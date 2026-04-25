Ευθυγράμμιση Μητσοτάκη - Μακρόν για τη διεθνή Συμμαχία των Ανεξάρτητων και τον εμπορικό διάδρομο Ινδίας - Μεσογείου
Ευθυγράμμιση Μητσοτάκη - Μακρόν για τη διεθνή Συμμαχία των Ανεξάρτητων και τον εμπορικό διάδρομο Ινδίας - Μεσογείου
Το μήνυμα που εξέπεμψαν οι δύο ηγέτες για τον ρόλο της Ε.Ε. στον διεθνή καταμερισμό οικονομικής ισχύος, μέσα από εταιρικές σχέσεις της Ευρώπης με ανεξάρτητες χώρες, από την Ινδία μέχρι τον Καναδά, με «εργαλείο» τον εμπορικό διάδρομο Ινδίας - Μεσογείου (IMEC)
Την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας τόσο σε επίπεδο περαιτέρω απλουστεύσεων και εμβάθυνσης της εταιρικής σχέσης Ελλάδας - Γαλλίας, όσο και σε επίπεδο ανάκτησης ενός ισχυρού βηματισμού στον διεθνή καταμερισμό οικονομικής ισχύος επισήμαναν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, μιλώντας στο ελληνογαλλικό Οικονομικό φόρουμ που διοργάνωσε ο ΣΕΒ.
«Η ελληνογαλλική συνεργασία μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά ως ένα πρότυπο» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι «με στρατηγική σκέψη και συγκεκριμένες πρακτικές αποφάσεις, με μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία, με περισσότερες κοινές επενδύσεις, με ισχυρότερη αμυντική συνεργασία, με ενιαία βιομηχανική πολιτική, αλλά πάνω από όλα με ενότητα και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών – μελών της Ένωσης». Γιατί «οι κρίσεις που αντιμετωπίζουμε μπορεί να είναι πολλές, αλλά μέσα από αυτές αναδύονται και πολλές νέες ευκαιρίες» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι απάντηση σε αυτές δεν μπορεί να είναι ούτε αδράνεια, ούτε ο κατακερματισμός.
Απεναντίας, ο Έλληνας πρωθυπουργός περιέγραψε πως «ξέρουμε πως η Ευρώπη δεν κινείται με τους ρυθμούς που θέλουμε, αλλά όταν καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις, τα τελευταία χρόνια στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων». Ειδικά για τον τομέα της Άμυνας, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση για την ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική δεν είναι πια μια θεωρητική συζήτηση για το μέλλον, αλλά συνιστά «άμεση γεωπολιτική αναγκαιότητα», καθώς οι απειλές πολλαπλασιάζονται, γίνονται ολοένα και πιο απρόβλεπτες και «στείλαμε ένα μήνυμα ασφάλειας και ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας» είπε με φόντο την κρίση στο Ιράν, συμπληρώνοντας πως καλούμαστε τώρα να δώσουμε απάντηση και στα ζητήματα της οικονομίας.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη ότι το 2021 κάναμε πράξη την κοινή ευρωπαϊκή συνεργασία πριν αυτή γίνει πράξη μέσα από ευρωπαϊκούς κανόνες και «με δυνατότητα να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον», όπως είπε, εστιάζοντας και στο πεδίο της μεταφοράς τεχνολογίας. Επιπλέον, «ενδιαφέρεται να συμμετέχει και η πατρίδα μας» στην πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου για την επέκταση της γαλλικής πυρηνικής ομπρέλας στην Ευρώπη, την στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη συλλογική της άμυνα, ενισχύοντας την αυτονομία της μέσα από κοινές επενδύσεις, ενότητα και αλληλεγγύη.
