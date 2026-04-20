ΠΑΣΟΚ: Ποιοι θα μπουν στο Πολιτικό Συμβούλιο, στόχος η αναβίωση του δίπολου με τη ΝΔ
Στην τετ α τετ αντιπαράθεση με τον πρωθυπουργό επενδύει ο Ανδρουλάκης για να κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση
Χωρίς να έχει ακόμη θέσει σε πλήρη διάταξη μάχης όλα τα στελέχη, η Χαριλάου Τρικούπη αισιοδοξεί ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες το κόμμα θα καταστεί ετοιμοπόλεμο για παν εκλογικό ενδεχόμενο, έχοντας αποκτήσει μια ηγετική ομάδα ισχυρή και αποφασισμένη να δώσει σκληρή μάχη απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Η αναβίωση του δίπολου Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ είναι ο στόχος και ο ελάχιστος χρόνος μέσα στον οποίο θα επιχειρήσει να κάνει τα πρώτα αποφασιστικά βήματα τελειώνει με την εμφάνιση νέων κομμάτων.
Η Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο, πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ αρχίζει να αποκτά τελευταίως ηγεμονικά χαρακτηριστικά στο έδαφος της αντιπολίτευσης και ότι πολύ σύντομα -με ή χωρίς νέους «παίκτες» στο πολιτικό σκηνικό- θα αναδειχθεί στη μόνη εναλλακτική κυβερνητική δύναμη που μπορεί να ανατρέψει τη βασική «αυτοδύναμη» επιδίωξη της Ν.Δ. για μια τρίτη θητεία.
Το «κλειδί», σύμφωνα με «πράσινα» στελέχη, βρίσκεται στην προσέλκυση των απογοητευμένων ψηφοφόρων από την κυβερνητική πολιτική και τις σκιές των σκανδάλων. Ως εκ τούτου, οι σφοδρές επιθέσεις, εντός και εκτός Βουλής, προς το Μέγαρο Μαξίμου θα είναι καθημερινές, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναζητεί κάθε φορά την ευκαιρία για ένα σκληρό μπρα ντε φερ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η προχθεσινή συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για το κράτος δικαίου λειτούργησε εν πολλοίς ως το κατάλληλο πεδίο για τη μονομαχία του πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης - τουλάχιστον αυτό διαπίστωσαν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με την εκτίμηση ότι η συγκυρία τούς προσφέρει μια τελευταία, ιδανική ευκαιρία για τη δυναμική επανεκκίνηση προς τις εκλογές.
Από τη μια είναι η κυβερνητική φθορά και από την άλλη το «άλλο κόμμα» που ψηφίζει στα γκάλοπ ένα ποσοστό γύρω στο 10%, δείχνοντας ότι αρκετοί ψηφοφόροι -και δη της Κεντροαριστεράς- δεν έχουν κατασταλαγμένη άποψη και σίγουρα δεν δίνουν από τώρα «λευκή επιταγή» σε ένα από τα υπάρχοντα κόμματα.
Αυτό το διήμερο, Νίκος Ανδρουλάκης, Χάρης Δούκας, Αννα Διαμαντοπούλου, και Γιώργος Παπανδρέου βρίσκονται στη Βαρκελώνη για την παγκόσμια συνάντηση των προοδευτικών υπό τον Πέδρο Σάντσεθ, αλλά όταν γυρίσουν θα μπουν μαζί με τα άλλα στελέχη στην τελική ευθεία για τη συγκρότηση του προεκλογικού πλάνου. Το ενωτικό κλίμα στο συνέδριο μπορεί να σβήσει άδοξα αν δεν γίνουν γρήγορα οι απαραίτητες κινήσεις, κάτι που γνωρίζουν καλά άπαντες.
Η μονομαχία
Οι εισηγήσεις
«Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός», λέει με νόημα κορυφαίο στέλεχος, υπενθυμίζοντας ότι οι «αραιά και πού» συνεδριάσεις πρέπει να γίνουν τακτικές και η σύνθεση των διαφορετικών απόψεων προς τον κοινό σκοπό ρουτίνα μέχρι τις κάλπες. Ετσι, αρκετοί εισηγούνται να συνεδριάσει άμεσα η νέα Κεντρική Επιτροπή για να εκλέξει γραμματέα και το 23μελές Πολιτικό Συμβούλιο.
