Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: «Δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν» – Οι κόντρες στη Βουλή, οι μπηχτές σε Φάμελλο για Τσίπρα και η απάντηση για εκλογές

Για τις υποκλοπές

Μητσοτάκης σε Φάμελλο: Εύχεστε να έρθει ο Τσίπρας να φτιάξει κόμμα για να επανεκλεγείτε

Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρουλάκης επικαλέστηκε λόγια του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη περί ρουσφετιών. «Υπήρχε μια εποχή το 1951 που έκανα τα περισσότερα ρουσφέτια και διόριζα. Διόριζα όσους ήθελα», ήταν η φράση του πρώην πρωθυπουργού, που διάβασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να σχολιάσει: «Αυτό δεν το έχει πει ο πατέρας μου, ούτε ο προπαππούς μου. Ο δικός σας ο πατέρας και πρώην πρωθυπουργός, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, το έχει πει».Η αντιπαράθεση αφορούσε και τις υποκλοπές, με τον κ. Ανδρουλάκη να κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι σιωπά και τον κ. Μητσοτάκη να σηκώνει το γάντι. «Δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν», είπε.Ειδικότερα, ο κ. Ανδρουλάκης εγκάλεσε τον κ. Μητσοτάκη για τον Ντίλιαν. «Ένα σχόλιο για τον εκβιασμό του Ντίλιαν δεν μπορούσατε να κάνετε σε μία ώρα και που μιλάτε; Ένα σχόλιο! Τους σχολιάσατε όλους. Νυν, πρώην. Ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ εκβιάζει ως “Νίξον” τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Θα μιλήσετε ή θα συνεχίσετε να σιωπάτε; Καθαρά λόγια», είπε.«Τώρα για τον κύριο Ντίλαν, Ντίλιαν, πώς τον λένε. Δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν πρωτόδικα καταδικασμένο, ο οποίος έχει δικαίωμα να λέει ό,τι θέλει. Δεν εκβιαζόμαστε από κανένα συμφέρον», ήταν η απάντηση του κ. Μητσοτάκη, που απέρριψε τις αιτιάσεις περί «ορμπανισμού». «Ήμουν ο πρώτος που ζήτησα την αποβολή του από το ΕΛΚ», είπε.Παράλληλα, ανέφερε ότι σέβεται τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και δεν τίθεται ζήτημα αποχώρησης της Ελλάδας από αυτή. Όμως, πρόσθεσε, θα πρέπει «να μην κρατά, δηλαδή, ομήρους τους βουλευτές και να εκκαθαρίσει γρήγορα την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ», ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «άλλοτε θεωρεί καλές και άλλοτε κακές τις ίδιες θεσμικές αρχές, ανάλογα με το αποτέλεσμα».Πυρά αντάλλαξε ο κ. Μητσοτάκης και με τον κ. Φάμελλο, που ζήτησε την παραίτηση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. «Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, θα βρεις “Πάτσηδες”, θα βρεις “Φραπέδες”, θα βρεις “Λαζαρίδηδες”. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Γι’ αυτό και η λύση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι η πολιτική δημοκρατική κάθαρση. Δεν σας εμπιστεύεται ο λαός».«Πραγματικά γελάω μαζί σας με την απόλυτη ειρωνεία», είπε στη δευτερολογία του ο κ. Μητσοτάκης, στρεφόμενος κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. «Να βλέπετε τον αρχηγό που σας έφερε σε αυτά τα ποσοστά, σηκώθηκε και έφυγε, σας ευτελίζει με αυτόν τον τρόπο, και εσείς να μην έχετε το θάρρος να τοποθετηθείτε απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα. Και να εύχεστε ενδόμυχα να έρθει να φτιάξει κόμμα, μπας και καταφέρετε να επανεκλεγείτε», συνέχισε.Αιχμές άφησε ο κ. Μητσοτάκης και κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας το γεγονός ότι η ίδια ήταν η μόνη που δεν ευχήθηκε για τον Γιώργο Μυλωνάκη, σε αντίθεση με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς.