Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα μέσα από φωτογραφίες: Από την Ρωμαϊκή Αγορά στην φρεγάτα «Κίμων»
Το 24ωρο του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα με έντονο διπλωματικό και συμβολικό χαρακτήρα
Ο Εμανουέλ Μακρόν παρέμεινε για περίπου 24 ώρες στην Ελλάδα, ακολουθώντας ένα ιδιαίτερα πυκνό πρόγραμμα επαφών κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα.
Ο Γάλλος πρόεδρος έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής (24/4) στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με καθυστέρηση από την Κύπρο, όπου είχε προηγηθεί άτυπη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
Λίγο αργότερα, ο Εμανουέλ Μακρόν συμμετείχε σε δημόσια συζήτηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας.
Ακολούθησε σύντομη συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα και στη συνέχεια δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο.
Το Σάββατο (25/4), το πρόγραμμα ξεκίνησε με επιθεώρηση στη φρεγάτα «Κίμων», παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι δύο ηγέτες ξεναγήθηκαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων του πλοίου από τον κυβερνήτη.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου υπεγράφησαν διμερείς συμφωνίες.
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου οι δύο ηγέτες απηύθυναν χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ.
Το απόγευμα του Σαββάτου (25/4), ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, αναχώρησαν από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
