Εάν η εθνική σας κυριαρχία αμφισβητηθεί θα είμαστε εδώ, η ανάρτηση του Μακρόν με στιγμές από την επίσκεψή του στην Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Εμανουέλ Μακρόν Επίσκεψη Μακρόν

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο πρόεδρος της Γαλλίας στο Χ αποτυπώνονται μερικές χαρακτηριστικές στιγμές και ατάκες από την επίσκεψή του στη χώρα

48 ΣΧΟΛΙΑ
Λίγο μετά την αναχώρησή του από την Ελλάδα, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Χ με κάποιες στιγμές και ατάκες από την επίσκεψή του στη χώρα.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Μακρον αποτυπώνονται μερικές χαρακτηριστικές ατάκες από την επίσκεψή του στην Ελλάδα: «Θα είμαστε εδώ. Και για μένα αυτή είναι η σημασία της φιλίας. Της διάσημης συμμαχίας, Γαλλία-Ελλάδα συμμαχία. Η συμμαχία και η φιλία είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Όταν πας για ύπνο δεν αναρωτιέσαι τι θα κάνεις αύριο, το ξέρεις. Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς».

Στο βίντεο φαίνονται μεταξύ άλλων, η συζήτηση και ο περίπατος με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στη Ρωμαϊκή Αγορά της Αθήνας, η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, η επίσκεψη στη φρεγάτα «Κίμων», η υπογραφή των 9 συμφωνιών με τον πρωθυπουργό και κάποιες στιγμές με τη σύζυγό του, Μπριζίτ.

Ο Γάλλος πρόεδρος έγραψε «το ξέρεις» στην ανάρτησή του, αναφερόμενος στην ατάκα του, «όταν πας για ύπνο δεν αναρωτιέσαι τι θα κάνεις αύριο, το ξέρεις».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