Στο οικονομικό πεδίο, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στη σημασία των επενδύσεων στην ενέργεια, τις υποδομές και την ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης υστερεί έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας, ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Για την κάλυψη του επενδυτικού κενού, αναφέρθηκε σε προτάσεις για μείωση της γραφειοκρατίας, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και προώθηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ελληνική πρόοδο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τονίζοντας ωστόσο ότι η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί και σταθερές πηγές βάσης, χαιρετίζοντας την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής συζήτησης για την πυρηνική ενέργεια. «Η Ελλάδα και η Γαλλία είναι ευθυγραμμισμένες σε αυτήν την προσπάθεια» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και σημείωσε: Πίσω από τα κείμενα και τις συμφωνίες με τη Γαλλία υπάρχει κάτι πολύ βαθύ. Υπάρχουν σχέσεις εκτίμησης και αγάπης Σας διαβεβαιώ ότι η Ελλάδα αγαπά τη Γαλλία».
Από πλευράς του ο Γάλλος Προέδρος, Εμανουέλ Μακρόν υπεραμύνθηκε της ευθυγράμμισης των συμφερόντων Ελλάδας – Γαλλίας, λέγοντας πως «ας κοιτάξουμε τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας ως σχέση – κλειδί», ενώ έθεσε ως προτεραιότητα την ενίσχυση της ασφάλειας της ευρωπαϊκής ηπείρου.
Ως προς την συναντίληψη των δύο χωρών, «μπορώ, λοιπόν, μα πω ότι και οι δύο χώρες διέπονται από τον ίδιο πραγματισμό» σημείωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, που δεν είναι άλλος από την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Ευρώπης. Ο ίδιος προέτρεψε «να φτιάξουμε εταιρικές σχέσεις», μια «Συμμαχία των Ανεξαρτήτων» που θα εκτείνεται από τον Ειρηνικό μέχρι τον Καναδά.
«Σε αυτόν τον διαγώνιο διάδρομο η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν μια πολύ κεντρική θέση. Λέγεται IMEC», όπως εξήγησε ο πρόεδρος Μακρόν, συμπληρώνοντας πως πρόκειται για ένα σχέδιο που θα εκτείνεται από την Ινδία μέχρι την Μεσόγειο. «Είναι ουσιαστικά ο άξονας, η καρδιά αυτής της Συμμαχίας των Ανεξαρτήτων» συνέχισε, ενώ θα μας επιτρέψει να κάνουμε καινούριες επενδύσεις. Με την Ελλάδα, όπως υποστήριξε ο Γάλλος πρόεδρος, «έχουμε το ίδιο όραμα για την ανεξάρτητη Ευρώπη» και η στρατηγική για την ενίσχυσή της περνά μέσα από τις απλουστεύσεις. «Πρέπει να απλουστεύσουμε», για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί αντέτεινε ο Εμανουέλ Μακρόν, προσθέτοντας ότι «πρέπει να προστατέψουμε την αλυσίδα των ευρωπαϊκών αξιών» και ότι «πρέπει να διαφοροποιηθούμε».
«Και βεβαίως επενδύσεις, η μαγική λέξη», όπως σχολίασε, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες δημόσιες επενδύσεις στην Ευρώπη και «πρέπει να κινητοποιήσουμε ακόμη περισσότερες επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Στην ίδια κατεύθυνση, «χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό πολύ πιο φιλόδοξο που θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί πολιτικές συνοχής και επενδύσεις», αφού «ουσιαστικά, η μάχη δίνεται τώρα, η λέξη είναι η “επιτάχυνση”. Σήμερα η Ευρώπη επενδύει με λιγότερους ρυθμούς από ό,τι η Κίνα και η Αμερική, για αυτό και οι δύο χώρες μας θα υπεραμυνθούμε ενός πολύ φιλόδοξου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για επενδύσεις» προανήγγειλε ο Γάλλος πρόεδρος.
