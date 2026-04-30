Χρυσοχοΐδης και Αγαπηδάκη στο Ίλιον μετά τη μεγάλη φωτιά που κατέστρεψε διαμερίσματα
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας ανταποκρίθηκαν άμεσα στις ανάγκες των κατοίκων στην περιοχή μετά την πυρκαγιά που ξεκίνησε από κατάστημα ανταλλακτικών και επεκτάθηκε σε πολυκατοικία
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη ανταποκρίθηκαν άμεσα στις ανάγκες των κατοίκων στο Ιλιον εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε κατάστημα ανταλλακτικών και επεκτάθηκε σε πολυκατοικία κατακαίοντας διαμερίσματα.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι άνθρωποι που έχασαν μέσα σε λίγες ώρες το σπίτι και τα προσωπικά τους αντικείμενα. Οι περισσότεροι είναι ενοικιαστές και πλέον καλούνται να αντιμετωπίσουν άμεσα πρακτικές ανάγκες, από ρουχισμό και είδη πρώτης ανάγκης μέχρι την αναζήτηση νέας κατοικίας.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανταποκρίθηκε στις ανησυχίες των κατοίκων για την ασφάλεια της περιοχής και την προστασία των περιουσιών τους και μερίμνησε για την ενίσχυση της αστυνόμευσης, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα λεηλασίας στα κατεστραμμένα διαμερίσματα.
Από την πλευρά της η κυρία Αγαπηδάκη συζήτησε μαζί τους για τις άμεσες ανάγκες τους και αναμένεται την Παρασκευή να έχει εκ νέου επικοινωνία με τους πληγέντες, προκειμένου να δρομολογηθούν τα επόμενα βήματα στήριξης.
Παράλληλα, η διερεύνηση της υπόθεσης έχει ήδη αναβαθμιστεί από το ανακριτικό της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να αναζητηθούν άμεσα τα αίτια της πυρκαγιάς.
