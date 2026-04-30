Από τις τελευταίες βόλτες στην πόλη μέχρι το πρώτο βράδυ στο νησί, τα γυναικεία παπούτσια της νέας συλλογής Parex SS26 είναι σχεδιασμένα για όλες τις μικρές μεταβάσεις του καλοκαιριού
Επεκτάθηκε σε πολυκατοικία η φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με ανταλλακτικά στο Ίλιον, κάηκαν όλα τα διαμερίσματα - Δείτε βίντεο
Εκρήξεις ακούστηκαν από το κατάστημα που φλέγεται - Στο σημείο βρίσκονται 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα
Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή του Ιλίου για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα ανταλλακτικών στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης.
Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 1 κλιμακοφόρο όχημα. Οι φλόγες από τη μεγάλη φωτιά επεκτάθηκαν και σε διαμερίσματα τα οποία βρίσκονται στην πολυκατοικία, πάνω από το κατάστημα με αποτέλεσμα να καούν ολοσχερώς.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους, ενώ νωρίτερα από το κατάστημα ανταλλακτικών ακούστηκαν δυνατές εκρήξεις.
Τόσο ο πυκνός καπνός που έχει καλύψει τα πάντα όσο και το υψηλό θερμικό φορτίο από τα υλικά του καταστήματος δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών οι οποίοι δίνουν μεγάλη μάχη με τις φλόγες για να μην επεκταθεί περαιτέρω η φωτιά.
Συγκεκριμένα, διενεργούνται οι εξής εκτροπές οχημάτων:
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάςΣε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η τροχαία λόγω της μεγάλης φωτιάς που έχει ξεσπάσει σε κατάστημα ανταλλακτικών στον Ίλιον.
- 1. Πηνελόπης και Καπετάν Βέρα
- 2. Εκάβης και Αφροδίτης
- 3. Αφροδίτης και Πηνελόπης
- 4. Ανδρομάχης και Ιερού Λόχου
#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο κτηρίου, στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης, στο Ίλιον Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 30, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