Όπως εκτίμησε, δίνεται η ευκαιρία στην Ευρώπη να «γίνουμε αυτή η πλατφόρμα που θα συγκεντρώσει γύρω της τη δημοκρατία» και «αυτό πιστεύουμε και οι δύο, αυτό αρχίσαμε να εφευρίσκουμε με αυτήν την εταιρική σχέση». «Το μόνο μας ελάττωμα εμάς των Ευρωπαίων ουσιαστικά δεν καταλάβαμε ακριβώς την καρτεσιανή σκέψη. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αρχίσουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας περισσότερο» περιέγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Μακρόν, καταλήγοντας «Ζήτω η φιλία Ελλάδας – Γαλλίας».
«Η ελληνογαλλική συνεργασία μπορεί να λειτουργήσει ουσιαστικά ως ένα πρότυπο» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι «με στρατηγική σκέψη και συγκεκριμένες πρακτικές αποφάσεις, με μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία, με περισσότερες κοινές επενδύσεις, με ισχυρότερη αμυντική συνεργασία, με ενιαία βιομηχανική πολιτική, αλλά πάνω από όλα με ενότητα και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών – μελών της Ένωσης». Γιατί «οι κρίσεις που αντιμετωπίζουμε μπορεί να είναι πολλές, αλλά μέσα από αυτές αναδύονται και πολλές νέες ευκαιρίες» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι απάντηση σε αυτές δεν μπορεί να είναι ούτε αδράνεια, ούτε ο κατακερματισμός.
Απεναντίας, ο Έλληνας πρωθυπουργός περιέγραψε πως «ξέρουμε πως η Ευρώπη δεν κινείται με τους ρυθμούς που θέλουμε, αλλά όταν καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις, τα τελευταία χρόνια στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων». Ειδικά για τον τομέα της Άμυνας, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση για την ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική δεν είναι πια μια θεωρητική συζήτηση για το μέλλον, αλλά συνιστά «άμεση γεωπολιτική αναγκαιότητα», καθώς οι απειλές πολλαπλασιάζονται, γίνονται ολοένα και πιο απρόβλεπτες και «στείλαμε ένα μήνυμα ασφάλειας και ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας» είπε με φόντο την κρίση στο Ιράν, συμπληρώνοντας πως καλούμαστε τώρα να δώσουμε απάντηση και στα ζητήματα της οικονομίας.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη ότι το 2021 κάναμε πράξη την κοινή ευρωπαϊκή συνεργασία πριν αυτή γίνει πράξη μέσα από ευρωπαϊκούς κανόνες και «με δυνατότητα να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον», όπως είπε, εστιάζοντας και στο πεδίο της μεταφοράς τεχνολογίας. Επιπλέον, «ενδιαφέρεται να συμμετέχει και η πατρίδα μας» στην πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου για την επέκταση της γαλλικής πυρηνικής ομπρέλας στην Ευρώπη, την στιγμή που ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τη συλλογική της άμυνα, ενισχύοντας την αυτονομία της μέσα από κοινές επενδύσεις, ενότητα και αλληλεγγύη.
Στο οικονομικό πεδίο, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στη σημασία των επενδύσεων στην ενέργεια, τις υποδομές και την ασφάλεια, επισημαίνοντας ότι η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης υστερεί έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας, ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Για την κάλυψη του επενδυτικού κενού, αναφέρθηκε σε προτάσεις για μείωση της γραφειοκρατίας, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και προώθηση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ελληνική πρόοδο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τονίζοντας ωστόσο ότι η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί και σταθερές πηγές βάσης, χαιρετίζοντας την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής συζήτησης για την πυρηνική ενέργεια. «Η Ελλάδα και η Γαλλία είναι ευθυγραμμισμένες σε αυτήν την προσπάθεια» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και σημείωσε: Πίσω από τα κείμενα και τις συμφωνίες με τη Γαλλία υπάρχει κάτι πολύ βαθύ. Υπάρχουν σχέσεις εκτίμησης και αγάπης Σας διαβεβαιώ ότι η Ελλάδα αγαπά τη Γαλλία».
