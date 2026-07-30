Το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικό πύραυλο, «είναι απαράδεκτη»
Το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικό πύραυλο, «είναι απαράδεκτη»
Οποιαδήποτε παραβίαση κρατικών συνόρων αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και είναι απαράδεκτη, εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς την Πολωνία, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση
Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει το περιστατικό στην Πολωνία όπου ρωσικός πύραυλος κατέπεσε σε χωράφι με αποτέλεσμα να ανοίξει ένας τεράστιος κρατήρας 10 μέτρων, χωρίς πάντως να αναφερθούν υλικές ζημιές ή τραυματισμοί.
«Η Ελλάδα καταδικάζει τα ρωσικά χτυπήματα που αφαιρούν ζωές πολιτών στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του Πολωνικού - επομένως και του ευρωπαϊκού - εναέριου χώρου», αναφέρεται σε μια ανάρτηση του ελληνικού ΥΠΕΞ.
«Οποιαδήποτε παραβίαση κρατικών συνόρων αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και είναι απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς την Πολωνία, εταίρο μας στην ΕΕ και σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ», προστίθεται σε επόμενη ανάρτηση.
Δείτε την ανακοίνωση
Σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Λούμπλιν, ο Πολωνός πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι ενδείξεις συγκλίνουν στο πως το αντικείμενο ήταν ρωσικός πύραυλος τύπου Kh-101, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των ερευνών για να επιβεβαιώσουν με βεβαιότητα τον τύπο του πυραύλου και την προέλευσή του.
Νωρίτερα, ο υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, υποστήριξε ότι πύραυλος cruise Kh-101 εισήλθε στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της μεγάλης ρωσικής επίθεσης, κάνοντας λόγο για παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ.
«Η Ελλάδα καταδικάζει τα ρωσικά χτυπήματα που αφαιρούν ζωές πολιτών στην Ουκρανία, καθώς και την παραβίαση του Πολωνικού - επομένως και του ευρωπαϊκού - εναέριου χώρου», αναφέρεται σε μια ανάρτηση του ελληνικού ΥΠΕΞ.
«Οποιαδήποτε παραβίαση κρατικών συνόρων αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και είναι απαράδεκτη. Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς την Πολωνία, εταίρο μας στην ΕΕ και σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ», προστίθεται σε επόμενη ανάρτηση.
Δείτε την ανακοίνωση
Υπενθυμίζεται ότι το αντικείμενο κατέπεσε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε χωράφι κοντά στο χωριό Ταρνάβα Κολόνια, περίπου 100 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα, την ώρα που η Ρωσία εξαπέλυε μαζική επίθεση εναντίον της πόλης Λβιβ. Από την πρόσκρουση δημιουργήθηκε κρατήρας διαμέτρου περίπου 10 μέτρων.
#Greece condemns the Russian strikes that claimed the lives of civilians in Ukraine, as well as the violation of Polish—and therefore European—airspace. pic.twitter.com/eZtVjtI3od— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 30, 2026
Σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Λούμπλιν, ο Πολωνός πρωθυπουργός ανέφερε ότι οι ενδείξεις συγκλίνουν στο πως το αντικείμενο ήταν ρωσικός πύραυλος τύπου Kh-101, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι Αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των ερευνών για να επιβεβαιώσουν με βεβαιότητα τον τύπο του πυραύλου και την προέλευσή του.
Νωρίτερα, ο υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, υποστήριξε ότι πύραυλος cruise Kh-101 εισήλθε στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της μεγάλης ρωσικής επίθεσης, κάνοντας λόγο για παραβίαση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ.
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