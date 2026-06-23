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Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο ανατολικό Λονδίνο: Έξι τραυματίες, ανθρωποκυνηγητό για τον οδηγό, δείτε τη στιγμή του ατυχήματος
Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο ανατολικό Λονδίνο: Έξι τραυματίες, ανθρωποκυνηγητό για τον οδηγό, δείτε τη στιγμή του ατυχήματος
Βίντεο που κυκλοφορεί, καταγράφει τη στιγμή που το όχημα παρασύρει ότι βρίσκει μπροστά του και συγκρούεται με σταματημένο αυτοκίνητο στο Upton Park – Η αστυνομία αναζητά τον οδηγό που εξαφανίστηκε
Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου για τον οδηγό που παρέσυρε πλήθος στο ανατολικό Λονδίνο και τραυμάτισε έξι άτομα, πριν εγκαταλείψει το σημείο, σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο ασφαλείας.
Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Green Street, στην περιοχή Upton Park, όταν ένα Toyota με ένδειξη για εκπαιδευόμενο οδηγό είχε σταματήσει στον δρόμο.
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, περίπου 12 πεζοί κινούνταν στο πεζοδρόμιο, όταν ένα γκρι 4x4, πιθανότατα Nissan Qashqai, εμφανίστηκε με μεγάλη ταχύτητα στρίβοντας στη γωνία.
Το όχημα έπεσε πάνω σε στύλο φωτισμού, τον οποίο παρέσυρε μαζί με φανάρια κυκλοφορίας, συνεχίζοντας ανεξέλεγκτα την πορεία του.
Καθώς οι πεζοί προσπαθούσαν να απομακρυνθούν, το αυτοκίνητο έπεσε στο πίσω μέρος του σταματημένου Toyota, πριν ακινητοποιηθεί. Στη συνέχεια και τα δύο οχήματα εξαφανίστηκαν από το πεδίο της κάμερας.
Οι τραυματίες και η αστυνομική έρευνα
Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, έξι άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους έχει χαρακτηριστεί μη απειλητική για τη ζωή και χωρίς μόνιμες συνέπειες, ενώ αρχικά υπήρχαν αναφορές για πιο σοβαρούς τραυματισμούς.
Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας δεν είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις και οι έρευνες συνεχίζονται.
Αστυνομική επιχείρηση στο Upton Park
Μετά το περιστατικό, η αστυνομία απέκλεισε μεγάλο τμήμα της Green Street, με κορδόνια ασφαλείας και ισχυρή παρουσία δυνάμεων. Στο σημείο έσπευσαν επίσης η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου και συνεργεία καθαρισμού, καθώς στο οδόστρωμα υπήρχαν σπασμένα γυαλιά και συντρίμμια.
Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Green Street, στην περιοχή Upton Park, όταν ένα Toyota με ένδειξη για εκπαιδευόμενο οδηγό είχε σταματήσει στον δρόμο.
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, περίπου 12 πεζοί κινούνταν στο πεζοδρόμιο, όταν ένα γκρι 4x4, πιθανότατα Nissan Qashqai, εμφανίστηκε με μεγάλη ταχύτητα στρίβοντας στη γωνία.
🚨 Six people are in hospital, one with potentially life-changing injuries, after a car collided with several pedestrians on Green Street, near Upton Park station, this morning, police say.— UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) June 20, 2026
The road is closed in both directions. Thoughts are with everyone affected. 🙏…
Το όχημα έπεσε πάνω σε στύλο φωτισμού, τον οποίο παρέσυρε μαζί με φανάρια κυκλοφορίας, συνεχίζοντας ανεξέλεγκτα την πορεία του.
Καθώς οι πεζοί προσπαθούσαν να απομακρυνθούν, το αυτοκίνητο έπεσε στο πίσω μέρος του σταματημένου Toyota, πριν ακινητοποιηθεί. Στη συνέχεια και τα δύο οχήματα εξαφανίστηκαν από το πεδίο της κάμερας.
Οι τραυματίες και η αστυνομική έρευνα
Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, έξι άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους έχει χαρακτηριστεί μη απειλητική για τη ζωή και χωρίς μόνιμες συνέπειες, ενώ αρχικά υπήρχαν αναφορές για πιο σοβαρούς τραυματισμούς.
Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας δεν είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις και οι έρευνες συνεχίζονται.
🚨 #BreakingNews : A car ploughed into pedestrians outside Upton Park Station in East #London, injuring at least 6 people.— Eyes on the Globe (@eyes_globe) June 22, 2026
Emergency crews rushed to the scene, with one victim reportedly suffering life-changing injuries. #UKPolitics #sstvipic.twitter.com/1fMbU8QEre
Αστυνομική επιχείρηση στο Upton Park
Μετά το περιστατικό, η αστυνομία απέκλεισε μεγάλο τμήμα της Green Street, με κορδόνια ασφαλείας και ισχυρή παρουσία δυνάμεων. Στο σημείο έσπευσαν επίσης η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου και συνεργεία καθαρισμού, καθώς στο οδόστρωμα υπήρχαν σπασμένα γυαλιά και συντρίμμια.
Η περιοχή, κοντά στον σταθμό Upton Park του μετρό, παρέμεινε αποκλεισμένη για ώρες, προκαλώντας σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές λεωφορειακών γραμμών.
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