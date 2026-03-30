Σε αντεπιστέλλον μέλος του Ινστιτούτου της Γαλλίας ανακηρύχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Δείτε φωτογραφίες από την τελετή της ανακήρυξής του, όπου παρούσα ήταν ως επίτιμη προσκεκλημένη κι η Ντόρα Μπακογιάννη
Σε ένα από τα δώδεκα αντεπιστέλλοντα μέλη της Ακαδημίας Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών του Ινστιτούτου της Γαλλίας ανακηρύχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών», ως επίτιμη προσκεκλημένη, καθώς είναι η μόνη ξένη γυναίκα που έχει εκλεγεί ως αντεπιστέλλον μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας από το 2008, η Ντόρα Μπακογιάννη.
«Ημέρα μεγάλης τιμής και βαθιάς συγκίνησης για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Αλλά και στιγμή μεγάλης προσωπικής συγκίνησης, μιας και από σήμερα μπορώ να αποκαλώ, με ταπεινότητα, την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, συνάδελφο» ανέφερε η κα Μπακογιάννη.
«Η εκλογή του είναι μια υπενθύμιση ότι οι αξίες, το ήθος και η πνευματικότητα της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού συνεχίζουν να εμπνέουν και να αναγνωρίζονται διεθνώς. Μία ημέρα που θα μείνει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μου» πρόσθεσε.
Προσωπική αναφορά στην Ντόρα Μπακογιάννη έκαναν στην ομιλία τους, τόσο ο Οικουμενικός Πατριάρχης, όσο και ο Πρόεδρος της Ακαδημίας Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών του Ινστιτούτου της Γαλλίας, κ. Jean-David Levitte, ενώ κατά την είσοδό της στην Γαλλική Ακαδημία, η κα Μπακογιάννη φορούσε το Παράσημο Τάγματος του Φοίνικα από την Ελληνική Δημοκρατία και το Παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής από την Γαλλική Δημοκρατία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα