Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο ανατολικό Λονδίνο: Έξι τραυματίες, ανθρωποκυνηγητό για τον οδηγό, δείτε τη στιγμή του ατυχήματος

Βίντεο που κυκλοφορεί, καταγράφει τη στιγμή που το όχημα παρασύρει ότι βρίσκει μπροστά του και συγκρούεται με σταματημένο αυτοκίνητο στο Upton Park – Η αστυνομία αναζητά τον οδηγό που εξαφανίστηκε