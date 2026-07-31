Διαμαντοπούλου: Ωραίο να πουλάει εντιμότητα ο Τσίπρας αλλά να πει ποιος πληρώνει το κόμμα του με τα πολλά λεφτά - ΕΛΑΣ: Στηριζόμαστε σε εθελοντές και μέλη

«Δεν θα αφήσουμε τίποτα αναπάντητο, ειδικά όσον αφορά την εντιμότητα» είπε η Άννα Διαμαντοπούλου -





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ΕΛΑΣ: Στηριζόμαστε σε εθελοντές και μέλη

Μετά τις δηλώσεις Διαμαντοπούλου, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία, μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι «υπάρχουν τα κόμματα που στηρίζονται στις τράπεζες και χρεοκόπησαν τη χώρα και τα ταμεία τους και υπάρχει και η ΕΛ.Α.Σ που στηρίζεται στους εθελοντές και τα μέλη της»



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Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις δηλώσεις Διαμαντοπούλου



Υπάρχει το σύστημα του ενός δις, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, υπάρχει και η ΕΛΑΣ που γεννήθηκε πριν δύο μήνες.



Υπάρχουν τα κόμματα που στηρίζονται στα δανεικά και αγύριστα των τραπεζών, που χρεοκόπησαν και τη χώρα και τα ταμεία τους και υπάρχει και η ΕΛΑΣ που στηρίζεται στους εθελοντές και τα μέλη της και κάνει καμπάνια με ποστ στο διαδίκτυο.



Ζητάμε συγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ζητάμε συγνώμη, που οι εθελοντές και τα μέλη μας και όχι οι τράπεζες στηρίζουν την προσπάθεια μας.



Συνέχεια στην κόντρα που άνοιξε ανάμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ για την πηγή της χρηματοδότησης του πρώτου και τα δάνεια του δεύτερου, έδωσε η Άννα Διαμαντοπούλου το πρωί της Παρασκευής καλώντας τον Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει «ποιος πληρώνει και χρηματοδοτεί το κόμμα του που εμφανίστηκε με πολλά λεφτά, πολυδάπανη καμπάνια, ινστιτούτο και πολλούς εργαζόμενους».«Το ΠΑΣΟΚ απάντησε γιατί προκλήθηκε και το μήνυμα είναι ότι δεν θα αφήσουμε τίποτα αναπάντητο, ειδικά όσον αφορά την εντιμότητα» είπε αρχικά η κυρία Διαμαντοπούλου στο MEGA και συνέχισε:«Ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε με μια πολυδάπανη καμπάνια πολυεθνικής και δημιούργησε ένα ρεύμα. Πρέπει να μας πει ποιος πληρώνει και χρηματοδοτεί το κόμμα του. Αφού άνοιξε η συζήτηση, πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε όλα. Ωραίο είναι να πουλάς αριστεροσύνη και εντιμότητα αλλά πρέπει να απαντήσει γιατί θέλει να επιστρέψει στη Βουλή από την οποία έφυγε λέγοντας ότι δεν μπορεί να την αντέξει. Πρέπει να απαντήσει τι έκανε ως κυβερνήτης για τις τράπεζες, ποιος έφερε τα funds, ποιος αύξησε τα μερίδια; Αυτό θα έρχεται συνέχεια το ερώτημα, ποιος πληρώνει ένα κόμμα που εμφανίστηκε με πολλά λεφτά, ινστιτούτο και πολλούς εργαζόμενους».Ειδικά για τις κατηγορίες της ΕΛΑΣ του Τσίπρα που, όπως επισήμανε, «επιτέθηκε στην ημέρα που γινόταν χαμός σε όλη τη χώρα, που είχαμε 3 νεκρούς πυροσβέστες», η Άννα Διαμαντοπούλου σημείωσε ότι «ξέρει ο κ. Τσίπρας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που είχε 45% και είχε μια αντίστοιχη επιχορήγηση από το κράτος και γι' αυτό ήταν αντίστοιχος ο δανεισμός του. Μετά το ΠΑΣΟΚ πήγε στο 4%, η επιχορήγηση έγινε ανύπαρκτη και έπρεπε να καλύψει τα προηγούμενα χρόνια. Από το 2010 το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δανειστεί ούτε μισώ ευρώ, αυτές οι αυξήσεις οφείλονται σε τοκοχρεωλύσια, το ΠΑΣΟΚ έχει τακτοποιήσει τα οικονομικά του, δεν χρωστάει στους ανθρώπους του, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας έφυγε από κόμμα που δεν έχουν ξεπληρώσει ακόμα τους εργαζόμενους στο Κόκκινο. Το ΠΑΣΟΚ αποπληρώνει από την κρατική επιχορήγηση τα δάνειά του».Μετά τις δηλώσεις Διαμαντοπούλου, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία, μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι «υπάρχουν τα κόμματα που στηρίζονται στις τράπεζες και χρεοκόπησαν τη χώρα και τα ταμεία τους και υπάρχει και η ΕΛ.Α.Σ που στηρίζεται στους εθελοντές και τα μέλη της»«Ζητάμε συγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ζητάμε συγνώμη, που οι εθελοντές και τα μέλη μας και όχι οι τράπεζες στηρίζουν την προσπάθεια μας» προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.Υπάρχει το σύστημα του ενός δις, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, υπάρχει και η ΕΛΑΣ που γεννήθηκε πριν δύο μήνες.Υπάρχουν τα κόμματα που στηρίζονται στα δανεικά και αγύριστα των τραπεζών, που χρεοκόπησαν και τη χώρα και τα ταμεία τους και υπάρχει και η ΕΛΑΣ που στηρίζεται στους εθελοντές και τα μέλη της και κάνει καμπάνια με ποστ στο διαδίκτυο.Ζητάμε συγνώμη από την κυρία Διαμαντοπούλου που δεν χρεώνουμε τον ελληνικό λαό με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ζητάμε συγνώμη, που οι εθελοντές και τα μέλη μας και όχι οι τράπεζες στηρίζουν την προσπάθεια μας.

Την ενημερώνουμε ωστόσο, ότι δεν έχουμε σκοπό να αλλάξουμε γραμμή πλεύσης. Ούτε να χρεώνουμε τους Έλληνες για τη κομματική μας λειτουργία, ούτε και να αποτελέσουμε σωσίβιο στη ΝΔ και κυβερνητικός εταίρος του κου Μητσοτάκη, που ως γνωστόν αποτελεί διακαή της πόθο.



Σε κάθε περίπτωση όμως ως προς τα δάνεια του 1 δις πρέπει να εξηγήσουν πως κατάφεραν να διπλασιάσουν το χρέος τους μέσα σε λίγα χρόνια.