Διμερής ευθυγράμμιση
Από πλευράς του ο Γάλλος Προέδρος, Εμανουέλ Μακρόν υπεραμύνθηκε της ευθυγράμμισης των συμφερόντων Ελλάδας – Γαλλίας, λέγοντας πως «ας κοιτάξουμε τη σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας ως σχέση – κλειδί», ενώ έθεσε ως προτεραιότητα την ενίσχυση της ασφάλειας της ευρωπαϊκής ηπείρου.
Η «Συμμαχία των Ανεξάρτητων»
Ως προς την συναντίληψη των δύο χωρών, «μπορώ, λοιπόν, μα πω ότι και οι δύο χώρες διέπονται από τον ίδιο πραγματισμό» σημείωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, που δεν είναι άλλος από την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Ευρώπης. Ο ίδιος προέτρεψε «να φτιάξουμε εταιρικές σχέσεις», μια «Συμμαχία των Ανεξαρτήτων» που θα εκτείνεται από τον Ειρηνικό μέχρι τον Καναδά.
Ευκαιρία ο IMEC
«Σε αυτόν τον διαγώνιο διάδρομο η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν μια πολύ κεντρική θέση. Λέγεται IMEC», όπως εξήγησε ο πρόεδρος Μακρόν, συμπληρώνοντας πως πρόκειται για ένα σχέδιο που θα εκτείνεται από την Ινδία μέχρι την Μεσόγειο. «Είναι ουσιαστικά ο άξονας, η καρδιά αυτής της Συμμαχίας των Ανεξαρτήτων» συνέχισε, ενώ θα μας επιτρέψει να κάνουμε καινούριες επενδύσεις. Με την Ελλάδα, όπως υποστήριξε ο Γάλλος πρόεδρος, «έχουμε το ίδιο όραμα για την ανεξάρτητη Ευρώπη» και η στρατηγική για την ενίσχυσή της περνά μέσα από τις απλουστεύσεις. «Πρέπει να απλουστεύσουμε», για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί αντέτεινε ο Εμανουέλ Μακρόν, προσθέτοντας ότι «πρέπει να προστατέψουμε την αλυσίδα των ευρωπαϊκών αξιών» και ότι «πρέπει να διαφοροποιηθούμε».
«Και βεβαίως επενδύσεις, η μαγική λέξη», όπως σχολίασε, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες δημόσιες επενδύσεις στην Ευρώπη και «πρέπει να κινητοποιήσουμε ακόμη περισσότερες επενδύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Στην ίδια κατεύθυνση, «χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό πολύ πιο φιλόδοξο που θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί πολιτικές συνοχής και επενδύσεις», αφού «ουσιαστικά, η μάχη δίνεται τώρα, η λέξη είναι η “επιτάχυνση”. Σήμερα η Ευρώπη επενδύει με λιγότερους ρυθμούς από ό,τι η Κίνα και η Αμερική, για αυτό και οι δύο χώρες μας θα υπεραμυνθούμε ενός πολύ φιλόδοξου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για επενδύσεις» προανήγγειλε ο Γάλλος πρόεδρος.
Νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός
Όπως εκτίμησε, δίνεται η ευκαιρία στην Ευρώπη να «γίνουμε αυτή η πλατφόρμα που θα συγκεντρώσει γύρω της τη δημοκρατία» και «αυτό πιστεύουμε και οι δύο, αυτό αρχίσαμε να εφευρίσκουμε με αυτήν την εταιρική σχέση». «Το μόνο μας ελάττωμα εμάς των Ευρωπαίων ουσιαστικά δεν καταλάβαμε ακριβώς την καρτεσιανή σκέψη. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αρχίσουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας περισσότερο» περιέγραψε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Μακρόν, καταλήγοντας «Ζήτω η φιλία Ελλάδας – Γαλλίας».
«Να αγαπήσουμε τους εαυτούς μας»
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
