Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο ανατολικό Λονδίνο: Έξι τραυματίες, ανθρωποκυνηγητό για τον οδηγό, δείτε τη στιγμή του ατυχήματος
ΚΟΣΜΟΣ
Λονδίνο Παράσυρση Ατύχημα

Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο ανατολικό Λονδίνο: Έξι τραυματίες, ανθρωποκυνηγητό για τον οδηγό, δείτε τη στιγμή του ατυχήματος

Βίντεο που κυκλοφορεί, καταγράφει τη στιγμή που το όχημα παρασύρει ότι βρίσκει μπροστά του και συγκρούεται με σταματημένο αυτοκίνητο στο Upton Park – Η αστυνομία αναζητά τον οδηγό που εξαφανίστηκε

Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στο ανατολικό Λονδίνο: Έξι τραυματίες, ανθρωποκυνηγητό για τον οδηγό, δείτε τη στιγμή του ατυχήματος
Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου για τον οδηγό που παρέσυρε πλήθος στο ανατολικό Λονδίνο και τραυμάτισε έξι άτομα, πριν εγκαταλείψει το σημείο, σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο ασφαλείας.

Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Green Street, στην περιοχή Upton Park, όταν ένα Toyota με ένδειξη για εκπαιδευόμενο οδηγό είχε σταματήσει στον δρόμο.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, περίπου 12 πεζοί κινούνταν στο πεζοδρόμιο, όταν ένα γκρι 4x4, πιθανότατα Nissan Qashqai, εμφανίστηκε με μεγάλη ταχύτητα στρίβοντας στη γωνία.



Το όχημα έπεσε πάνω σε στύλο φωτισμού, τον οποίο παρέσυρε μαζί με φανάρια κυκλοφορίας, συνεχίζοντας ανεξέλεγκτα την πορεία του.

Καθώς οι πεζοί προσπαθούσαν να απομακρυνθούν, το αυτοκίνητο έπεσε στο πίσω μέρος του σταματημένου Toyota, πριν ακινητοποιηθεί. Στη συνέχεια και τα δύο οχήματα εξαφανίστηκαν από το πεδίο της κάμερας.

Οι τραυματίες και η αστυνομική έρευνα

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, έξι άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας τους έχει χαρακτηριστεί μη απειλητική για τη ζωή και χωρίς μόνιμες συνέπειες, ενώ αρχικά υπήρχαν αναφορές για πιο σοβαρούς τραυματισμούς.

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Μέχρι το βράδυ της Δευτέρας δεν είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις και οι έρευνες συνεχίζονται.



Αστυνομική επιχείρηση στο Upton Park

Μετά το περιστατικό, η αστυνομία απέκλεισε μεγάλο τμήμα της Green Street, με κορδόνια ασφαλείας και ισχυρή παρουσία δυνάμεων. Στο σημείο έσπευσαν επίσης η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου και συνεργεία καθαρισμού, καθώς στο οδόστρωμα υπήρχαν σπασμένα γυαλιά και συντρίμμια.

Η περιοχή, κοντά στον σταθμό Upton Park του μετρό, παρέμεινε αποκλεισμένη για ώρες, προκαλώντας σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εκτροπές λεωφορειακών γραμμών.

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