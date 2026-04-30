«Ακούστηκαν εκρήξεις, η φωτιά έγινε ανεξέλεγκτη»: Μαρτυρίες για τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ίλιον που κατέκαψε μαγαζί και διαμερίσματα
Εξακολουθούν να επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ένα κλιμακοφόρο - Οι φλόγες «σκαρφάλωσαν» από το ισόγειο στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο
Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε στο Ίλιον και επεκτάθηκε από κατάστημα με ανταλλακτικά σε πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να κάψει διαμερίσματα. Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν πως ακούστηκαν εκρήξεις και στη συνέχεια πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε το σημείο.
Στο Ίλιον επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ένα κλιμακοφόρο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4) σε κατάστημα ανταλλακτικών στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης και επεκτάθηκε κατακαίοντας ολοσχερώς δύο ορόφους κατοικιών.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, όλα ξεκίνησαν γύρω στις τρεις το μεσημέρι. «Άκουσα πολλές εκρήξεις, νόμιζα στην αρχή πως ήταν παιδιά που έπαιζαν», αναφέρει μια κάτοικος στο Orange Press, περιγράφοντας πώς πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε το σημείο.
Η φωτιά φαίνεται πως βρήκε «τροφή» στα εύφλεκτα υλικά. «Άρπαξαν οι τέντες από πάνω και μετά η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη», σημειώνει άλλη μάρτυρας, εξηγώντας πώς οι φλόγες «σκαρφάλωσαν» από το ισόγειο στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο.
Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή για νεαρό ιδιοκτήτη που βρισκόταν στο κτίριο και προσπαθούσε να σώσει ό,τι μπορούσε. «Άστα καλύτερα, να έχουμε υγεία παρά να πεθάνεις εκεί μέσα», του φώναζαν οι γείτονες.
Υπό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο κτηρίου, στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης, στο Ίλιον Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 30, 2026
