«Ανοίγει» το μέτωπο της κυβέρνησης με τον Σαμαρά: Το Ρετιρέ, ο Άρειος Πάγος και τα καρφιά για το 2023

Κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι να «φρενάρει» την επιχείρηση διεμβολισμού που θα επιχειρήσει ο πρώην πρωθυπουργός, με στόχο να αντλήσει ψηφοφόρους από το «σώμα» της ΝΔ