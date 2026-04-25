Όλα όσα έγιναν στο δείπνο για τον Μακρόν στο Προεδρικό: Το μενού, τα χαμόγελα και οι πολιτικές και επιχειρηματικές παρουσίες

Κυριάκος Πιερρακάκης και Ντόρα Μπακογιάννη

Η κόρη του πρωθυπουργού Δάφνη Μητσοτάκη και η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομιλεί με την Μπριζίτ Μακρόν

Οι παρουσίες στο Προεδρικό

Εμμανουέλ Μακρόν και Κωστής Χατζηδάκης

Νίκος Δένδιας και Κυριάκος Μητσοτάκης

Εμμανουέλ Μακρόν και Νίκος Ανδρουλάκης

Ο Νίκος Αλιάγας

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης και η Δήμητρα Μουστακάτου Ο Νίκος Δένδιας και η Δάφνη Λάλα Ο Κωστής Χατζηδάκης και η Καλλιόπη Καλαϊτζή Οι εφοπλιστές Θανάσης και Πάνος Λασκαρίδης



Το μενού

Στην Προεδρία παρέστησαν η Ντόρα Μπακογιάννη με τον σύζυγό της Ισίδωρο Κούβελο, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της Βουλήςαλλά καιΑπό τους υπουργούς, παρόντες ήτανΠαρόντες επίσης οΑπό τη Γαλλία, μαζί με τον κ. Μακρόν ήταν υπουργοί, όπωςΣυνοδευόταν επίσης από πλειάδα συνεργατών και συμβούλων του στη Γαλλική Προεδρία. Πρόσκληση για το Προεδρικό είχαν λάβει πρόσωπα που σηματοδοτούν τη συνεργασία και τη σύμπλευση των δύο χωρών. Μεταξύ αυτώνΣτο Προεδρικό έδωσαν το «παρών» επίσηςαπό τις δύο χώρες. Από την Ελλάδα είχαν λάβει πρόσκληση μεταξύ άλλωνγενική διευθύντριαΤον κ. Μακρόν συνόδευσαν επίσης σημαντικοί Γάλλοι επιχειρηματίες, όπωςπου εξαγόρασε το Χρηματιστήριο Αθηνών,Τέλος, θέση στο τραπέζι είχαν και πρόσωπα του Πολιτισμού και της Παιδείας, μεταξύ τουςΤο μενού στο επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο είχε ελληνική «υπογραφή» και προέλευση. Σερβιρίστηκε σούπα βελουτέ σελινόριζας με τηγανητό πράσο και λάδι αρωματισμένο με τρούφα, φιλέτο καραβίδας με μους μελιτζάνας με χυμό φρέσκιας ντομάτας, φύλλα βασιλικού και κατίκι Δομοκού, αιγαιοπελαγίτικο φαγκρί γεμιστό με σπανάκι, δυόσμο και σάλτσα από ανθό λεμονιού, χειροποίητη γαλατόπιτα Θεσσαλίας με σάλτσα βανίλιας, άρωμα κανέλας και σταφίδας, και φρούτα εποχής. Το μενού επιμελήθηκε ο σεφ της Προεδρίας,