ΠΑΣΟΚ: Προσπάθεια αναχαίτισης ενός κύματος αποχωρήσεων προς τον Αλέξη Τσίπρα μέσω… Ανδρέα Παπανδρέου

Η εκδήλωση στο Καλέντζι για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, οι ανησυχίες για μετακινήσεις στελεχών προς το κόμμα Τσίπρα και η μάχη για τη συσπείρωση στην Αχαΐα