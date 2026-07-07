«Ανοίγει» το μέτωπο της κυβέρνησης με τον Σαμαρά: Το Ρετιρέ, ο Άρειος Πάγος και τα καρφιά για το 2023
«Ανοίγει» το μέτωπο της κυβέρνησης με τον Σαμαρά: Το Ρετιρέ, ο Άρειος Πάγος και τα καρφιά για το 2023
Κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι να «φρενάρει» την επιχείρηση διεμβολισμού που θα επιχειρήσει ο πρώην πρωθυπουργός, με στόχο να αντλήσει ψηφοφόρους από το «σώμα» της ΝΔ
Μετά τον χθεσινό πρωινό καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου, κυβερνητική πηγή σε επικοινωνία με το protothema.gr διεμήνυε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να εγκλωβιστεί στη λογική των εκατέρωθεν πυρών με τον Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου να μην τον αναγορεύσει σε στρατηγικό αντίπαλο πριν καν κάνει κόμμα. Και ενώ αυτή ήταν η πρόθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου ενώ μετέβαινε για την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, εντούτοις ο πρώην πρωθυπουργός είχε διαφορετικά σχέδια και κατέθεσε στον Άρειο Πάγο αίτηση περαιτέρω έρευνας για την παγίδευση του τηλεφώνου του μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator.
Επί του πολιτικού προκειμένου και όσο και αν η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει χαμηλά τους τόνους, το μέτωπο με τον πρώην πρωθυπουργό «ανοίγει» προοδευτικά. Με ειλημμένη την απόφαση Σαμαρά για νέο κόμμα και τα «καρφιά» στη ΝΔ ευκαιρίας δοθείσης, είναι μάλλον αδύνατο για το Μέγαρο Μαξίμου να αφήνει τα πυρά αναπάντητα.
Προφανώς δεν θα απαντά σε κάθε τι που λέει ο κ. Σαμαράς, υπάρχουν ορισμένα τινά που όμως δεν θα μένουν στον αέρα, καθώς αυτό μπορεί να εκληφθεί ως μήνυμα αδυναμίας του κυβερνητικού επιτελείου. Άλλωστε, ένας κεντρικός στόχος του κυβερνώντος κόμματος είναι να «φρενάρει» την επιχείρηση διεμβολισμού που θα επιχειρήσει ο πρώην πρωθυπουργός, με στόχο να αντλήσει ψηφοφόρους από το «σώμα» της ΝΔ για να τροφοδοτήσει το νέο κομματικό του εγχείρημα που είναι στα σπάργανα.
Ο κ. Σαμαράς πάντως είναι προφανές ότι κινείται μεθοδικά, ανεξαρτήτως του τι λέει το Μαξίμου. Κάνοντας καθημερινά κάτι που συζητείται-προφανώς δυσανάλογα πολύ, καθώς αναμένεται να κάνει κόμμα και δεν το έχει δρομολογήσει ακόμα-χθες έκανε ένα ακόμα βήμα, προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη για την υπόθεση του Predator. Η ΝΔ θα αποφασίσει σήμερα πώς θα κινηθεί την Τετάρτη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ως προς το αίτημα κλήσης των κ.κ. Δημητριάδη και Ντίλιαν, ενώ παράλληλα επισημαίνει σε όλους τους τόνους ότι η δικαιοσύνη απαντά για αιτήματα που κατατίθενται ενώπιον της.
«Αν θυμόμαστε καλά, η ΝΔ το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση; Εχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μήπως; Γιατί λοιπόν ο κ.Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ.Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023;», απάντησαν συνεργάτες του κ. Σαμαρά, εκλαμβάνοντας τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ως έμμεση παραδοχή της συσχέτισης του Μεγάρου Μαξίμου με την υπόθεση των υποκλοπών και στο επίπεδο του πρωθυπουργού. Από την κυβέρνηση βεβαίως αποδίδουν αποκλειστικά και μόνο στον κ. Σαμαρά μια ετεροχρονισμένη επιχείρηση σύνδεσης της υπόθεσης των υποκλοπών με το Μαξίμου, υπενθυμίζοντας ότι και προ εβδομάδων στη Βουλή είχε κάνει σχετικές αναφορές για το θέμα.
Είναι πάντως προφανές ότι ο κ. Σαμαράς προσπαθεί να πλαγιοκοπήσει το Μέγαρο Μαξίμου με κάθε τρόπο, αναδεικνύοντας θέματα που δυσκολεύουν την κυβέρνηση. Από την άλλη, το πρωθυπουργικό επιτελείο και μια σειρά κυβερνητικών και κομματικών στελεχών της ΝΔ προοδευτικά αφήνουν τους ήπιους και συναισθηματικούς τόνους απέναντι στον κ. Σαμαρά, αντιλαμβανόμενοι ότι πλέον έχουν να κάνουν με έναν επικείμενο πολιτικό αντίπαλο.
Επί του πολιτικού προκειμένου και όσο και αν η κυβέρνηση θέλει να κρατήσει χαμηλά τους τόνους, το μέτωπο με τον πρώην πρωθυπουργό «ανοίγει» προοδευτικά. Με ειλημμένη την απόφαση Σαμαρά για νέο κόμμα και τα «καρφιά» στη ΝΔ ευκαιρίας δοθείσης, είναι μάλλον αδύνατο για το Μέγαρο Μαξίμου να αφήνει τα πυρά αναπάντητα.
Προφανώς δεν θα απαντά σε κάθε τι που λέει ο κ. Σαμαράς, υπάρχουν ορισμένα τινά που όμως δεν θα μένουν στον αέρα, καθώς αυτό μπορεί να εκληφθεί ως μήνυμα αδυναμίας του κυβερνητικού επιτελείου. Άλλωστε, ένας κεντρικός στόχος του κυβερνώντος κόμματος είναι να «φρενάρει» την επιχείρηση διεμβολισμού που θα επιχειρήσει ο πρώην πρωθυπουργός, με στόχο να αντλήσει ψηφοφόρους από το «σώμα» της ΝΔ για να τροφοδοτήσει το νέο κομματικό του εγχείρημα που είναι στα σπάργανα.
Το Ρετιρέ και οι υποκλοπέςΕπί του πολιτικού προκειμένου και με φόντο τα video του κ. Σαμαρά στα social media που συζητήθηκαν πολύ, το Μέγαρο Μαξίμου απαξίωσε, εμμέσως πλην σαφώς, τον πρώην πρωθυπουργό σαν «παλιό υλικό». Πώς άλλωστε θα μπορούσε να εκληφθεί η αναλογία που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με τη σειρά «Ρετιρέ» του Mega που χρονολογείται από το 1991 και επαναπροβάλλεται με επιτυχία κάθε καλοκαίρι. «Δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση, θα αποδώσει και στην πολιτική», είπε σιβυλλικά ο κ. Μαρινάκης. »Χρέος μας είναι να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας, να προσπαθούμε να βελτιώνουμε τη ζωή των πολιτών και όχι να μπαίνουμε σε διαδικασίες σχολιασμού και μάλιστα με βάση προσωπικές ατζέντες», τονίζουν από την κυβέρνηση, αποδίδοντας στον πρώην πρωθυπουργό χαρακτηριστικά βολονταρισμού στον σχεδιασμό δημιουργίας νέου κόμματος.
Ο κ. Σαμαράς πάντως είναι προφανές ότι κινείται μεθοδικά, ανεξαρτήτως του τι λέει το Μαξίμου. Κάνοντας καθημερινά κάτι που συζητείται-προφανώς δυσανάλογα πολύ, καθώς αναμένεται να κάνει κόμμα και δεν το έχει δρομολογήσει ακόμα-χθες έκανε ένα ακόμα βήμα, προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη για την υπόθεση του Predator. Η ΝΔ θα αποφασίσει σήμερα πώς θα κινηθεί την Τετάρτη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ως προς το αίτημα κλήσης των κ.κ. Δημητριάδη και Ντίλιαν, ενώ παράλληλα επισημαίνει σε όλους τους τόνους ότι η δικαιοσύνη απαντά για αιτήματα που κατατίθενται ενώπιον της.
Η κόντρα για το 2023Σε κάθε περίπτωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «σήκωσε το γάντι» της πλευράς Σαμαράς, διερωτώμενος εν πολλοίς πόθεν η ξαφνική ευαισθησία του κ. Σαμαρά για το θέμα των υποκλοπών, καθώς το 2023 είχε συμμετάσχει κανονικά στα ψηφοδέλτια της ΝΔ, ενώ η υπόθεση είχε ξεσπάσει ήδη από το 2022. Αυτό που το Μέγαρο Μαξίμου υπονοεί είναι ότι η ανησυχία του κ. Σαμαρά είναι όψιμη, λόγω της επικείμενης δημιουργίας κόμματος και της επιχείρησης του να διαφοροποιηθεί με κάθε τρόπο από την κυβέρνηση, προβάλλοντας και ένα διαφορετικό «ηθικό υπόδειγμα».
«Αν θυμόμαστε καλά, η ΝΔ το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση; Εχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μήπως; Γιατί λοιπόν ο κ.Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ.Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023;», απάντησαν συνεργάτες του κ. Σαμαρά, εκλαμβάνοντας τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ως έμμεση παραδοχή της συσχέτισης του Μεγάρου Μαξίμου με την υπόθεση των υποκλοπών και στο επίπεδο του πρωθυπουργού. Από την κυβέρνηση βεβαίως αποδίδουν αποκλειστικά και μόνο στον κ. Σαμαρά μια ετεροχρονισμένη επιχείρηση σύνδεσης της υπόθεσης των υποκλοπών με το Μαξίμου, υπενθυμίζοντας ότι και προ εβδομάδων στη Βουλή είχε κάνει σχετικές αναφορές για το θέμα.
Είναι πάντως προφανές ότι ο κ. Σαμαράς προσπαθεί να πλαγιοκοπήσει το Μέγαρο Μαξίμου με κάθε τρόπο, αναδεικνύοντας θέματα που δυσκολεύουν την κυβέρνηση. Από την άλλη, το πρωθυπουργικό επιτελείο και μια σειρά κυβερνητικών και κομματικών στελεχών της ΝΔ προοδευτικά αφήνουν τους ήπιους και συναισθηματικούς τόνους απέναντι στον κ. Σαμαρά, αντιλαμβανόμενοι ότι πλέον έχουν να κάνουν με έναν επικείμενο πολιτικό αντίπαλο.
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