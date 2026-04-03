ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραδόθηκε η δικογραφία στους 11 βουλευτές που πάνε για άρση ασυλίας

παρέλαβαν απόψε

- Μάξιμος Σενετάκης (Ηρακλείου),

- Λάκης Βασιλειάδης (Πέλλας),

- Νότης Μηταράκης (Χίου),

- Κατερίνα Παπακώστα (Τρικάλων),

- Κώστας Καραμανλής (Σερρών),

- Χρήστος Μπουκώρος (Μαγνησίας),

- Θεόφιλος Λεονταρίδης (Σερρών),

- Κώστας Σκρέκας (Τρικάλων, γενικός γραμματέας της ΝΔ),

- Γιάννης Κεφαλογιάννης (Ρεθύμνου, υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης),

- Κώστας Τσιάρας (Καρδίτσας, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων),

- Δημήτρης Βαρτζόπουλος (Β’ Θεσσαλονίκης, υφυπουργός Υγείας)

Η δικογραφία για Λιβανό-Αραμπατζή αριθμεί 3.000 σελίδες

Η δεύτερη δικογραφία διαβιβάστηκε με την διαδικασία του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης υπουργών και αφορά τον

και την

για πράξεις και παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους την περίοδο που ήταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο ανασχηματισμός

οι

(στη θέση του Κώστα Τσιάρα ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης), ο

(στη θέση του Χρήστου Κέλλα ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης) και ο

(στη θέση του Γιάννη Κεφαλογιάννη ως υπουργός Πολιτικής Προστασίας).

Ο κ. Σχοινάς έχοντας διατελέσει αντιπρόεδρος της Κομισιόν, έχει την πολιτική και τεχνοκρατική εμπειρία αλλά και στέλνει το μήνυμα «ευρωπαϊκού αέρα», στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που καλείται πλέον να υλοποιήσει την μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αναλαμβάνει επικεφαλής ο έμπειρος Βαγγέλης Τουρνάς, ο οποίος διαθέτει βαθιά επιχειρησιακή γνώση και ήταν πρόσωπο-κλειδί στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων της Πολιτικής Προστασίας, τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ευάγγελος Τουρνάς, ξέρει το Πολιτικής Προστασίας... απ' έξω κι ανακατωτά καθώς έχει διατελέσει υφυπουργός από το 2021 έως το 2023, ορίστηκε υπηρεσιακός υπουργός στο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην κυβέρνηση του Ιωάννη Σαρμά προ των εκλογών και επανήλθε στη θέση του Υφυπουργού στην Κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη 2023 ενώ αύριο ορκίζεται ξανά υπουργός.

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Πρωθυπουργός «προχώρησε σε μια ευρύτερη αλλαγή της ηγεσίας του Υπουργείου, γεγονός που επισφραγίζει τη στρατηγική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να το μετατρέψει από Υπουργείο επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, όπως ήταν εδώ και δεκαετίες σε μια σύγχρονη δομή, συμβατή με την εξυγίανση που έχει ξεκινήσει ήδη η κυβέρνηση και την σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Άλλωστε, όπως έχει πει πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα βρίσκεται στις 3 πρώτες προτεραιότητες για την τρίτη 4ετία της ΝΔ. Στο πλαίσιο αυτό, το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, αναλαμβάνει, όχι κάποιος βουλευτής της περιφέρειας, αλλά ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς».

Οι ξεχωριστές περιπτώσεις

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, αποδεικνύεται ότι όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες. Για παράδειγμα η διαδικασία άρσης ασυλίας για συγκεκριμένους βουλευτές τους Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη. Δημήτρη Βαρτζόπουλο και Λάκη Βασιλειάδη είναι τυπική διαδικασία για την κυβερνώσα πλειοψηφία καθώς, όπως αναφέρουν, δεν αποδεικνύεται ενοχή. «Ειδικά για τον Τσιάρα, αν δεν ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά υπουργός πχ Ενέργειας δεν θα έφευγε καν» λένε οι ίδιες πηγές.

Σχετικά με τις άρσεις βουλευτικής ασυλίας που ζητούνται στη δικογραφία, όπως ανέφερε χθες και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η ΝΔ έχει ως αρχή να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα άρσης ασυλίας βουλευτών. Άλλωστε, η κυβέρνησή μας το 2019, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης τροποποίησε το άρθρο 62 και κατέστησε υποχρεωτική την άρση της ασυλίας των βουλευτών, εκτός εκείνων των περιπτώσεων που αφορούν την άσκηση του κοινοβουλευτικού έργου.

Για το λόγο αυτό ενώ την περίοδο 2015-2019 οι άρσεις ασυλίας ήταν μόλις 32 επί 61 αιτημάτων, η σχέση αυτή την περίοδο 2019-2025 ανεστράφη και έγιναν δεκτά 97 αιτήματα άρσης ασυλίας βουλευτών, από όλα τα κόμματα ενώ απορρίφθηκαν μόνο 35.

Η περίπτωση του Κώστα Τσιάρα

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές

που εκλήθη να πάρει ο κ. Μητσοτάκης ήταν για τον Κώστα Τσιάρα, ο οποίος «έτρεξε τη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς θεωρείται με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας ότι η υπόθεση που τον αφορά δεν είναι μείζονος νομικής σημασίας.

Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, ο ίδιος ο πρώην υπουργός δεν φαίνεται να είχε απευθείας εμπλοκή, αλλά μέσω συνεργάτη του ζήτησε μια απολύτως νόμιμη λύση και ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέληξε πως όλα ήταν εντάξει. Ωστόσο η βαρύτητα που αποδόθηκε ακόμη και σε μια τέτοια παρέμβαση ήταν μεγάλη και η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να τον αντικαταστήσει αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται από το Μέγαρο Μαξίμου στην πολιτική ευθύνη των υπουργών ακόμη και για ήσσονος σημασίας ζητήματα.

Η περίπτωση του Γιάννη Κεφαλογιάννη

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr ο φάκελος που συνοδεύει το αίτημα άρσης ασυλίας του τέως υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Γιάννη Κεφαλογιάννη δεν περιλαμβάνει συνομιλίες του ίδιου αλλά ενός τότε στενού του συνεργάτη, του Γιάννη Τρουλλινού ο οποίος επικοινωνεί με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά.

Ο συνεργάτης του κ. Κεφαλογιάννη φέρεται να ζητά εξυπηρετήσεις για πρόσωπα που σήμερα είναι υπόδικοι για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων.

Ο κ. Κεφαλογιάννης είχε αποπέμψει από το γραφείο του τον κ. Τρουλλινό ο οποίος στο προηγούμενο στάδιο είχε παραιτηθεί από τη θέση του μέλους της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.

Η περίπτωση του Δημήτρη Βαρτζόπουλου

Κατά πληροφορίες, ο πρώην πλέον υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος είχε στείλει μήνυμα σε ανώτατο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ με κάποια υπόθεση πολίτη της εκλογικής του περιφέρειας, με την επισήμανση «Δες το αν μπορείς». Σημειώνεται ότι στο Υπουργείο Υγείας, οι αρμοδιότητες του κ. Βαρτζόπουλου ως προς την ψυχική υγεία, θα διανεμηθούν εσωτερικά στο Υπουργείο.