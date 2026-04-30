Επεκτάθηκε σε πολυκατοικία η φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με ανταλλακτικά στο Ίλιον, κάηκαν όλα τα διαμερίσματα - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
φωτιά Ίλιον

Επεκτάθηκε σε πολυκατοικία η φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με ανταλλακτικά στο Ίλιον, κάηκαν όλα τα διαμερίσματα - Δείτε βίντεο

Εκρήξεις ακούστηκαν από το κατάστημα που φλέγεται - Στο σημείο βρίσκονται 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα

Επεκτάθηκε σε πολυκατοικία η φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με ανταλλακτικά στο Ίλιον, κάηκαν όλα τα διαμερίσματα - Δείτε βίντεο
90 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή του Ιλίου  για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα ανταλλακτικών στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 1 κλιμακοφόρο όχημα. Οι φλόγες από τη μεγάλη φωτιά επεκτάθηκαν και σε διαμερίσματα τα οποία βρίσκονται στην πολυκατοικία, πάνω από το κατάστημα με αποτέλεσμα να καούν ολοσχερώς. 

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ νωρίτερα από το κατάστημα ανταλλακτικών ακούστηκαν δυνατές εκρήξεις.

Τόσο ο πυκνός καπνός που έχει καλύψει τα πάντα όσο και το υψηλό θερμικό φορτίο από τα υλικά του καταστήματος δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών οι οποίοι δίνουν μεγάλη μάχη με τις φλόγες για να μην επεκταθεί περαιτέρω η φωτιά.  


Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η τροχαία λόγω της μεγάλης φωτιάς που έχει ξεσπάσει σε κατάστημα ανταλλακτικών στον Ίλιον.

Συγκεκριμένα, διενεργούνται οι εξής εκτροπές οχημάτων:

Κλείσιμο
  • 1. Πηνελόπης και Καπετάν Βέρα
  • 2. Εκάβης και Αφροδίτης
  • 3. Αφροδίτης και Πηνελόπης
  • 4. Ανδρομάχης και Ιερού Λόχου




90 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης