Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα μέσα από φωτογραφίες: Από την Ρωμαϊκή Αγορά στην φρεγάτα «Κίμων»
Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα μέσα από φωτογραφίες: Από την Ρωμαϊκή Αγορά στην φρεγάτα «Κίμων»

Το 24ωρο του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα με έντονο διπλωματικό και συμβολικό χαρακτήρα

Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα μέσα από φωτογραφίες: Από την Ρωμαϊκή Αγορά στην φρεγάτα «Κίμων»
Ο Εμανουέλ Μακρόν παρέμεινε για περίπου 24 ώρες στην Ελλάδα, ακολουθώντας ένα ιδιαίτερα πυκνό πρόγραμμα επαφών κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα.

Ο Γάλλος πρόεδρος έφτασε το απόγευμα της Παρασκευής (24/4) στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με καθυστέρηση από την Κύπρο, όπου είχε προηγηθεί άτυπη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα μέσα από φωτογραφίες: Από την Ρωμαϊκή Αγορά στην φρεγάτα «Κίμων»
Ο Εμανουέλ Μακρόν με τον Κωστή Χατζηδάκη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα μέσα από φωτογραφίες: Από την Ρωμαϊκή Αγορά στην φρεγάτα «Κίμων»
Ο Κωστής Χατζηδάκης υποδέχεται τον Εμανουέλ Μακρόν

Λίγο αργότερα, ο Εμανουέλ Μακρόν συμμετείχε σε δημόσια συζήτηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας.

Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα μέσα από φωτογραφίες: Από την Ρωμαϊκή Αγορά στην φρεγάτα «Κίμων»
Ο Εμανουέλ Μακρόν στην Ρωμαϊκή Αγορά
Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα μέσα από φωτογραφίες: Από την Ρωμαϊκή Αγορά στην φρεγάτα «Κίμων»
Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν στην Ρωμαϊκή Αγορά

Ακολούθησε σύντομη συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα και στη συνέχεια δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα μέσα από φωτογραφίες: Από την Ρωμαϊκή Αγορά στην φρεγάτα «Κίμων»
Εμανουέλ Μακρόν, Κωνσταντίνος Τασούλας
Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα μέσα από φωτογραφίες: Από την Ρωμαϊκή Αγορά στην φρεγάτα «Κίμων»
Εμανουέλ Μακρόν, Κωνσταντίνος Τασούλας

Το Σάββατο (25/4), το πρόγραμμα ξεκίνησε με επιθεώρηση στη φρεγάτα «Κίμων», παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι δύο ηγέτες ξεναγήθηκαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων του πλοίου από τον κυβερνήτη.

Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα μέσα από φωτογραφίες: Από την Ρωμαϊκή Αγορά στην φρεγάτα «Κίμων»
Εμανουέλ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκης στην φρεγάτα «Κίμων»
Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα μέσα από φωτογραφίες: Από την Ρωμαϊκή Αγορά στην φρεγάτα «Κίμων»
Εμανουέλ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκης στην φρεγάτα «Κίμων»

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου υπεγράφησαν διμερείς συμφωνίες. 

Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα μέσα από φωτογραφίες: Από την Ρωμαϊκή Αγορά στην φρεγάτα «Κίμων»
Εμανουέλ Μακρόν, Κυριάκος Μητσοτάκης
Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα μέσα από φωτογραφίες: Από την Ρωμαϊκή Αγορά στην φρεγάτα «Κίμων»
Ο Εμανουέλ Μακρόν χαιρετάει τον Πίνατ στο Μέγαρο Μαξίμου
Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα μέσα από φωτογραφίες: Από την Ρωμαϊκή Αγορά στην φρεγάτα «Κίμων»
Εμανουέλ Μακρόν, Κυριάκος Μητσοτάκης

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου οι δύο ηγέτες απηύθυναν χαιρετισμό στο Ελληνογαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ.

Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα μέσα από φωτογραφίες: Από την Ρωμαϊκή Αγορά στην φρεγάτα «Κίμων»
Εμανουέλ Μακρόν, Κυριάκος Μητσοτάκης

Το απόγευμα του Σαββάτου (25/4), ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ, αναχώρησαν από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα μέσα από φωτογραφίες: Από την Ρωμαϊκή Αγορά στην φρεγάτα «Κίμων»
