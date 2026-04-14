Οι υπολογισμοί Μητσοτάκη μετά το Πάσχα: Τα μέτρα στήριξης, η συνταγματική αντεπίθεση μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η προετοιμασία για κάλπες από το φθινόπωρο και μετά
Ο πρωθυπουργός θα χρησιμοποιήσει την προ ημερησίας της Πέμπτης ως «βατήρα» για την προαναθεωρητική διαδικασία του Συντάγματος, πετώντας την μπάλα στην αντιπολίτευση για σημαντικές θεσμικές τομές
Οι μέρες του Πάσχα πέρασαν ανέφελα για το Μέγαρο Μαξίμου, με τον πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του να παίρνουν σημαντικές ανάσες. Η επιστροφή στην πραγματικότητα όμως φέρνει την κυβέρνηση αντιμέτωπη με τον… ανήφορο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να απέχει από μια προοπτική διευθέτησης, ενώ στο εσωτερικό τα ανοιχτά μέτωπα είναι πολλά-με πρώτο ορόσημο τη συζήτηση για το κράτος δικαίου και τους θεσμούς που θα γίνει την Πέμπτη του Πάσχα στη Βουλή και θα εξελιχθεί σε μια σύγκρουση εφ’ όλης της ύλης με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση των υποκλοπών.
Σε κάθε περίπτωση, με αυτά τα δεδομένα στη σκακιέρα, το Μέγαρο Μαξίμου θα μπει και σε μια λογική ευρύτερου υπολογισμού που περιλαμβάνει και τον κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη βέλτιστο χρόνο για την προκήρυξη εκλογών. Υπάρχουν κυβερνητικά στελέχη που εκτιμούν ότι ο καλύτερος χρόνος θα ήταν «χθες», άλλοι που εκτιμούν ότι ανάλογα με την εξέλιξη στα πολεμικά μέτωπα και τις οικονομικές εφεδρείες «ανοίγει παράθυρο» για το φθινόπωρο, πιθανότατα για τον Οκτώβριο, ενώ κάποιοι εκτιμούν ότι ο κ. Μητσοτάκης θα παραμείνει πιστός στον αρχικό του σχεδιασμό για κάλπες τον Απρίλιο του 2027.
Εφόσον ο σχεδιασμός της κυβέρνησης επιστρέψει στο «βασικό σενάριο», τότε θα εξεταστούν και πάλι παροχές σε δύο γύρους. Κάποια νέα παρέμβαση θα μπορούσε να γίνει στις αρχές του καλοκαιριού, εφόσον το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, ενδεχομένως για τα ενοίκια ή και τους συνταξιούχους, ενώ θα σχηματοποιηθεί προοδευτικά και το πακέτο της ΔΕΘ.
Ιδέες υπάρχουν πολλές, αλλά πέρυσι ήταν η χρονιά της μείωσης άμεσων φόρων, συνεπώς φέτος η αιχμή της παρέμβασης θα διαφοροποιηθεί. Στο τραπέζι έχουν πέσει παρεμβάσεις στους έμμεσους φόρους-κάτι με το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι απόλυτα σύμφωνος-αλλά και στο τεκμήριο των ελευθέρων επαγγελματιών, με το σκεπτικό ότι κάθε χρόνο τα αποτελέσματα από τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.
Μένει να φανεί, αν ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να επιστρατεύσει τις εξαγγελίες της ΔΕΘ ως εκλογικό διακύβευμα, θέτοντας την εφαρμογή τους ως βασική αιχμή του προεκλογικού του λόγου σε ένα σενάριο φθινοπωρινών εκλογών ή θα ποντάρει στην εφαρμογή του πακέτου από την αρχή του νέου έτους, με την ψήφιση του προϋπολογισμού.
Σε κάθε περίπτωση εκλογές μέχρι το φθινόπωρο αποκλείονται αυστηρά, καθώς ως το τέλος του Αυγούστου η κυβέρνηση δίνει τη μάχη απορρόφησης σχεδόν 6 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης, χρήματα που δεν μπορούν να πάνε χαμένα σε καμία περίπτωση.
Αρκετοί γαλάζιοι βουλευτές άκουσαν παράπονα στις περιφέρειες τους τις μέρες του Πάσχα και ειδικά στους αγροτικούς νομούς, όπου τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα έχουν σωρευτεί. Το κλίμα δεν είναι εύκολο να μεταστραφεί, ο πρωθυπουργός όμως δεν θέλει να «μπει στη γωνία» ενόψει της συζήτησης που θα γίνει την Πέμπτη στη Βουλή. Το ραντεβού, με πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη, ορίστηκε με αφορμή την υπόθεση των υποκλοπών, όμως πλέον αποκτά νέα διάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες του "ΘΕΜΑτος" θα χρησιμοποιήσει την προ ημερησίας ως «βατήρα», προκειμένου να ξεκινήσει την προαναθεωρητική διαδικασία του Συντάγματος, πετώντας την μπάλα στην αντιπολίτευση για σημαντικές θεσμικές τομές.
Η πρόταση της ΝΔ είναι σε μεγάλο βαθμό σχηματοποιημένη με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις περίπου 50 «γαλάζιων» βουλευτών. Ήδη έγινε συζήτηση για την πρόταση που παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης για ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή, η οποία άπαντες αναγνωρίζουν ότι πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω, καθώς έχει το μειονέκτημα ότι ο υπουργός που θα παραιτείται από βουλευτής θα μπορεί εκ νέου να διεκδικήσει σταυρό, ενώ αντισταθμιστικά άνοιξε η συζήτηση για μείωση του αριθμού των βουλευτών. Επίσης στο τραπέζι είναι εισηγήσεις για όριο θητειών σε βουλευτές και αυτοδιοκητικούς, αλλά και η αναδιάρθρωση του ίδιου του τρόπου εκλογής βουλευτών με αλλαγή των εκλογικών περιφερειών.
Με αυτά τα δεδομένα, μια σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ μοιάζει μάλλον αναπόφευκτη και η Συνταγματική Αναθεώρηση είναι ίσως η κατάλληλη αφορμή, αν και το κατάλληλο timing αναζητείται. Το Μέγαρο Μαξίμου δεδομένα θα αναζητήσει κινήσεις εκτονωσης, αν και το παραδοσιακό «μασάζ» πλέον δεν πιάνει, καθώς ο ανασχηματισμός παρήλθε χωρίς αξιοποίηση βουλευτών πέραν του Μακάριου Λαζαρίδη. Και οι βουλευτές έχουν μπροστά τους έναν αγώνα επιβίωσης, τη μάχη του σταυρού, η οποια για τον καθένα είναι προσωπική.
Οι εφεδρείες και το πακέτοΕν αρχή ην όμως η διαχείριση των πολεμικών συνεπειών, καθώς ο λογαριασμός αφορά άμεσα τον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου. Εν προκειμένω, το οικονομικό επιτελείο αναγκάστηκε να επιστρατεύσει τις δημοσιονομικές εφεδρείες για να δοθεί το πακέτο του Fuel Pass, κόστους γύρω στα 200 εκ. ευρώ, καθώς άλλα 100 αντλούνται από την έκτακτη φορολόγηση σε φρουτάκια/καζίνο. Κατά πληροφορίες, δεν μπορεί να αποκλειστεί η μικρή παράταση του μέτρου και για τον Ιούνιο, καθώς άπαντες εκτιμούν ότι οι συνέπειες για τις οικονομίες θα διαρκέσουν ακόμα αρκετά, παρά την προοπτική παύσης των εχθροπραξιών.
ΟΠΕΚΕΠΕ και «θεσμική» αντεπίθεσηΠάντως, το βασικό πρόβλημα για την κυβέρνηση φαίνεται ότι είναι η διαχείριση των εσωτερικών κρίσεων εν σχέσει με εξωγενείς που λειτουργούν ως εργαλείο συσπείρωσης της Νέας Δημοκρατίας. Ο χειρισμος της δεύτερης δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι γρήγορες καρατομήσεις υπουργών «δυναμίτισαν» το κλίμα στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Τόσο οι υπουργοί που είχαν λάβει διαβεβαιώσεις για εξατομικευμένη διαχείριση των περιπτώσεών τους εξεμάνησαν παρασκηνιακά, όσο και οι βουλευτές που ενεπλάκησαν στον φάκελο αισθάνθηκαν ότι «κρεμάστηκαν στα μανταλάκια» χωρίς επαρκή κάλυψη για αρκετές μέρες.
Η ένταση και η εκτόνωσηΚαι στο εσωκομματικό πεδίο πάντως ο κ. Μητσοτάκης καλείται να βρει τρόπους εκτόνωσης της έντασης που σωρεύτηκε. Οι χειρισμοί του Μεγάρου Μαξίμου τις πρώτες μέρες έκαναν τους βουλευτές να «βράζουν», λέγοντας ότι ελήφθησαν αποφάσεις χωρίς να έχει ουσιαστικά αξιολογηθεί η δικογραφία. Ο εκνευρισμός εντείνεται αν σκεφτεί κανείς ότι ήδη άρχισε η σεναριολογία για μια τρίτη δικογραφία που μπορεί να έρθει εντός εβδομάδων και ήδη λέγεται ότι περιλαμβάνονται δύο πρώην υπουργοί. Και το ρήγμα εμπιστοσύνης πολλών βουλευτών έναντι του Μαξίμου είναι υπαρκτό και διευρυνόμενο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα