Αναχώρησε από την Αθήνα το ζεύγος Μακρόν

Λίγο πριν τις 7.00 το απόγευμα του Σαββάτου ο Γάλλος πρόεδροςκαι η σύζυγός τουαναχώρησαν από την Αθήνα για το Παρίσι.Ο υπουργός Εξωτερικών,συνόδευσε τον Γάλλο Πρόεδρο στον Διεθνή Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», προκειμένου να αναχωρήσει μαζί με τη σύζυγό του με το αεροσκάφος της γαλλικής προεδρίας.Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης παρέθεσε επίσημο γεύμα προς τιμήν της γαλλικής αντιπροσωπείας στο πλαίσιο της επίσκεψης του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα.«Οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών μας είναι διαχρονικοί και ιδιαίτερα ισχυροί», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών στο καλωσόριμά του.Όπως σημείωσε, η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ήπειρό μας και για τον κόσμο. «Σήμερα ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τη στρατηγική εταιρική μας σχέση, τόσο σε γεωπολιτικό όσο και σε διπλωματικό και οικονομικό επίπεδο. Πρόκειται για μια νέα εποχή στις σχέσεις μας», τόνισε.«Σε τρία χρόνια από σήμερα θα γιορτάσουμε 200 χρόνια διπλωματικών σχέσεων. Είναι εντυπωσιακό ότι εγκαθιδρύσαμε διπλωματικούς δεσμούς πριν ακόμη από την επίσημη σύσταση του ελληνικού κράτους, γεγονός που αναδεικνύει το βάθος της ιστορικής μας σχέσης και του κοινού μας οράματος», υπογράμμισε.Στο γεύμα παραβρέθηκαν οι Γάλλοι Υπουργοί Κατρίν Πεγκάρ (Catherine Pégard), Υπουργός Πολιτισμού, Κατρίν Βωτρέν (Catherine Vautrin), Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, Ρολάν Λεσκύρ (Roland Lescure), Υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας και ο Μπενζαμέν Χαντάντ (Benjamin Haddad), Αναπληρωτής υπουργός Ευρώπης και εξωτερικών υποθέσεων της Γαλλίας αρμόδιος για τα ευρωπαϊκά θέματαΑπό πλευράς της Ελλάδας, στο γεύμα ήταν ακόμη ο Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης, Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Υφυπουργός Εξωτερικών, Ιάσων Φωτήλας, Υφυπουργός Πολιτισμού και η βουλευτής Nτόρα Μπακογιάννη.