιότητα του για την κούρσα διαδοχής, προκειμένου να μη διαμορφωθούν απόλυτα συνθήκες διάσπασης. Στο ενδεχόμενο μιας τρίτης υποψηφιότητας, άλλωστε, πέραν αυτών του Παύλου Πολάκη και της Ρένας Δούρου, θα μπορούσε να αποφευχθεί η «μεγάλη έξοδος» των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, καθώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι τις επόμενες μέρες θα εκδηλωθεί κύμα ανεξαρτητοποιήσεων, αν ο έλεγχος του κόμματος περάσει εξ’ ολοκλήρου στα χέρια της μειοψηφίας.
Πάντως, μια ανάρτηση με… νόημα σημειώθηκε χθες που πέρασε λόγω εσωκομματικής πόλωσης χαμηλά από τα ραντάρ, αφού στην πρώτη δήλωση του μετά την παραίτηση του ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε πως «Ποιον κοροϊδεύει ο κ. Kyriakos Mitsotakis; Την ώρα που τα δύο διυλιστήρια καταγράφουν κέρδη ύψους 1 δισ. ευρώ το τρίμηνο (!), η κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατί θα μειώσουν την τιμή κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο diesel; Την ίδια ώρα που τα διυλιστήρια αύξησαν πριν από μία εβδομάδα τις τιμές έως και 20 λεπτά/λίτρο, και τώρα τις μειώνουν κατά το ήμισυ;».
«Την ίδια ώρα που οι διεθνείς τιμές του Brent έχουν υποχωρήσει 25% με 30% αλλά στην Ελλάδα οι καταναλωτές πληρώνουν από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη; Η λύση δεν είναι τα επικοινωνιακά «καθρεφτάκια» προς ιθαγενείς. Αυτά κύριε Μητσοτάκη είναι καθαρή κλεψιά των διυλιστηρίων, στην οποία η κυβέρνηση βάζει πλάτη. Μόνη λύση είναι ο δημόσιος έλεγχος και η ρύθμιση της ενεργειακής αγοράς, με φορολόγηση υπερκερδών, μείωση ΕΦΚ και περιορισμός περιθωρίου (κέρδους) διύλισης, ώστε η μείωση τιμής να φτάσει στην αντλία.
Προτάσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει καταθέσει επανειλημμένα στη Βουλή», κατέληξε ο κ. Φάμελλος ασκώντας δριμεία κριτική προς τον Πρωθυπουργό.
Η… επανεμφάνιση του, ωστόσο, την επόμενη της παραίτησης του μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί, καθώς όχι μόνο δεν σιώπησε απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά παραμένει βουλευτης του κόμματος και βαθύς γνώστης των σημερινών συσχετισμών στην Κουμουνδούρου, διατηρώντας ισχυρά ερείσματα ικανά να επηρεάσουν την κούρσα για την νέα ηγεσία.
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