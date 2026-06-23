Το βίντεο του Γεωργιάδη από τα παρασκήνια της συζήτησης με τον Κασσελάκη και ο διάλογός του με τον Τάιλερ Μακμπέθ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης Στέφανος Κασσελάκης Τάιλερ ΜακΜπέθ

Το βίντεο του Γεωργιάδη από τα παρασκήνια της συζήτησης με τον Κασσελάκη και ο διάλογός του με τον Τάιλερ Μακμπέθ

«Είναι σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε ότι στην Πολιτική είμαστε αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί» γράφει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης

Το βίντεο του Γεωργιάδη από τα παρασκήνια της συζήτησης με τον Κασσελάκη και ο διάλογός του με τον Τάιλερ Μακμπέθ
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Βίντεο με σκηνές και διαλόγους από τα παρασκήνια της συζήτησης που είχε το βράδυ της Δευτέρας με τον Στέφανο Κασσελάκη, ανήρτησε στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Κάνοντας λόγο για «πολιτισμένη ανταλλαγή απόψεων», ο κ. Γεωργιάδης περιλαμβάνει στο βίντεό του και τη συνάντηση που είχε με τον σύζυγο του κ. Κασσελάκη, Τάιλερ Μακμπέθ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που σε γνωρίζω. Δεν ξέρω αν στο έχουν πει αλλά μιλάω πάντα πολύ θετικά για σένα από την αρχή» ακούγεται να λέει ο υπουργός Υγείας προς τον Τάιλερ Μακμπέθ.

«Είναι σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε ότι στην Πολιτική είμαστε αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης


Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Χθες το βράδυ διεξήχθη το debate μας με τον @skasselakis για το ΕΣΥ. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά και τον κ. Tyler McBeth και την ιδέα του για μεταφορά και στην Ελλάδα ενός θεσμού (του εξειδικευμένου νοσηλευτού) που τα τελευταία χρόνια έχει τεράστια άνθηση στις ΗΠΑ και κυρίως να ακούσω τα παράπονα των πολιτών και να ακούσω και τις προτάσεις τους. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο των Δημοκρατών διότι έγινε μία πολιτισμένη ανταλλαγή απόψεων. Είναι σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε ότι στην Πολιτική είμαστε αντίπαλοι αλλά όχι εχθροί.
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