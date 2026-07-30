Το υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικό πύραυλο, «είναι απαράδεκτη»

Οποιαδήποτε παραβίαση κρατικών συνόρων αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και είναι απαράδεκτη, εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς την Πολωνία, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση