Μαρινάκης: Η Μαρινέλλα δεν ήταν μόνο μία σπουδαία καλλιτέχνιδα, αλλά και ένας άνθρωπος με αυθεντικότητα και αξιοπρέπεια
Ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου για την απώλεια της μεγάλης ερμηνεύτριας – Αναφορά στη διαχρονική της παρουσία και τη συμβολή της στο ελληνικό τραγούδι

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο της Μαρινέλλας εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απευθυνόμενος στους οικείους της μεγάλης ερμηνεύτριας.

Στη ανάρτησή του, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η Μαρινέλλα υπήρξε όχι μόνο μια σημαντική καλλιτέχνιδα, αλλά και μια προσωπικότητα με αυθεντικότητα, πάθος και αξιοπρέπεια.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε συγκεκριμένα:

«Η φωνή της Μαρινέλλας μας συντρόφευσε σε στιγμές της ζωής μας και η παρουσία της σημάδεψε, όσο λίγες, το ελληνικό τραγούδι.

Με τη μοναδική της ερμηνεία και τη ζεστή παρουσία της, κατάφερε να αγγίξει καρδιές και να ενώσει γενιές. Δεν ήταν μόνο μία σπουδαία καλλιτέχνιδα, αλλά και ένας άνθρωπος με αυθεντικότητα, πάθος και αξιοπρέπεια.

Την αποχαιρετούμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα μας χάρισε.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.»
