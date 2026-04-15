Πολιτικός πυρετός για τη συζήτηση για το κράτος δικαίου στη Βουλή την Πέμπτη: Με θεσμικές τομές η ΝΔ, το ενδεχόμενο πρότασης μομφής ζυγίζει η αντιπολίτευση
Έμπειροι κοινοβουλευτικοί παρατηρητές υποστηρίζουν πως η διαδικασία θα εγκαινιάσει άτυπα την έναρξη μιας έντονης προεκλογικής περιόδου
Με σφοδρή αντιπαράθεση των πολιτικών αρχηγών στο νέο δυστοπικό πεδίο που διαμορφώνουν, η παγκόσμια αβεβαιότητα, η πληθωριστική πίεση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποκλοπές και τα πτυχία του Μακάριου Λαζαρίδη καλείται να ξεκινήσει τις εργασίες της η Βουλή μετά την ολιγοήμερη παύση για τις γιορτές του Πάσχα.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό αύριο, Πέμπτη, στις 11 το πρωί αναμένεται να ξεκινήσει η μαραθώνια προ ημερησίας συζήτηση για το Κράτος Δικαίου με έμπειρους κοινοβουλευτικούς παρατηρητές να υποστηρίζουν πως η διαδικασία θα εγκαινιάσει άτυπα την έναρξη μιας έντονης προεκλογικής περιόδου.
Σε αυτό το πλαίσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλείται να διαχειριστεί μια άσκηση ισορροπίας με αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Από την μια πλευρά να απαντήσει πειστικά στην εντεινόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι σε πρακτικές ρουσφετιού και σε φαινόμενα δυσλειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, και από την άλλη, να μετριάσει τις αντιδράσεις βουλευτών της συμπολίτευσης, οι οποίοι εκφράζουν παράπονα για έλλειψη πολιτικής κάλυψης απέναντι σε κατηγορίες που, όπως υποστηρίζουν, δεν τεκμηριώνονται.
Σύμφωνα με πληροφορίες είναι πιθανό στην συζήτηση της Πέμπτης να παρουσιαστεί συγκεκριμένη δέσμη θεσμικών τομών για την ουσιαστική εξυγίανση του πολιτικού συστήματος που για δεκαετίες κατηγορείται για αδιαφάνεια, ευνοιοκρατία και σύγχυση ρόλων. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν πως ένα από τα βασικά σχέδια που επεξεργάζεται το κυβερνητικό επιτελείο είναι ο περιορισμός των βουλευτικών εδρών σε 240 - από 300 που είναι σήμερα - και νέο μεικτό εκλογικό σύστημα (μονοεδρικές - πολυεδρικές περιφέρειες) στα πρότυπα του γερμανικού μοντέλου.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ως επισπεύδων της κοινοβουλευτικής μάχης, μιας και το δικό του κόμμα κατέθεσε το αίτημα για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου, αναμένεται να ενισχύει το αίτημα για εκλογές που για πρώτη φορά έθεσε την Μεγάλη Εβδομάδα.
Παράλληλα, στο στρατόπεδο της αξιωματικής αντιπολίτευσης «ζυγίζουν» το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής το οποίο ωστόσο απαιτεί την ευρύτερη στήριξη για την συλλογή τουλάχιστον 50 υπογραφών.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η δύσκολη ισορροπίαΗ υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δικογραφίες να διαβιβάζονται διαδοχικά στη Βουλή, προκαλεί κοινωνική φθορά αλλά και εσωτερικούς τριγμούς στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, επιβαρύνοντας τις σχέσεις της με το Μέγαρο Μαξίμου.
Θεσμικές εξαγγελίες (;)Πάντως, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται αποφασισμένος να συγκρουστεί με τις παθογένειες του πελατειακού κράτους και να αντιμετωπίσει στην ρίζα την προαιώνια νοοτροπία του ρουσφετιού. Σε αυτό το πλαίσιο ζήτησε από τους στενούς του συνεργάτες να υποβάλλουν φιλόδοξες προτάσεις που θα πλαισιώσουν την ιδέα που ήδη έριξε στο τραπέζι του δημόσιου διαλόγου για εισαγωγή ενός υβριδικού ασυμβιβάστου μεταξύ της υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας.
Η αντιπολίτευση και το ενδεχόμενο μομφήςΑπό την άλλη πλευρά η αντιπολίτευση θα επιμείνει στην σκληρή κριτική κατά της κυβέρνησης με αιχμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και την υπόθεση των υποκλοπών.
