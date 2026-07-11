Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ: Πολάκης, Παππάς, Δούρου επιμένουν για Κεντρική Επιτροπή σήμερα, game changer στην ΚΟ ο Ξανθόπουλος

Η μειοψηφία ελέγχει το κόμμα, όχι όμως την Κοινοβουλευτική Ομάδα - Βουλευτές θεωρούν δόκιμο να παραταθεί η θητεία Ξανθόπουλου ως «προεδρεύοντα» για να μην υπάρξει διάσπαση