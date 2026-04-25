Εάν η εθνική σας κυριαρχία αμφισβητηθεί θα είμαστε εδώ, η ανάρτηση του Μακρόν με στιγμές από την επίσκεψή του στην Ελλάδα
Στο βίντεο που δημοσίευσε ο πρόεδρος της Γαλλίας στο Χ αποτυπώνονται μερικές χαρακτηριστικές στιγμές και ατάκες από την επίσκεψή του στη χώρα
Λίγο μετά την αναχώρησή του από την Ελλάδα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Χ με κάποιες στιγμές και ατάκες από την επίσκεψή του στη χώρα.
Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Μακρον αποτυπώνονται μερικές χαρακτηριστικές ατάκες από την επίσκεψή του στην Ελλάδα: «Θα είμαστε εδώ. Και για μένα αυτή είναι η σημασία της φιλίας. Της διάσημης συμμαχίας, Γαλλία-Ελλάδα συμμαχία. Η συμμαχία και η φιλία είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Όταν πας για ύπνο δεν αναρωτιέσαι τι θα κάνεις αύριο, το ξέρεις. Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς».
Ο Γάλλος πρόεδρος έγραψε «το ξέρεις» στην ανάρτησή του, αναφερόμενος στην ατάκα του, «όταν πας για ύπνο δεν αναρωτιέσαι τι θα κάνεις αύριο, το ξέρεις».
Στο βίντεο φαίνονται μεταξύ άλλων, η συζήτηση και ο περίπατος με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στη Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας, η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, η επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων», η υπογραφή των 9 συμφωνιών με τον πρωθυπουργό και κάποιες στιγμές με τη σύζυγό του, Μπριζίτ.
You know it. pic.twitter.com/53Q4iYdScA— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 25, 2026
