Κανέλλη: Ο Τσίπρας κυβέρνησε με τον Καμμένο, πώς θα το παίξει τώρα αγνό παρθένο μαλλί; Είναι ανανέωση να πετάει τους συνεργάτες του σαν την μύγα από το γιαούρτι;