Μαρινάκης: Να μην πιστεύει ο κόσμος τους φιδέμπορους για τα εθνικά, ας αφήσουμε τις επαναλήψεις από πολιτικά σήριαλ του παρελθόντος
Μαρινάκης: Να μην πιστεύει ο κόσμος τους φιδέμπορους για τα εθνικά, ας αφήσουμε τις επαναλήψεις από πολιτικά σήριαλ του παρελθόντος
«Το να πεις θα κάνω κόμμα επειδή διαφωνώ στο α ή β δεν είναι ατζέντα κόμματος αλλά προσωπική αντίθεση, όταν μιλάει η δικαιοσύνη καλό είναι να μην κάνουμε τους δικαστές» είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τον Αντώνη Σαμαρά
Για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης ως προς τα εθνικά θέματα καλώντας τον κόσμο «να μην πιστεύει τους φιδέμπορους», για τον Αντώνη Σαμαρά με την επισήμανση «ας αφήσουμε τις επαναλήψεις από πολιτικά σήριαλ του παρελθόντος» αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα και την «κατά παραγγελία νομοθέτηση» που έκανε με τους ποινικούς κώδικες αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του το πρωί της Τρίτης.
Όπως είπε αρχικά στον ΣΚΑΪ, «κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης αντιμετωπίζουν τα κρίσιμα εθνικά θέματα με όρους αντιπολιτευτικού παιχνιδιού. Λέω στον κόσμο να μην πιστεύει φιδέμπορους για τα εθνικά. Η Ελλάδα που ήταν στο απόλυτο μηδέν το 2019 έχει καταφέρει πολλαπλάσια από αυτά που οι γείτονές μας σήμερα διεκδικούν».
«Η εξωτερική πολιτική, η αμυντική θωράκιση ασκείται με πράξεις και πολιτικές. Το πιο εύκολο θα ήταν να κάνει κάθε μήνα ο Μητσοτάκης μια σκληρή δήθεν δεξιά τοποθέτηση. Μέχρι το 2019 η Ελλάδα ήταν παρίας και πανηγύρισε μόνο για τη συμφωνία της γραβάτας. Η διπλωματική στάση έκτοτε είναι υπέρ των πολιτών. Η άλλη στάση των ψευτοπατριωτών είναι για να έχουμε να λέμε» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.
Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά σημείωσε ότι «έχει πλάκα η στάση του για τις υποκλοπές , δεν υποτιμώ το θέμα αλλά τη στάση κομμάτων και πολιτικών όπως ο κ. Σαμαράς δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Το θέμα αυτό έχει πάει στη δικαιοσύνη και όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, είμαστε κράτος με διάκριση εξουσιών και η δικαιοσύνη έχει δώσει τις απαντήσεις της. Όταν μιλάει η δικαιοσύνη καλό είναι να μην κάνουμε τους δικαστές».
Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι «ο κ. Σαμαράς μέχρι να κάνει κόμμα όπως προεξοφλείται, δεν είναι αντιπολίτευση, αν κάνει κόμμα θα είναι σε αυτά που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση. Η δική μας δουλειά είναι να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα μάς, όσα κόμματα και αν δημιουργηθούν δεν θα επηρεάσουν την προσπάθειά μας».
Με αφορμή, δε, την επανεμφάνιση στην κεντρική πολιτική σκηνή των κ.κ. Τσίπρα και Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε «παρατηρώ ότι ένας μεγάλος αριθμός εκπροσώπων του παλαιού πολιτικού συστήματος επανεμφανίζεται. Άνθρωποι που εξελέγησαν όχι βουλευτές αλλά πρωθυπουργοί. Αυτοί πήραν μια εντολή από την κυβέρνηση να κάνουν αλλαγές και τομές. Και επανεμφανίζονται για να καταγγείλουν την τωρινή κυβέρνηση και ότι θα επιστρέψουν να τα κάνουν εκείνοι. Τα κράτη πάνε μπροστά με πολιτικές που αποδίδουν. Το να πεις θα κάνω κόμμα επειδή διαφωνώ στο α ή β δεν είναι ατζέντα κόμματος αλλά προσωπική αντίθεση. Ας αφήσουμε το πολιτικό σύστημα να κάνει τη δουλειά του και ας αφήσουμε τις επαναλήψεις από πολιτικά σήριαλ του παρελθόντος».
Όπως είπε αρχικά στον ΣΚΑΪ, «κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης αντιμετωπίζουν τα κρίσιμα εθνικά θέματα με όρους αντιπολιτευτικού παιχνιδιού. Λέω στον κόσμο να μην πιστεύει φιδέμπορους για τα εθνικά. Η Ελλάδα που ήταν στο απόλυτο μηδέν το 2019 έχει καταφέρει πολλαπλάσια από αυτά που οι γείτονές μας σήμερα διεκδικούν».
