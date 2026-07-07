Μαρινάκης: Να μην πιστεύει ο κόσμος τους φιδέμπορους για τα εθνικά, ας αφήσουμε τις επαναλήψεις από πολιτικά σήριαλ του παρελθόντος

«Το να πεις θα κάνω κόμμα επειδή διαφωνώ στο α ή β δεν είναι ατζέντα κόμματος αλλά προσωπική αντίθεση, όταν μιλάει η δικαιοσύνη καλό είναι να μην κάνουμε τους δικαστές» είπε ο Παύλος Μαρινάκης για τον Αντώνη Σαμαρά