Για τη θέση του γραμματέα ακούγονται τα ονόματα στελεχών κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη (όπως των Κώστα Τσουκαλά, Θανάση Γλαβίνα, Ηρακλή Δρούλια και άλλων), όμως οι καλά γνωρίζοντες επιμένουν ότι η τελική απόφαση θα κριθεί από το κατά πόσο το προτεινόμενο πρόσωπο μπορεί να παίξει πολλούς ρόλους μαζί. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπορεί να κρατά ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με όλες τις «φυλές» του ΠΑΣΟΚ και να έχει ταυτόχρονα εμπειρία οργάνωσης της πανελλαδικής μάχης.
Για το Πολιτικό Συμβούλιο προορίζονται αρκετά από τα κορυφαία στελέχη - βέβαια είναι τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που θα ψηφίσουν τη νέα ηγετική ομάδα. Μέχρι στιγμής, ακούγεται ότι στην πεντάδα των βουλευτών στο Πολιτικό Συμβούλιο θα είναι οι Μανώλης Χριστοδουλάκης, Παύλος Γερουλάνος, Μιχάλης Κατρίνης, Παύλος Χρηστίδης και η Μιλένα Αποστολάκη.
Από τους μη βουλευτές θα είναι εκτός απροόπτου υποψήφιοι επίσης ο Χάρης Δούκας και η Αννα Διαμαντοπούλου, ο πρώτος σε ψήφους στην Κ.Ε. Λευτέρης Καρχιμάκης, οι Κώστας Τσουκαλάς και Θανάσης Γλαβίνας (εφόσον δεν προταθούν για τη θέση του γραμματέα), ο τέως γραμματέας Ανδρέας Σπυρόπουλος, άλλα στελέχη από τους «προεδρικούς», ο Φίλιππος Σαχινίδης, ο Βασίλης Κεγκέρογλου, η Τόνια Αντωνίου (και στελέχη κοντά στον Μανώλη Χριστοδουλάκη), η Εφη Χαλάτση και ο Αργύρης Αργυριάδης από την πλευρά Γερουλάνου, ενδεχομένως ο Θόδωρος Μαργαρίτης (επικεφαλής της Ανανεωτικής Αριστεράς) κ.ά.
Στην επόμενη -όχι ιδιαίτερα μακρινή- φάση αναμένεται και το επόμενο κύμα της διεύρυνσης από τον Κώστα Σκανδαλίδη, ο οποίος συντονίζει τα βήματά του με τον Πέτρο Λάμπρου, ο οποίος έχει αναλάβει επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων. Το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αποκλείει την προκήρυξη εκλογών το φθινόπωρο καθιστά τα αρμόδια στελέχη υπεύθυνα για την έγκαιρη προετοιμασία του πλάνου στον τομέα τους.
Τα σενάρια θέλουν την επίσημη ένταξη του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη στην πολιτική οικογένεια των Σοσιαλιστών της Ευρώπης (όπου ανήκει και το ΠΑΣΟΚ) σε άμεσο χρόνο, ενώ κάποιοι θεωρούν κλειδωμένη την κάθοδο του ανεξάρτητου βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη με το ΠΑΣΟΚ στα Χανιά. Ιδιαίτερη συζήτηση γίνεται στο παρασκήνιο και για τις «μεταγραφές» ή τις «επιστροφές» της Νίνας Κασιμάτη, της Θεοδώρας Τζάκρη, της Γιώτας Πούλου, του πρώην βουλευτή Θάνου Μωραΐτη και στελεχών από όμορους χώρους.
Ανησυχία
Την ίδια ώρα, είναι έντονη η ανησυχία για πιθανές ρωγμές στο καλό κλίμα από αποχωρήσεις ή διαρροές προς το κόμμα Τσίπρα. Αν και πιστεύουν ότι είναι πολύ μικρές οι χαραμάδες, εντούτοις δεν αποκλείουν να στραφούν προς το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού κυρίως μεσαία στελέχη σε πρώτη φάση.
Επίσης, προσπαθούν να κρατήσουν ανοιχτές τις κεραίες τους για να προλάβουν τις εξελίξεις γύρω από το κόμμα Καρυστιανού, ενώ για τη Χαριλάου Τρικούπη η επιχείρηση προσέγγισης βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, όπως του Αλέξη Χαρίτση, θα έχει -φαίνεται- ανοιχτή ημερομηνία μέχρι τις εκλογές.
