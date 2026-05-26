Στα 15 λεπτά το όφελος στην αντλία από την παράταση της επιδότησης στο diesel μέχρι τον Ιούνιο
Στα 46 εκατ. ευρώ το δημοσιονομικό κόστος – Κατά 30 λεπτά χαμηλότερη η τιμή του diesel σε σχέση με τα τέλη Μαρτίου - Όχι σε νέο fuel pass
Την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για ακόμη έναν μήνα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο υπουργικό συμβούλιο, επιχειρώντας να συγκρατήσει τις πιέσεις στο κόστος μεταφορών και στην εφοδιαστική αλυσίδα, σε μια περίοδο επίμονης ενεργειακής αστάθειας.
Το μέτρο παρατείνει και τον Ιούνιο την επιδότηση στο diesel κίνησης, αλλά με το συνολικό όφελος για τον καταναλωτή να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο (12 λεπτά προ ΦΠΑ), αντί 20 λεπτών που ίσχυε.
Το μέτρο συνεπάγεται δημοσιονομικό κόστος ύψους 46 εκατ. ευρώ. Η μείωση της επιδότησης εδράζεται στη μερική αποκλιμάκωση των τιμών σε σχέση με τα υψηλά του Μαρτίου. Ωστόσο, παρά τη μείωση, στην αντλία η τελική τιμή θα είναι περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη, σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την ενεργοποίηση του μέτρου.
Ενδεικτικά, όπως εξηγούσαν πηγές του οικονομικού επιτελείου, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης στις 24 Μαΐου διαμορφωνόταν στα 1,818 ευρώ ανά λίτρο (με επιδότηση 20 λεπτών), έναντι 1,882 ευρώ στις 30 Απριλίου (επίσης με επιδότηση 20 λεπτών) και 2,122 ευρώ στις 31 Μαρτίου, όταν δεν ίσχυε καμία επιδότηση.
H μείωση της επιδότησης από τα 20 στα 15 λεπτά , καθώς και η μη χορήγηση νέου fuel pass, υποδηλώνει τη σταδιακή προσαρμογή της πολιτικής στήριξης, καθώς το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημοσιονομική επιβάρυνση και στην ανάγκη προστασίας των καταναλωτών.
Η επιδότηση μόνο στο πετρέλαιο κίνησης στοχεύει στην αποτροπή γενικευμένων ανατιμήσεων στην αγορά λόγω αύξησης του κόστους για τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς το diesel αποτελεί το βασικό καύσιμο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Έτσι η διατήρηση, έστω και μειωμένης, της επιδότησης στο πετρέλαιο εκτιμάται ότι λειτουργεί ως «μαξιλάρι» έναντι νέων αυξήσεων , περιορίζοντας δευτερογενείς ανατιμήσεις σε αγαθά και υπηρεσίες.
