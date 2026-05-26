Μητσοτάκης στο υπουργικό: Πολιτική Βαβέλ με τα νέα κόμματα, παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο diesel

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε «νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους» - Δεν παρατείνεται το fuel pass





Ευθείες βολές προς τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο , περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον «σύγχυσης και λαϊκισμού», με κοινό παρονομαστή – όπως είπε – την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε «νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους».Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους», περιγράφοντας μια «πολιτική Βαβέλ» με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο την καταγγελία της κυβέρνησης. Ως παράδειγμα επικαλέστηκε τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία για την παραμονή του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος , επισημαίνοντας ότι δεν υπερψήφισε την ανανέωση της θητείας του.Στρέφοντας τη συζήτηση στην οικονομία, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τα εισοδήματα απέναντι στις έκτακτες κρίσεις, ενώ παράλληλα υλοποιεί πολιτικές που – όπως είπε – «παγιώνουν την πρόοδο της χώρας».Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι η επιδότηση στο diesel επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο, τονίζοντας ότι η τιμή θα διατηρηθεί χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί.Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε τη στρατηγική της κυβέρνησης με τη διεθνή αβεβαιότητα, σημειώνοντας ότι «οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς», προσθέτοντας ότι αυτό ήταν και το μήνυμα που καταγράφηκε στις πρόσφατες εκλογές στην Κύπρο.Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η κυβέρνηση «βαδίζει έναν δρόμο που επιτρέπει η φροντίδα για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής να γίνεται καλύτερη», κάνοντας λόγο για «τον δρόμο της σταθερότητας και της σιγουριάς», τον οποίο – όπως είπε – οι πολίτες αντιλαμβάνονται ως κρίσιμο σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας. Μάλιστα, συνέδεσε το μήνυμα αυτό και με τις πρόσφατες εκλογικές εξελίξεις στην Κύπρο.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη ρύθμιση με την οποία εντάσσονται στο καθεστως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, οι νοσηλευτές, οι βοηθοί νοσηλευτών, διασωστες, όπως επισης οι οδηγοί του ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για «αίτημα πολλών δεκαετιών» που – όπως είπε – «θα υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση». «Είναι ακόμη μία δέσμευση για την οποία θα μπορούμε, αφού τη νομοθετήσουμε, να πούμε ότι το είπαμε και το κάναμε», σημείωσε.Σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί περικοπή πόρων ούτε στην ΚΑΠ ούτε στις πολιτικές συνοχής. Όπως είπε, η θέση αυτή εκφράζει και την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν θα αποδεχθεί ανακατανομές που θα διευρύνουν τις ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών. Παράλληλα, ζήτησε απλοποίηση των κανόνων χρηματοδότησης και μεγαλύτερη ευελιξία με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνικής προεδρίας της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027, όταν – όπως εκτίμησε – θα βρίσκονται στο τραπέζι κρίσιμες αποφάσεις για την οριστικοποίηση του νέου πολυετούς προϋπολογισμού.Ο πρωθυπουργός στάθηκε και στην αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, επισημαίνοντας ότι «έχουμε ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα, έχουμε μειώσει το κενό με την Ευρώπη». Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, η διαρκής προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής της κυβέρνησης.

Όλη η εισήγηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Έχουμε μια πλούσια ατζέντα σήμερα στο Υπουργικό, το οποίο, όμως, δυστυχώς για ακόμα μία φορά διεξάγεται σε εξαιρετικά αβέβαιες διεθνείς συνθήκες, με τις συνέπειες από την κρίση στο Ιράν να εξακολουθούν να σκιάζουν την παγκόσμια οικονομία, προκαλώντας μία παρατεταμένη, θα έλεγα, αβεβαιότητα, η οποία μόνο καλό δεν κάνει.



Ενώ και στην εσωτερική πολιτική σκηνή, ειδικά στην αντιπολίτευση, θα έλεγα ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα, από παράλληλες εξελίξεις των τελευταίων ημερών.



Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία, όμως, φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είστε στο άμεσο είτε στο απώτερο παρελθόν.



Και από την άλλη, βέβαια, θεσμικές -υποτίθεται- δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν ολοένα και περισσότερο τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, σε μία πολιτική Βαβέλ, η οποία έχει έναν μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.



Για παράδειγμα, θα έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε, κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μία κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή.



Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει εμπειρία, έχει διεθνή αποδοχή, βοήθησε την Ελλάδα να μείνει στο ευρώ, έγινε μάλιστα και το ίδιο στόχος μίας σκευωρίας, της σκευωρίας Novartis, δίπλα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δίπλα σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ.



Πρόκειται, πράγματι, για φαινόμενα αναντίστοιχα, θα έλεγα, της κρισιμότητας των καιρών, γι’ αυτό και η δική μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή: να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και, βέβαια, να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας.



Έτσι, και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, θα παρατείνουμε την επιδότηση του diesel στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μία παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.



Ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς μάλιστα καμία ειδική αίτηση και με βάση πολύ διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν άνω του 80% των νοικοκυριών της επικράτειας. Σχεδόν ένα εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα ωφεληθούν από το μέτρο αυτό.



Αξίζει να θυμίσουμε ότι, μέχρι στιγμής, τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ.



Είναι, όμως, το αποτέλεσμα μιας συνετής πολιτικής που μεταφράζει το πλεόνασμα της οικονομίας σε ένα συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία. Προφανώς όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο μπορούμε.



Βαδίζοντας, όμως, σε έναν δρόμο που θα επιτρέπει η φροντίδα για την βελτίωση της καθημερινής ζωής να μπορεί να γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Και, νομίζω, είναι ένας δρόμος σταθερότητας και σιγουριάς, τη σημασία των οποίων είμαι βέβαιος ότι αντιλαμβάνονται και οι πολίτες εν μέσω τόσης αβεβαιότητας γύρω μας.



Θα έλεγα ότι αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ξέρω ότι αρκετά από τα στελέχη μας βρέθηκαν στη Μεγαλόνησο για να στηρίξουν το αδελφό κόμμα, τον Δημοκρατικό Συναγερμό.



Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δήθεν αντισυστημισμού, γκάλοπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, τη δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά, όμως, οι πολίτες, οι ψηφοφόροι της Κύπρου είχαν άλλη άποψη.



Νομίζω ότι, βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύθηκαν για ακόμη μια φορά τον Δημοκρατικό Συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.



Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας και στην πολύ πλούσια ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου. Να ξεκινήσω με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Είναι μία αρχή που ναι μεν κατοχυρώνεται και συνταγματικά και ευρωπαϊκά, όμως υπάρχει ακόμα μισθολογικό χάσμα, το οποίο είναι υπαρκτό και στη χώρα μας, όπως είναι υπαρκτό και στην Ευρώπη. Είναι ένα κενό το οποίο πρέπει πια οριστικά να εξαλειφθεί.



Στο εξής λοιπόν -θα μας τα πει πιο αναλυτικά η Νίκη- οι εργοδότες θα πρέπει να γνωστοποιούν τις απολαβές για κάθε θέση, χωρίς να ζητούν συγκεκριμένα γυναίκα ή άντρα υποψήφιο, παρά μόνο να προσδιορίζουν τα προσόντα τα οποία απαιτούνται.



Ταυτόχρονα, επιχειρήσεις με πάνω από 100 απασχολούμενους, όπως και δημόσιοι φορείς, θα καταθέτουν τακτικά στοιχεία για τυχόν διαφορές στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων, και αν υπάρχουν αδικαιολόγητες αποκλίσεις, θα πρέπει να αναπροσαρμόζουν τη μισθολογική τους δομή.



Και κάτι ακόμα, το οποίο δεν αφορά μόνο το Υπουργείο Εργασίας αλλά αφορά και το Υπουργείο Υγείας: στο ίδιο νομοσχέδιο η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να περιλάβει την ένταξη όλων των νοσηλευτών, των οδηγών των πληρωμάτων των ασθενοφόρων, του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Κάτι το οποίο σημαίνει προφανή οφέλη ως προς τη συνταξιοδότηση τους.



Είναι ένα, νομίζω, αίτημα πολλών ετών, δεκαετιών, το οποίο θα υλοποιήσει αυτή η κυβέρνηση και νομίζω ακόμα μια δέσμευση που θα μπορούμε, αφού το έχουμε νομοθετήσει, να πούμε ότι «το είπαμε και το κάνουμε».



Το επόμενο θέμα μας είναι η Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028 – 2034. Έχω ζητήσει από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να μας κάνει μια παρουσίαση, μεταφέροντάς μας και την ευρωπαϊκή του εμπειρία για το πώς προδιαγράφονται διαπραγματεύσεις οι οποίες θα είναι εκ των πραγμάτων σύνθετες.



Για ένα πράγμα νομίζω ότι είμαστε απολύτως βέβαιοι -νομίζω ότι εδώ εκφράζω και τις απόψεις της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών χωρών-, ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε περικοπή των πόρων, ούτε όσον αφορά την Κοινή Αγροτική Πολιτική ούτε όσον αφορά τις πολιτικές Συνοχής και ούτε, προφανώς, κάποια ανακατανομή που θα εντείνει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών.



Θέλουμε απλοποίηση των κανόνων χρηματοδότησης, θέλουμε ευελιξία με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Νομίζω ότι και τα θέματα αυτά αναδεικνύουν από τώρα την τεράστια σημασία της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θυμίζω ότι ξεκινά τον Ιούλιο του 2027 και, κατά πάσα πιθανότητα, κανονιστικά θα κληθεί να αντιμετωπίσει πάρα πολλές από τις εκκρεμότητες οι οποίες θα αφορούν την οριστικοποίηση του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.



Μια ξεχωριστή αναφορά στο νέο πλαίσιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη διευκόλυνση των ξένων άμεσων επενδύσεων, με ειδικά κίνητρα για στρατηγικούς τομείς: τη βιομηχανία, την έρευνα, την άμυνα, την υγεία.



Θέλουμε επενδύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία, με ποιοτική τεχνογνωσία, με μεταφορά τεχνογνωσίας. Έχουμε ήδη κάνει ένα σημαντικό βήμα: έχουμε μειώσει το επενδυτικό κενό με την Ευρώπη άνω του 50%. Υπάρχει ακόμα δρόμος να διανύσουμε και γι’ αυτό η διαρκής προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής αλλά και της αναπτυξιακής μας πολιτικής.



Θα υπάρχει, βέβαια, και η τακτική παρουσίαση πια από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για την πρόοδο του Ταμείου Ανάκαμψης. Μπαίνουμε πια για τα καλά στην τελική ευθεία. Είναι μια ευκαιρία, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, ο καθένας ξεχωριστά να προβάλλει το σημαντικό έργο το οποίο έχει επιτευχθεί, ως αποτέλεσμα της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης.



Είναι πολλά τα οφέλη για την ελληνική κοινωνία, και σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, τα οποία αξίζουν να προβληθούν. Και βέβαια, έχω ζητήσει και από τα συναρμόδια Υπουργεία, με την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, να κάνουν μία συνολική αποτίμηση του οφέλους για την ελληνική οικονομία. Νομίζω ότι θα είναι και ο καλύτερος τρόπος να αποδείξουμε ότι τελικά αυτή η πολύ σημαντική πρόσθετη χρηματοδότηση που έλαβε η ελληνική οικονομία επ’ αφορμή της υγειονομικής κρίσης του Covid, τελικά αξιοποιήθηκε προς όφελος της κοινωνίας και όλων των Ελλήνων πολιτών.



Έχουμε ακόμα μία πρωτοβουλία, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που ενσωματώνει και διευρύνει όλες τις δυνατότητες του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Είναι προβλέψεις που αφορούν εκατομμύρια πολίτες.



Και έχουμε, βέβαια, και την υιοθέτηση του Κανονισμού του ΑΙ, του ΑΙ Act, που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ένα σύνθετο νομοθέτημα το οποίο καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στα προφανή οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και στην προστασία και στους κανόνες που θα πρέπει να διέπουν τη χρήση της και θα διασφαλίζουν τα δικαιώματα όλων από την κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.



Να θυμίσω ότι η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που διαθέτει μία Εθνική Στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να τονίσω ότι ήδη αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και θέλω να θυμίσω αυτό το οποίο είχα πει και σε προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο: το θεωρώ απαραίτητο ο καθένας και η καθεμία από εσάς να έχετε έναν τουλάχιστον σύμβουλο ο οποίος θα ασχολείται αποκλειστικά με θέματα τεχνητής νοημοσύνης, διότι είναι μία οριζόντια τεχνολογική επανάσταση, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα πεδία άσκησης δημόσιας πολιτικής.



Αναμένουμε, αγαπητέ Δημήτρη, και τα εγκαίνια στο Λαύριο του νέου υπερυπολογιστή, του «Δαίδαλου», που και αυτός χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Νομίζω ότι είναι μία πολύ σημαντική υπολογιστική προσθήκη στις δυνατότητες και του ελληνικού Δημοσίου, αλλά και των ελληνικών startup επιχειρήσεων.



Δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Θα πω μόνο, γιατί αξίζει να το αναφέρουμε, ότι σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για το άσυλο, το οποίο έχει συζητηθεί πολλές φορές. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης με άλλη ιδιότητα είχε παίξει έναν καθοριστικό ρόλο στο να πετύχουμε αυτή την πολύ σημαντική συμφωνία.



Έχει διατάξεις οι οποίες είναι καλό να τις γνωρίζουμε όλοι, ως προς την ταχύτερη διαδικασία απονομής ασύλου, τη γρήγορη έκδοση αποφάσεων απόρριψης, τη διεύρυνση της δυνατότητας διοικητικής κράτησης σε περιπτώσεις που η διοίκηση το κρίνει αυτό απαραίτητο έως ότου εκδοθεί μία απόφαση ασύλου, με τη δημιουργία return hubs, δομών επιστροφής σε τρίτες χώρες.



Είναι μία σειρά από πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες πρέπει να νομοθετηθούν, διότι το νέο Σύμφωνο για το άσυλο τίθεται σε ισχύ την 12η Ιουνίου του 2026.