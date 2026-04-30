Επιστολή αποχώρησης Φαραντούρη από την Ευρωπαϊκή Αριστερά, προσχωρεί στους ευρωσοσιαλιστές
Επιστολή παραίτησης από την ευρωομάδα της Αριστεράς, προαναγγέλλοντας την προσχώρησή του στην ομάδα των ευρωσοσιαλιστών ως ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έστειλε πριν από λίγο ο Νικόλας Φαραντούρης στην ηγεσία της.
Ο κ. Φαραντούρης ο οποίος στις 5.30 το απόγευμα θα επισημοποιήσει την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ κατά τη συνάντησή του με τον αρχηγό του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη στα γραφεία του στη βουλή, δήλωσε την παραίτησή του από την ευρωομάδα της Αριστεράς (the Left) με την επιστολή τους προς τους κ.κ. Manon Aubry και Martin Shierdewan. Η επιστολή απεστάλη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ενώ η κίνηση εντάσσεται σο πλαίσιο της ευρύτερης κινητικότητας και των μετακινήσεων που παρατηρούνται στο χώρο της κεντροαριστεράς, εδώ και στην Ευρώπη.
Το επόμενο βήμα του κ. Φαραντούρη σε άμεσο χρόνο είναι η ένταξή του στην οικογένεια των ευρωσοσιαλιστών, στη δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα του ευρωκοινοβουλίου, όπου ανήκει και το ΠΑΣΟΚ. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν και από την εκλογή του στην ευρωβουλή, αλλά και κατόπιν κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ των υποψηφίων προέδρων του ΣΥΡΙΖΑ τον Νοέμβριο του 2024, ο Φαραντούρης είχε ταχθεί «υπέρ της συσπείρωσης των δημοκρατικών δυνάμεων στην Ευρώπη ως ανάχωμα στην ακροδεξιά και στην αποδυνάμωση του κράτους πρόνοιας». Ο ίδιος στη συνέχεια άρχισε να οργανώνει εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχαν είτε στελέχη, είτε βουλευτές και ευρωβουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και τους ευρωσοσιαλιστές, προκαλώντας συχνά δυσφορία στην Κουμουνδούρου. Η διαγραφή του πάντως από τον Σωκράτη Φάμελλο ανακοινώθηκε μετά από την εκδήλωση με την πρώην Πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων Τεμπών Μαρία Καρυστιανού στις Βρυξέλλες για το άρθρο 86 του Συντάγματος. Στην εκδήλωση αυτή βέβαια συμμετείχε και ο Ισπανός σοσιαλδημοκράτης ευρωβουλευτής, πρώην υπουργός δικαιοσύνης της κυβέρνησης Θαπατέρο στην Ισπανία και πρόεδρoς της επιτροπής ελευθεριών (LIBE), Χουάν Φερνάντο Λόπεζ Αγκιλάρ, με τον οποίο ο Φαραντούρης συνεργάζεται στενά στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, στην οποία οι δύο τους είναι συντονιστές. Οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι ο κ. Φαραντούρης έχει στενή συνεργασία για την προώθηση διάφορων θεμάτων στην ευρωβουλή και με τους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τους κ.κ. Νίκο Παπανδρέου, Γιάννη Μανιάτη (και αντιπρόεδρος των ευρωσοσιαλιστών) και Σάκη Αρναούτογλου.
