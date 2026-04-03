Δείτε τα διαβιβαστικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή για τις δύο δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ
Η κάθε δικογραφία περιέχει και 14 CD - Η έρευνα εντάσσεται σε ευρύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με αντικείμενο πιθανές παρατυπίες και παράνομες πρακτικές στη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων
Τα δύο διαβιβαστικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που συνοδεύουν τις δικογραφίες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούν την άρση ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών και την παραπομπή σε προανακριτική επιτροπή του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού, και της υφυπουργού του το 2021, Φωτεινής Αραμπατζή, φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr.
Σύμφωνα με τα έγγραφα, η δικογραφία που ακολουθεί τη διαδικασία του άρθρου 86 και τον νόμο περί ευθύνης υπουργών ζητά την έρευνα των Λιβανού - Αραμπατζή για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ εξακολούθηση.
Στο πλαίσιο της εν λόγω ποινικής δικογραφίας, προέκυψαν στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με: 1) τον τέως Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπυρίδωνα - Παναγιώτη Λιβανό 2) την τέως Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή, για την αξιόποινη πράξη της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ εξακολούθηση, η οποία φέρεται τελεσθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στην Αθήνα κατά το έτος 2021, τα οποία υποβάλλουμε χωρίς καμία αξιολόγηση και παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες, λόγω της ιδιότητας των ανωτέρω αναφερόμενων ως (τεως) Υπουργού και Υφυπουργού αντίστοιχα σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις.
Το δεύτερο διαβιβαστικό καταγράφει τα ονόματα των 11 βουλευτών, για τους οποίους ζητείται από τη Βουλή η άρση ασυλίας, προκειμένου να διερευνηθεί η τυχόν ποινική τους ευθύνη. Η διαδικασία κινείται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, με το αίτημα να διαβιβάζεται επισήμως στο Κοινοβούλιο για τα περαιτέρω.
Η Βουλή καλείται πλέον:
- να αποφασίσει για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών,
- καθώς και για το αν θα κινηθεί η διαδικασία σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τα πρώην κυβερνητικά στελέχη.
Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το σκέλος της δικογραφίας που αφορά πολιτικά πρόσωπα με υπουργική ιδιότητα. Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν ενδείξεις που σχετίζονται με: τον τότε (2021) υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και υφυπουργό του.
Για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, λόγω της ιδιότητάς τους, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβιβάζει τη δικογραφία στη Βουλή, ζητώντας την ενεργοποίηση της προβλεπόμενης διαδικασίας για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών μέσω σύστασης προανακριτικής επιτροπής.
Οι δύο δικογραφίες ήρθαν σε δύο χωριστούς φακέλους και καθεμία συνοδεύεται από 14 CD, χωρίς να έχει διευκρινιστεί τι περιλαμβάνουν και εάν το περιεχόμενό τους είναι κοινό.
Ο πρόεδρος της Βουλής κ. Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι ο αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Γιώργος Γεωργαντάς θα αποστείλει πρόσκληση για να συγκληθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας την Τρίτη στις 10:00 το πρωί. Παράλληλα, θα διατεθούν αντίτυπα της δικογραφίας, στους ενδιαφερόμενους βουλευτές.
Δύο δικογραφίες με 14 CD η καθεμία
Ο πρόεδρος της Βουλής κ. Νικήτας Κακλαμάνης ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ότι ο αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Γιώργος Γεωργαντάς θα αποστείλει πρόσκληση για να συγκληθεί η Επιτροπή Δεοντολογίας την Τρίτη στις 10:00 το πρωί. Παράλληλα, θα διατεθούν αντίτυπα της δικογραφίας, στους ενδιαφερόμενους βουλευτές.
Η οριστική απόφαση για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών αναμένεται ότι θα ληφθεί στην Ολομέλεια την εβδομάδα αμέσως μετά την Κυριακή του Θωμά.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
