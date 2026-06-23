Στη Βουλή σήμερα η δικογραφία για Αβραμόπουλο: Η κλήση για κατάθεση και οι εκτιμήσεις νομικών για την υπόθεση
Στη Βουλή σήμερα η δικογραφία για Αβραμόπουλο: Η κλήση για κατάθεση και οι εκτιμήσεις νομικών για την υπόθεση
Ο κ. Αβραμόπουλος είχε τη συγκατάνευση της Κομισιόν για να συνεργαστεί με τη ΜΚΟ του Παντσέρι
Το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο παίρνει σήμερα το πρωί τον δρόμο για τη Βουλή, αλλά έπεσε χθες ως κεραυνός εν αιθρία στο πολιτικό σύστημα και αυτό για δύο βασικούς λόγους.
Αφενός, η υπόθεση του Qatargate, στην οποία είχαν εμπλακεί η Εύα Καϊλή, ο σύζυγός της Φραντσέσκο Τζιόρτζι και ο ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι μεταξύ άλλων, παραμένει σε πλήρη αδράνεια, αφετέρου το όνομα του κ. Αβραμόπουλου είχε αναφερθεί και στο τέλος του 2022 με φόντο τη συμμετοχή του σε συμβούλιο της ΜΚΟ που ανήκε στον Αντόνιο Παντσέρι, όμως τότε ο πρώην Επίτροπος της Ελλάδας στην Ε.Ε. ξεκαθάρισε ότι απασχολήθηκε απολύτως σύννομα και οι αμοιβές που έλαβε δηλώθηκαν στο ακέραιο στις ελληνικές αρχές.
Ποιο είναι το επίδικο για τις βελγικές αρχές; Ένα ποσό λίγο πάνω από 70.000 ευρώ (μικτά) που φέρεται να έχει λάβει ο κ. Αβραμόπουλος για τη συμμετοχή του στο συμβούλιο ΜΚΟ, μαζί με την πρώην ύπατη εκπρόσωπο της Ε.Ε. Φεντερίκα Μογκερίνι και τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας Μπερνάρ Καζνέβ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος περιλαμβάνει αναφορές για αδικήματα που σχετίζονται με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παθητική δωροδοκία.
Νομικοί κύκλοι στην Αθήνα πάντως θεωρούν την υπόθεση εξαιρετικά αδύναμη, αν δεν υπάρχουν στοιχεία νεότερα από αυτά που είναι ήδη γνωστά, καθώς ο κ. Αβραμόπουλος είχε τη συγκατάνευση της Κομισιόν για να συνεργαστεί με τη ΜΚΟ του Παντσέρι, ενώ οι αμοιβές του είναι δηλωμένες στο Πόθεν Έσχες του και φορολογημένες. Θα ήταν μάλλον απίθανο να γνωρίζει την πηγή των χρημάτων, εκτιμούν αρμόδιες νομικές πηγές, και διερωτώνται τι γίνεται και με τα άλλα μεγαλόσχημα μέλη του εν λόγω συμβουλίου που επίσης έλαβαν τις προβλεπόμενες αμοιβές από τη ΜΚΟ.
Μια γραμμή πληροφόρησης, σύμφωνα και με το Politico που επιβεβαιώνεται και από πηγές στην Αθήνα, αναφέρει ότι ο κ. Αβραμόπουλος είχε δεχθεί προ έτους κλήση για κατάθεση με την ιδιότητα του υπόπτου-κλήση που είναι ασαφές αν του επιδόθηκε στις Βρυξέλλες ή στην Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται να μην προέβη σε κάποια ενέργεια, οπότε και η βελγική αστυνομία αναβάθμισε την προσέγγιση της και εξέδωσε -έστω με χαρακτηριστική χρονοκαθυστέρηση- ένταλμα σύλληψης.
Ο κ. Αβραμόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν θα κρυφτεί πίσω από την ασυλία του, αφ’ ής στιγμής θεωρεί ότι είναι καλυμμένος τυπικά και ουσιαστικά για τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ του Παντσέρι. «Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί», επισημαίνει, δείχνοντας ότι θα στραφεί στις ελληνικές δικαστικές αρχές. Ελλάδα και Βέλγιο έχουν διακρατική συμφωνία συνεργασίας, αν και δεν πρόκειται για ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Σε κάθε περίπτωση, τον πρώτο λόγο μετά την άρση ασυλίας θα έχει η ελληνική δικαιοσύνη.
Από χθες το Μέγαρο Μαξίμου κρατά χαμηλούς τόνους έναντι της υπόθεσης, με τον κ. Αβραμόπουλο να εκδίδει ανακοίνωση με την οποία ξεκαθαρίζει ότι ουδέν μεμπτόν υπάρχει την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν τίθεται θέμα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να μην συμμετάσχει στα ψηφοδέλτια της ΝΔ. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Αβραμόπουλος εξελέγη στην Ηλεία το 2023, μήνες αφού ξέσπασε η υπόθεση του Qatargate και το όνομά του αναφέρθηκε, ενώ τους τελευταίους μήνες υπάρχουν σενάρια που τον θέλουν να επιστρέφει στην Α’ Αθηνών, όπου εκλεγόταν για χρόνια.
Αφενός, η υπόθεση του Qatargate, στην οποία είχαν εμπλακεί η Εύα Καϊλή, ο σύζυγός της Φραντσέσκο Τζιόρτζι και ο ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι μεταξύ άλλων, παραμένει σε πλήρη αδράνεια, αφετέρου το όνομα του κ. Αβραμόπουλου είχε αναφερθεί και στο τέλος του 2022 με φόντο τη συμμετοχή του σε συμβούλιο της ΜΚΟ που ανήκε στον Αντόνιο Παντσέρι, όμως τότε ο πρώην Επίτροπος της Ελλάδας στην Ε.Ε. ξεκαθάρισε ότι απασχολήθηκε απολύτως σύννομα και οι αμοιβές που έλαβε δηλώθηκαν στο ακέραιο στις ελληνικές αρχές.
Ποιο είναι το επίδικο για τις βελγικές αρχές; Ένα ποσό λίγο πάνω από 70.000 ευρώ (μικτά) που φέρεται να έχει λάβει ο κ. Αβραμόπουλος για τη συμμετοχή του στο συμβούλιο ΜΚΟ, μαζί με την πρώην ύπατη εκπρόσωπο της Ε.Ε. Φεντερίκα Μογκερίνι και τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας Μπερνάρ Καζνέβ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος περιλαμβάνει αναφορές για αδικήματα που σχετίζονται με συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παθητική δωροδοκία.
Νομικοί κύκλοι στην Αθήνα πάντως θεωρούν την υπόθεση εξαιρετικά αδύναμη, αν δεν υπάρχουν στοιχεία νεότερα από αυτά που είναι ήδη γνωστά, καθώς ο κ. Αβραμόπουλος είχε τη συγκατάνευση της Κομισιόν για να συνεργαστεί με τη ΜΚΟ του Παντσέρι, ενώ οι αμοιβές του είναι δηλωμένες στο Πόθεν Έσχες του και φορολογημένες. Θα ήταν μάλλον απίθανο να γνωρίζει την πηγή των χρημάτων, εκτιμούν αρμόδιες νομικές πηγές, και διερωτώνται τι γίνεται και με τα άλλα μεγαλόσχημα μέλη του εν λόγω συμβουλίου που επίσης έλαβαν τις προβλεπόμενες αμοιβές από τη ΜΚΟ.
Η κλήση για κατάθεση που αγνοήθηκεΤούτων δοθέντων, το ερώτημα που τίθεται είναι πώς φτάσαμε στο ένταλμα σύλληψης που θα επιφέρει διαδικασία άρσης ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου και εν συνεχεία θα παρουσιαστεί στις δικαστικές αρχές για να δώσει απαντήσεις.
Μια γραμμή πληροφόρησης, σύμφωνα και με το Politico που επιβεβαιώνεται και από πηγές στην Αθήνα, αναφέρει ότι ο κ. Αβραμόπουλος είχε δεχθεί προ έτους κλήση για κατάθεση με την ιδιότητα του υπόπτου-κλήση που είναι ασαφές αν του επιδόθηκε στις Βρυξέλλες ή στην Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται να μην προέβη σε κάποια ενέργεια, οπότε και η βελγική αστυνομία αναβάθμισε την προσέγγιση της και εξέδωσε -έστω με χαρακτηριστική χρονοκαθυστέρηση- ένταλμα σύλληψης.
Ο κ. Αβραμόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν θα κρυφτεί πίσω από την ασυλία του, αφ’ ής στιγμής θεωρεί ότι είναι καλυμμένος τυπικά και ουσιαστικά για τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ του Παντσέρι. «Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί», επισημαίνει, δείχνοντας ότι θα στραφεί στις ελληνικές δικαστικές αρχές. Ελλάδα και Βέλγιο έχουν διακρατική συμφωνία συνεργασίας, αν και δεν πρόκειται για ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Σε κάθε περίπτωση, τον πρώτο λόγο μετά την άρση ασυλίας θα έχει η ελληνική δικαιοσύνη.
«Κανένα θέμα για τα ψηφοδέλτια»Η ανακίνηση της υπόθεσης Αβραμόπουλου στρέφει πλέον το ενδιαφέρον στο τι θα διαλαμβάνεται στο ένταλμα σύλληψης που θα έρθει στη Βουλή εντός των αμέσως επόμενων ωρών. Αρμόδιες νομικές πηγές συνιστούν υπομονή και ψυχραιμία απέναντι σε τυχόν πομπώδεις διατυπώσεις που μπορεί να αποδειχθούν… πυροτεχνήματα, όπως στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 2. Η ίδια η υπόθεση Qatargate άλλωστε έχει περάσει από σαράντα κύματα.
Από χθες το Μέγαρο Μαξίμου κρατά χαμηλούς τόνους έναντι της υπόθεσης, με τον κ. Αβραμόπουλο να εκδίδει ανακοίνωση με την οποία ξεκαθαρίζει ότι ουδέν μεμπτόν υπάρχει την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν τίθεται θέμα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να μην συμμετάσχει στα ψηφοδέλτια της ΝΔ. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Αβραμόπουλος εξελέγη στην Ηλεία το 2023, μήνες αφού ξέσπασε η υπόθεση του Qatargate και το όνομά του αναφέρθηκε, ενώ τους τελευταίους μήνες υπάρχουν σενάρια που τον θέλουν να επιστρέφει στην Α’ Αθηνών, όπου εκλεγόταν για χρόνια.
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