«Η εξωτερική πολιτική, η αμυντική θωράκιση ασκείται με πράξεις και πολιτικές. Το πιο εύκολο θα ήταν να κάνει κάθε μήνα ο Μητσοτάκης μια σκληρή δήθεν δεξιά τοποθέτηση. Μέχρι το 2019 η Ελλάδα ήταν παρίας και πανηγύρισε μόνο για τη συμφωνία της γραβάτας. Η διπλωματική στάση έκτοτε είναι υπέρ των πολιτών. Η άλλη στάση των ψευτοπατριωτών είναι για να έχουμε να λέμε» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.
Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά σημείωσε ότι «έχει πλάκα η στάση του για τις υποκλοπές , δεν υποτιμώ το θέμα αλλά τη στάση κομμάτων και πολιτικών όπως ο κ. Σαμαράς δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Το θέμα αυτό έχει πάει στη δικαιοσύνη και όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, είμαστε κράτος με διάκριση εξουσιών και η δικαιοσύνη έχει δώσει τις απαντήσεις της. Όταν μιλάει η δικαιοσύνη καλό είναι να μην κάνουμε τους δικαστές».
Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι «ο κ. Σαμαράς μέχρι να κάνει κόμμα όπως προεξοφλείται, δεν είναι αντιπολίτευση, αν κάνει κόμμα θα είναι σε αυτά που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση. Η δική μας δουλειά είναι να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα μάς, όσα κόμματα και αν δημιουργηθούν δεν θα επηρεάσουν την προσπάθειά μας».
Με αφορμή, δε, την επανεμφάνιση στην κεντρική πολιτική σκηνή των κ.κ. Τσίπρα και Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε «παρατηρώ ότι ένας μεγάλος αριθμός εκπροσώπων του παλαιού πολιτικού συστήματος επανεμφανίζεται. Άνθρωποι που εξελέγησαν όχι βουλευτές αλλά πρωθυπουργοί. Αυτοί πήραν μια εντολή από την κυβέρνηση να κάνουν αλλαγές και τομές. Και επανεμφανίζονται για να καταγγείλουν την τωρινή κυβέρνηση και ότι θα επιστρέψουν να τα κάνουν εκείνοι. Τα κράτη πάνε μπροστά με πολιτικές που αποδίδουν. Το να πεις θα κάνω κόμμα επειδή διαφωνώ στο α ή β δεν είναι ατζέντα κόμματος αλλά προσωπική αντίθεση. Ας αφήσουμε το πολιτικό σύστημα να κάνει τη δουλειά του και ας αφήσουμε τις επαναλήψεις από πολιτικά σήριαλ του παρελθόντος».
Για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Παύλος Μαρινάκης είπε «εγώ δεν θα πω ότι τα έχει πάρει Υπάρχουν όμως κάποια δεδομένα που δεν αμφισβητούνται. Ο Τσίπρας επανεμφανίστηκε με βασικό όπλο την υποτιθέμενη εντιμότητα. Φανταστείτε Τσιάρα και Φλωρίδη να έλεγαν ότι επί Μητσοτάκη λειτουργεί παραϋπουργείο Δικαιοσύνης. Εδώ έχουμε ένα κόμμα που ο υπουργός Δικαιοσύνης του λέει ότι έδινε εντολές στη δικαιοσύνη. Κράτησε ανοιχτή τη Βουλή το 2019 όχι μόνο απελευθερώνοντας το βαρύ έγκλημα, έκανε και κατά παραγγελία νομοθέτηση. Τα κίνητρα χωρίς αποδείξεις δεν μπορώ να τα πω. Υπάρχουν διατάξεις που βγάζουν μάτι. Αυτά τα έχει πει ο κ. Μητσοτάκης στη Βουλή. Από τη στιγμή που ο Τσίπρας επιλέγει να επανεμφανιστεί ως ο τίμιος και ηθικός πολιτικός θα τα θυμίζουμε όλα γιατί με όσα έγιναν στη δικαιοσύνη τα 4 χρόνια, ο Τσίπρας είναι ο τελευταίος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης που μπορεί να διεκδικεί τον τίτλο του πιο έντιμου».
Στην ερώτηση να πει από ποιους έγινε κατά παραγγελία νομοθέτηση από τον κ. Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε «από καποιους από αυτούς που ωφελήθηκαν. Δεν μπορώ να έχω αποδείξεις. Όταν αλλάζει κάτι φωτογραφικά κάποιος ωφελείται. Αυτά πρέπει να τα απαντήσει ο κ. Τσίπρας. Για το ποιον το έκανε ας βρεθεί ενώπιον δημοσιογράφου να απαντήσει. Δεν μπορώ να πω ότι τα πήρε χωρίς να έχω αποδείξεις».
Στην ερώτηση να πει από ποιους έγινε κατά παραγγελία νομοθέτηση από τον κ. Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε «από καποιους από αυτούς που ωφελήθηκαν. Δεν μπορώ να έχω αποδείξεις. Όταν αλλάζει κάτι φωτογραφικά κάποιος ωφελείται. Αυτά πρέπει να τα απαντήσει ο κ. Τσίπρας. Για το ποιον το έκανε ας βρεθεί ενώπιον δημοσιογράφου να απαντήσει. Δεν μπορώ να πω ότι τα πήρε χωρίς να έχω αποδείξεις».
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