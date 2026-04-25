Μητσοτάκης και Μακρόν επιθεώρησαν τη φρεγάτα «Κίμων», δείτε εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο

Credits: REUTERS/Louiza Vradi

«Στη φρεγάτα «Κίμων», στον κυβερνήτη της και στο πλήρωμά της.Εδώ είμαστε ενωμένοι στο όνομα της αλληλεγγύης, της φιλίας και των κοινών σχεδίων μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας.Είμαστε υπερήφανοι, στο πλευρό των βιομηχανιών μας και των ομάδων τους, για αυτή την πρώτη φρεγάτα. Με τα μελλοντικά μας σχέδια.Στην υπηρεσία της φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας.Εμανουέλ Μακρόν».Στη συνέχεια ξεναγήθηκαν και στο κατάστρωμα του πλοίου, όπου είδαν τα πυροβόλα, τους εκτοξευτήρες των πυραύλων Εξοσέτ και τις λοιπές επιχειρησιακές δυνατότητες του Κίμωνα.Λίγο πριν τις 10:00 το πρωί ο Εμμανουέλ Μακρόν αναχώρησε, χαμογελαστός από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια για τον Πειραιά, όπου τον υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με μια θερμή αγκαλιά και ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.Ο Γάλλος Πρόεδρος έφθασε με αυτοκινητοπομπή, τον υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός μαζί με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ. Ακολούθησε επιθεώρηση του αγήματος από τους δύο ηγέτες κι έγινε ανάκρουση των δύο εθνικών ύμνων. Κατά την ανάκρουση των εθνικών ύμνων πραγματοποιήθηκε υπερπτήση από αεροσκάφη Rafale και στη συνέχεια ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Γαλλίας επιβιβάστηκαν στη φρεγάτα.Δείτε βίντεο:Δείτε φωτογραφίες:Στην επίσκεψη συμμετέχουν επίσης οι υπουργοί Άμυνας Ελλάδας και Γαλλίας, οι υφυπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, καθώς και η στρατιωτική ηγεσία, μεταξύ των οποίων ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο Αρχηγός ΓΕΝ.Στη φρεγάτα «Κίμων» παρών και ο Νίκος Αλιάγας με την φωτογραφική μηχανή του.Λίγο νωρίτερα, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης πήρε πρωινό με τον υπουργό Οικονομικών και Βιομηχανίας Ρολάν Λεσκύρ στη Μεγάλη Βρετάνια.Αμέσως μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα πέσουν οι υπογραφές για τη νέα αμυντική συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας.Ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται στην Αθήνα από χθες (24/04), στο πλαίσιο της ανανέωσης της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας.Μάλιστα, ο Εμανουέλ Μακρόν έστειλε ισχυρό μήνυμα γεωπολιτικής στήριξης προς την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο περιθώριο της παρουσίας του στη Ρωμαϊκή Αγορά.