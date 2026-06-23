Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για σπείρα που ξήλωνε εξαρτήματα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, τέσσερις συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
Αττική Εύβοια Θήβα

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για σπείρα που ξήλωνε εξαρτήματα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, τέσσερις συλλήψεις

Αφαιρούσαν μπαταρίες λιθίου και άλλα εξαρτήματα υψηλής αξίας, τα οποία χρησιμοποιούνται στους υποσταθμούς του δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ για σπείρα που ξήλωνε εξαρτήματα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, τέσσερις συλλήψεις
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
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Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 23 Ιουνίου 2026 επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας και της Θήβας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε κλοπές από κεντρικούς υποσταθμούς κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης αφαιρούσαν μπαταρίες λιθίου και άλλα εξαρτήματα υψηλής αξίας, τα οποία χρησιμοποιούνται στους υποσταθμούς του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί υποθέσεις σε περιοχές της Κορινθίας, της Εύβοιας, της Αττικής, της Φθιώτιδας και της Θεσσαλίας, ενώ έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα.

Οι συλληφθέντες είναι Έλληνες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και φερόμενος κλεπταποδόχος, επίσης Έλληνας, με καταγωγή από το Καζακστάν.

Οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την έκταση της δράσης της οργάνωσης, τον αριθμό των κλοπών που έχουν εξιχνιαστεί και την αξία των εξαρτημάτων που αφαιρέθηκαν.
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
2 ΣΧΟΛΙΑ

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