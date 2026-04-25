Όλα όσα έγιναν στο δείπνο για τον Μακρόν στο Προεδρικό: Το μενού, τα χαμόγελα και οι πολιτικές και επιχειρηματικές παρουσίες
Από το «Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία» έως τις αναφορές στην παγκόσμια αβεβαιότητα - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Με χαρακτηριστικές «εικόνες» και λέξεις που επιβεβαιώνουν το κλίμα της διαχρονικής συμμαχίας Ελλάδας και Γαλλίας εξελίχθηκε χθες το βράδυ το επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν που πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Αθήνα.
Ο Έλληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχθηκε τον Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του Μπριζίτ κατά την έναρξη του επίσημου δείπνου με ένα θερμό καλωσόρισμα που αποδεικνύει τους στενούς φιλικούς δεσμούς των δύο χωρών, ενώ ο Γάλλος Πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας στα ελληνικά «Ελλάς-Γαλλία-Συμμαχία» και τονίζοντας ότι η φράση αυτή είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Η πρόποση των δύο Προέδρων σφραγίστηκε από την ανταλλαγή μηνυμάτων υψηλού συμβολισμού και την ανανέωση της δέσμευσης ότι αυτή η μακρά σχέση φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών επεκτείνεται και διευρύνεται προς όφελος όχι μόνο των δύο λαών μας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.
«Με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε στην Ελλάδα... Η επίσκεψή σας αντανακλά τους στενούς φιλικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας και σηματοδοτεί την ανανέωση της ισχυρής συμμαχικής σχέσης μας, καθώς και την επέκταση της διμερούς συνεργασίας σε πλήθος τομέων» είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Τασούλας.
Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή, αναφέρθηκε στις ιστορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και στα περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσής τους, κάνοντας αναφορές στον Κορνήλιο Καστοριάδη και τον Κώστα Γαβρά. Στον ίδιο τόνο ήταν λίγο μετά την ολοκλήρωση του δείπνου και η ανάρτηση του Εμανουέλ Μακρόν στο X, με την οποία επιχείρησε να στείλει ευρύτερα μηνύματα για τις εξελίξεις στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή κοινότητα: «Χαίρομαι που επιστρέφω στην Αθήνα και που συναντώ ξανά καλούς φίλους. Η Ελλάδα και η Γαλλία συνδέονται με βαθιά φιλία, και τα έθνη μας έχουν κάτι κοινό: σκέφτονται πάντα πέρα από τον εαυτό τους. Μέσα στη σημερινή παγκόσμια αταξία, αυτό έχει μεγάλη σημασία».
Ο κ. Τασούλας συνοδευόταν από τη σύζυγό του, Φανή Σταθοπούλου, ενώ ο Έλληνας πρωθυπουργός, μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για το επίσημο δείπνο με την κόρη του Δάφνη, καθώς η σύζυγός του Μαρέβα Μητσοτάκη αναρρώνει στον Ευαγγελισμό μετά από την πρόσφατη χειρουργική επέμβαση. Ο Εμανουέλ Μακρόν μετέβη στο Προεδρικό με τη σύζυγό του, Μπριζίτ και αναχώρησαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όπως και οι άλλοι επίσημοι καλεσμένοι από τη Γαλλία και την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του δείπνου ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με την Μπριζίτ Μακρόν- δίπλα στα προεδρικά ζεύγη, από την άλλη πλευρά του τραπεζιού, καθόταν ο υπουργός Οικονομίας και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης και η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας στην Ελληνική Βουλή, Ντόρα Μπακογιάννη.
Οι παρουσίες στο Προεδρικό
Στην Προεδρία παρέστησαν η Ντόρα Μπακογιάννη με τον σύζυγό της Ισίδωρο Κούβελο, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, o εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας Γαβριήλ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης με την σύζυγό του Πόπη Καλαϊτζή, αλλά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Από τους υπουργούς, παρόντες ήταν ο Νίκος Δένδιας με την σύζυγό του Δάφνη Λάλα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης με την σύζυγό του Δήμητρα Μουστακάτου, ο Τάκης Θεοδωρικάκος με την Χριστίνα Θεοδωρικάκου, η Λίνα Μενδώνη και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Παρόντες επίσης ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Στουρνάρας, ο Α/ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης με την σύζυγό του Αφέντρα Πιτσινή, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος.
Από τη Γαλλία, μαζί με τον κ. Μακρόν ήταν υπουργοί, όπως η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας Κατρίν Βοτρέν, ο υπουργός Οικονομίας και Βιομηχανίας Ρολάντ Λεσκιούρ, ο υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπέντζαμιν Χαντάντ και η υπουργός Πολιτισμού Κατρίν Πεγκάρ. Συνοδευόταν επίσης από πλειάδα συνεργατών και συμβούλων του στη Γαλλική Προεδρία. Πρόσκληση για το Προεδρικό είχαν λάβει πρόσωπα που σηματοδοτούν τη συνεργασία και τη σύμπλευση των δύο χωρών. Μεταξύ αυτών ο παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας και ο σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς, η πρώην υφυπουργός της Γαλλίας Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, ο Ευαγόρας Μαυρομμάτης και η βουλευτής της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης Μαριέττα Καραμανλή.
Στο Προεδρικό έδωσαν το «παρών» επίσης σημαντικοί επιχειρηματίες από τις δύο χώρες. Από την Ελλάδα είχαν λάβει πρόσκληση μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ομίλου METLEN Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας Γιώργος Κόρος, οι εφοπλιστές Θανάσης και Πάνος Λασκαρίδης, η Εύη Λαζού-Λασκαρίδη, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, ο Παναγιώτης Θεοχαράκης, ο Σπήλιος Μανιάς και η σύζυγός του, πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Άννα Ροκοφύλλου, η γενική διευθύντρια L'Oréal Hellas Alessandra Delfini, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Zolotas Γιώργος Παπαλέξης και ο Τάσος Ροζολής πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ), ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Φιλίας Γαλλίας-Ελλάδος Σπύρος Κουλκουδίνας.
Τον κ. Μακρόν συνόδευσαν επίσης σημαντικοί Γάλλοι επιχειρηματίες, όπως ο Πιερ-Ερίκ Πομεγιέ της Naval Group, ο Ερίκ Μπερανζέ της εταιρίας οπλικών συστημάτων MBDA, ο Στεφάν Μπουζνά της Euronext που εξαγόρασε το Χρηματιστήριο Αθηνών, ο πρόεδρος της Meridiam Τιερί Ντο, ο γενικός διευθυντής της Nexans Ζουλιέν Ουμπέρ και ο πρόεδρος της Dassault Ερίκ Τραπιέρ.
Τέλος, θέση στο τραπέζι είχαν και πρόσωπα του Πολιτισμού και της Παιδείας, μεταξύ τους ο γενικός διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης Νίκος Σταμπολίδης, ο πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου Κριστόφ Λεριμπό, ο Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) Βασίλης Κασκαρέλης, η διευθύντρια του Βυζαντινού Μουσείο Καλλιόπη Καλαφάτη, η πρόεδρος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Σάντρα Μαρινόπουλου, η πρόεδρος του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωάννα Δρέττα κ.ά.
Το μενού
Το μενού στο επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο είχε ελληνική «υπογραφή» και προέλευση. Σερβιρίστηκε σούπα βελουτέ σελινόριζας με τηγανητό πράσο και λάδι αρωματισμένο με τρούφα, φιλέτο καραβίδας με μους μελιτζάνας με χυμό φρέσκιας ντομάτας, φύλλα βασιλικού και κατίκι Δομοκού, αιγαιοπελαγίτικο φαγκρί γεμιστό με σπανάκι, δυόσμο και σάλτσα από ανθό λεμονιού, χειροποίητη γαλατόπιτα Θεσσαλίας με σάλτσα βανίλιας, άρωμα κανέλας και σταφίδας, και φρούτα εποχής. Το μενού επιμελήθηκε ο σεφ της Προεδρίας, Βασίλης Μπέκας.
