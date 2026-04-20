ΠΑΣΟΚ: Ποιοι θα μπουν στο Πολιτικό Συμβούλιο, στόχος η αναβίωση του δίπολου με τη ΝΔ

Οι εισηγήσεις

Ανησυχία

«Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός», λέει με νόημα κορυφαίο στέλεχος, υπενθυμίζοντας ότι οι «αραιά και πού» συνεδριάσεις πρέπει να γίνουν τακτικές και η σύνθεση των διαφορετικών απόψεων προς τον κοινό σκοπό ρουτίνα μέχρι τις κάλπες. Ετσι, αρκετοί εισηγούνται να συνεδριάσει άμεσα η νέα Κεντρική Επιτροπή για να εκλέξει γραμματέα και το 23μελές Πολιτικό Συμβούλιο.Για τη θέση του γραμματέα ακούγονται τα ονόματα στελεχών κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη (όπως των Κώστα Τσουκαλά, Θανάση Γλαβίνα, Ηρακλή Δρούλια και άλλων), όμως οι καλά γνωρίζοντες επιμένουν ότι η τελική απόφαση θα κριθεί από το κατά πόσο το προτεινόμενο πρόσωπο μπορεί να παίξει πολλούς ρόλους μαζί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπορεί να κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις «φυλές» του ΠΑΣΟΚ και να έχει ταυτόχρονα εμπειρία οργάνωσης της πανελλαδικής μάχης.Για το Πολιτικό Συμβούλιο προορίζονται αρκετά από τα κορυφαία στελέχη - βέβαια είναι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που θα ψηφίσουν τη νέα ηγετική ομάδα. Μέχρι στιγμής, ακούγεται ότι στην πεντάδα των βουλευτών στο Πολιτικό Συμβούλιο θα είναι οικαι ηΑπό τους μη βουλευτές θα είναι εκτός απροόπτου υποψήφιοι επίσης οκαι η, ο πρώτος σε ψήφους στην Κ.Ε. Λευτέρης Καρχιμάκης, οικαι(εφόσον δεν προταθούν για τη θέση του γραμματέα), ο τέως γραμματέας, άλλα στελέχη από τους «προεδρικούς», ο, ο, η(και στελέχη κοντά στον Μανώλη Χριστοδουλάκη), ηκαι οαπό την πλευρά Γερουλάνου, ενδεχομένως ο(επικεφαλής της Ανανεωτικής Αριστεράς) κ.ά.Στην επόμενη -όχι ιδιαίτερα μακρινή- φάση αναμένεται και το επόμενο κύμα της διεύρυνσης από τον, ο οποίος συντονίζει τα βήματά του με τον, ο οποίος έχει αναλάβει επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων. Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αποκλείει την προκήρυξη εκλογών το φθινόπωρο καθιστά τα αρμόδια στελέχη υπεύθυνα για την έγκαιρη προετοιμασία του πλάνου στον τομέα τους.Τα σενάρια θέλουν την επίσημη ένταξη του ευρωβουλευτήστην πολιτική οικογένεια των Σοσιαλιστών της Ευρώπης (όπου ανήκει και το ΠΑΣΟΚ) σε άμεσο χρόνο, ενώ κάποιοι θεωρούν κλειδωμένη την κάθοδο του ανεξάρτητου βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη με το ΠΑΣΟΚ στα Χανιά. Ιδιαίτερη συζήτηση γίνεται στο παρασκήνιο και για τις «μεταγραφές» ή τις «επιστροφές» της, της, της, του πρώην βουλευτήκαι στελεχών από όμορους χώρους.Την ίδια ώρα, είναι έντονη η ανησυχία για πιθανές ρωγμές στο καλό κλίμα από αποχωρήσεις ή διαρροές προς το. Αν και πιστεύουν ότι είναι πολύ μικρές οι χαραμάδες, εντούτοις δεν αποκλείουν να στραφούν προς το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού κυρίως μεσαία στελέχη σε πρώτη φάση.Επίσης, προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτές τις κεραίες τους για να προλάβουν τις εξελίξεις γύρω από το, ενώ για τη Χαριλάου Τρικούπη η επιχείρηση προσέγγισης βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, όπως του Αλέξη Χαρίτση, θα έχει -φαίνεται- ανοιχτή ημερομηνία μέχρι τις εκλογές.