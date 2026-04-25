Χάρης Δούκας στον Guardian: «Χρειάζονται περιορισμοί στην Αθήνα για τον τουρισμό, η Πλάκα έχει υπερκορεστεί»
Στη συνέντευξή του ο Δήμαρχος Αθηναίων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τον υπερτουρισμό στην Αθήνα και περιγράφει μια σειρά μέτρων για τον περιορισμό των πιέσεων
Στις πιέσεις που δέχεται το ιστορικό κέντρο της Αθήνας από την αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα αλλά και στα μέτρα που εξετάζει ο Δήμος για τον περιορισμό τους μίλησε στην εφημερίδα The Guardian o Χάρης Δούκας.
Στη συνέντευξή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων επισημαίνει ότι η έναρξη της τουριστικής περιόδου εντείνει τον κίνδυνο «υπερκορεσμού» για το ιστορικό κέντρο της πόλης, εκφράζοντας ανησυχία για την αλλοίωση της φυσιογνωμίας ολόκληρων γειτονιών εξαιτίας της ανεξέλεγκτης τουριστικής ανάπτυξης. «Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί ως ένα τεράστιο ξενοδοχείο», λέει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «χρειάζονται περιορισμοί και κανόνες. «Οι πόλεις πρέπει επίσης να έχουν λόγο στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται».
Σύμφωνα με στελέχη του δήμου, η πίεση που ασκείται στην πόλη είναι ήδη εμφανής, με ενδείξεις όπως η εκτίναξη των ενοικίων που καθιστά δύσκολη την παραμονή των κατοίκων στο κέντρο, αλλά και η επιβάρυνση των υποδομών. «Σκάβεται όλη η Αθήνα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε», αναφέρει ο δήμαρχος, εξηγώντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για ενίσχυση των ενεργειακών υποδομών, των υδάτινων δικτύων, των αποχετευτικών συστημάτων και των τηλεπικοινωνιών. «Όταν έχεις περίπου 700.000 κατοίκους και 8 εκατομμύρια επισκέπτες, η πίεση είναι τεράστια», σημειώνει, προσθέτοντας ότι κάθε μήνα ενισχύονται οι υπηρεσίες με «περισσότερο προσωπικό, περισσότερο εξοπλισμό, περισσότερα μηχανήματα».
Ο Χάρης Δούκας αποδίδει την «ανεξέλεγκτη ανάπτυξη» κυρίως σε κατασκευαστικές εταιρείες, επενδυτές ακινήτων και επιχειρηματίες που προωθούν μεγάλης κλίμακας έργα σε περιοχές υψηλής τουριστικής αξίας, όπως γύρω από την Ακρόπολη, καθώς και στην εξάπλωση, συχνά χωρίς άδειες, rooftop καταστημάτων εστίασης. Όπως επισημαίνει, προτίθεται να αξιοποιήσει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τις χρήσεις γης στον τουρισμό, προκειμένου να προτείνει καθολική απαγόρευση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο ιστορικό κέντρο.
«Θα σταματήσουμε όλες τις τουριστικές επενδύσεις στην Πλάκα, την οποία έχω θέσει ως αποστολή μου να σώσω. Δεν υπάρχει άλλος χώρος. Ούτε για βραχυχρόνια μίσθωση, ούτε για επιπλωμένα διαμερίσματα, ούτε για ξενοδοχεία ή οποιαδήποτε άλλη τουριστική χρήση. Η περιοχή έχει υπερκορεστεί». Παράλληλα, καλεί τους επενδυτές να στραφούν σε λιγότερο επιβαρυμένες περιοχές της πρωτεύουσας.
Ο Δήμος, όπως εξηγεί, εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο «παγώματος» των οικοδομικών αδειών για νέα ξενοδοχεία, σε συνέχεια αντίστοιχων περιορισμών που έχουν ήδη επιβληθεί στη βραχυχρόνια μίσθωση σε περιοχές με θέα την Ακρόπολη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στο ζήτημα της προσιτής κατοικίας, το οποίο χαρακτηρίζει ως το σημαντικότερο πρόβλημα για τον δήμο, εξαιτίας της πίεσης που ασκεί η τουριστική αξιοποίηση ακινήτων.
«Έχουμε δημιουργήσει ένα γραφείο κοινωνικής κατοικίας για να εντοπίσουμε κτίρια και διαμερίσματα που μπορούμε να ανακαινίσουμε με ευρωπαϊκά κονδύλια», ανέφερε. «Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα σε νέα ζευγάρια να παραμείνουν στο κέντρο. Ενώ άλλες πόλεις κινούνται προς το τσιμέντο και τους ουρανοξύστες, εμείς κινούμαστε σε μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, που περιλαμβάνει και κατεδαφίσεις κτιρίων για τη δημιουργία δημόσιων χώρων, όπως πάρκα και παιδικές χαρές. Η Αθήνα ανήκει στους ανθρώπους της, όχι μόνο σε όσους θέλουν απλώς να την εκμεταλλευτούν».
