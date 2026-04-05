Το σχόλιο της Αναστασίου για την ηλικία της που εξόργισε τη Βούλτεψη: «Να ξαναμπείτε στην κοιλιά της μαμάς σας» - Χάος στον τηλεοπτικό αέρα
Σε πολύ υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η τηλεοπτική συζήτηση στο ERTNews μεταξύ της βουλευτού της ΝΔ Σοφίας Βούλτεψη και της Βάσιας Αναστασίου, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, με την αντιπαράθεση να αποκτά προσωπικό χαρακτήρα.
Μεταξύ άλλων τα «αίματα άναψαν» όταν η Βάσια Αναστασίου αναφέρθηκε στην ηλικία της, με τη Σοφία Βούλτεψη να αντιδρά έντονα, ζητώντας να μην επανέρχεται το επιχείρημα περί ηλικίας και χρονικής περιόδου γέννησης.
«Βάσια μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να ξανακούσω πότε γεννήθηκες», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Βούλτεψη, με την κυρία Αναστασίου να απαντά: «Κυρία Σοφία, εσείς είστε η Ελλάδα του 2.0, δεν είμαστε εμείς».
Η συζήτηση κλιμακώθηκε περαιτέρω, με την υφυπουργό να επισημαίνει ότι η άποψη για ιστορικά γεγονότα δεν εξαρτάται από το αν κάποιος έχει ζήσει την περίοδο στην οποία αναφέρεται. «Ούτε το 1821 είχαμε γεννηθεί, ούτε στους εμφυλίους, ούτε το 1940, αλλά έχουμε άποψη. Δεν θα ξαναπείτε “δεν είχατε γεννηθεί τότε”. Άμα δεν είχατε γεννηθεί, ξαναμπείτε στην κοιλιά της μαμάς σας και περιμένετε να γεννηθείτε», είπε.
Στον καβγά μπήκε και ο Κώστας Μπούμπας της Ελληνικής Λύσης και επικράτησε ένα χάος στο στούντιο με τους παρουσιαστές της εκπομπής να προσπαθούν μάταια να επαναφέρουν την τάξη. Ο Δημήτρης Κοτταρίδης έκανε συνεχώς εκκλήσεις λέγοντας ότι δέχεται μηνύματα από τηλεθεατές ενώ σχολίασε χαρακτηριστικά: «Μας έχει πιάσει το κεφάλι μας!».
Η κ. Βούλτεψη συνέχιζε, φωνάζοντας για το ΠΑΣΟΚ «έρχονται και μας κάνουν τις παρθένες!» ενώ μία από τις χαρακτηριστικές φάσεις της εκμπομπής ήταν ότι έφτασαν οι καλεσμένοι να τσακώνονται μέχρι και για το Σάμινα!
Ο κ. Κοτταρίδης στο τέλος ζήτησε συγγνώμη για το χάος λέγοντας ότι πρώτη φορά έβλεπε τέτοιο πράγμα με την κ. Βούλτεψη να του απαντάει: «Αστα αυτά, κάθε φορά τα ίδια λες!».
Δείτε ολόκληρο το απόσπασμα με τους συνεχείς καβγάδες:
