Σε λειτουργία πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο
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Ρέθυμνο Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωτιά

Σε λειτουργία πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο

Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

Σε λειτουργία πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή πυρόπληκτων από τη μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο
Σε λειτουργία τέθηκε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποστήριξη των πολιτών που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου.

Η πλατφόρμα, που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρέχει τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για προσωρινή διαμονή των πληγέντων, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς τις παροχές που ήδη προσφέρουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή η Περιφέρεια και οι Δήμοι.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας στη διεύθυνση ΕΔΩ.

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