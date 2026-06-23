ΠΑΣΟΚ: Προσπάθεια αναχαίτισης ενός κύματος αποχωρήσεων προς τον Αλέξη Τσίπρα μέσω… Ανδρέα Παπανδρέου
ΠΑΣΟΚ: Προσπάθεια αναχαίτισης ενός κύματος αποχωρήσεων προς τον Αλέξη Τσίπρα μέσω… Ανδρέα Παπανδρέου
Η εκδήλωση στο Καλέντζι για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, οι ανησυχίες για μετακινήσεις στελεχών προς το κόμμα Τσίπρα και η μάχη για τη συσπείρωση στην Αχαΐα
Στην κυρίαρχη εικόνα και το ιστορικό αποτύπωμα του Ανδρέα Παπανδρέου προσπαθεί να βρει η Χαριλάου Τρικούπη ένα ισχυρό σημείο αναφοράς, με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατό του και την αυριανή εκδήλωση προς τιμήν του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ στην γενέτειρα των Παπανδρέου, στο Καλέντζι Αχαΐας.
Στόχος της Χαριλάου Τρικούπη είναι να μπουν στην άκρη οι εσωκομματικές κόντρες για τις μετεκλογικές συνεργασίες και να αναχαιτιστεί ένα κύμα αποχωρήσεων από το ΠΑΣΟΚ προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα- κάτι που αρκετά στελέχη «βλέπουν» να «έρχεται», αν δεν γίνουν γρήγορα κινήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην Αχαΐα, όπου το πρώην μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, Μαρίνος Σκανδάμης ανακοίνωσε χθες την απόφασή του να μην μπει εκ νέου στην προεκλογική μάχη ως υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Σκανδάμης, πρώην Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης και Τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ από την εποχή της Φώφης Γεννηματά, είναι από τα «παπανδρεϊκά» στελέχη της Αχαΐας, στήριξε τον Χάρη Δούκα στις εσωκομματικές κάλπες του 2024 και στη συνέχεια δεν απέφυγε την σκληρή κριτική εναντίον της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη για τη λειτουργία του κόμματος. Δεν εμφανίστηκε στην εκδήλωση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» από τον Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Βασίλης Αϊβαλής (δημοτικός σύμβουλος) και ο Γιώργος Παππάς (πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας) βρέθηκαν στο πάνελ των ομιλητών. Τοπικά στελέχη λένε πάντως ότι έχει ήδη γίνει κρούση στον κ. Σκανδάμη για τη συμμετοχή του στο κόμμα Τσίπρα και ότι είναι θέμα ελάχιστου χρόνου –ενδεχομένως μετά από την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι- η ανακοίνωση των τελικών του αποφάσεων. Τα ίδια στελέχη εκτιμούν ότι η κρούση από την ΕΛΑΣ αφορά και στην κάθοδό του Μαρίνου Σκανδάμη, αυτή τη φορά με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.
Ο ίδιος δεν αποκλείει στους συνομιλητές του τη συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα και τη συμμετοχή του αναπόδραστα σε μια σκληρή μάχη μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ στο άλλοτε «πράσινο κάστρο». «Αποκλείεται να χαθούμε, αφού οι διαδρομές και αγωνίες μας είναι κοινές», λέει π κ. Σκανδάμης απευθυνόμενος στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ «που δίνουν με άνισους όρους την δική τους σισύφεια μάχη μέσα από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για τις ιδέες της ακηδεμόνευτης σοσιαλδημοκρατίας, του σοσιαλισμού, της αριστεράς και της οικολογίας να ευοδωθούν οι στόχοι τους». Με τη δήλωσή του υποστηρίζει ότι το μήνυμα του τελευταίου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ το θολώνουν σκόπιμες συστηματικές τακτικές, που τούς επιτρέπεται να ξανανοίγουν τη συζήτηση των μετεκλογικών συνεργασιών προς πάσα κατεύθυνση, εμποδίζοντας έτσι τον σχηματισμό μιας κοινής στόχευσης για μια πραγματικά προοδευτική κυβέρνηση. Ο κ. Σκανδάμης συνεχίζει λέγοντας ότι δεν αποκλείει να συμβεί το εξής: η ψήφος των πολιτών στο ΠΑΣΟΚ να αθροιστεί τελικά σε κάποια συγκυβέρνηση με τη ΝΔ.
Η πρόσφατη κόντρα της Άννας Διαμαντοπούλου με τον Χάρη Δούκα δείχνει άλλωστε και τις διαφορετικές προσεγγίσεις εντός του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το θέμα των πιθανών μετεκλογικών συνεργασιών. Η κυρία Διαμαντοπούλου έχει τονίσει ότι η ΝΔ είναι βασικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές και αφήνει να εννοηθεί ότι είναι το αποτέλεσμα της κάλπης που θα κρίνει τη στάση του κόμματος την επόμενη μέρα. Ο κ. Δούκας αντιθέτως τάσσεται κατά του οποιουδήποτε σεναρίου που θέλει το ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ και επιμένει στην ανάγκη διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις, δηλαδή και με το κόμμα Τσίπρα.
Κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουν ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Αλέξη Τσίπρα κι ότι ετοιμάζεται για την «ηρωϊκή έξοδο» από το ΠΑΣΟΚ, αν και ο κ. Δούκας το διαψεύδει. Στενός συνεργάτης, ο Κώστας Πανδής εκλέχτηκε μάλιστα προχθές στην Συντονιστική Επιτροπή της Ανανεωτικής Αριστεράς υπό τον Θόδωρο Μαργαρίτη, που αποτελεί βασική συνιστώσα του ΠΑΣΟΚ. Χθες εν τω μεταξύ ο κ. Δούκας αντέδρασε έντονα στους χαρακτηρισμούς του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη ο οποίος τον αποκάλεσε «αποτυχημένο Δήμαρχο», «πολιτικό περιθώριο» και «τίποτα». Μιλώντας συγκεκριμένα στον ΑΝΤ1 ο κ. Καιρίδης υποστήριξε ότι στο δρόμο προς τις εκλογές δεν πρέπει να γίνεται συζήτηση «ούτε για τις δημοσκοπήσεις, ούτε για την παραφιλολογία, ούτε για το ποιος έρχεται, ποιος φεύγει από την ΕΛ.Α.Σ και πώς διαλύεται καλύτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε όλες αυτές τις ανοησίες με το ΠΑΣΟΚ όπου έχουν αφήσει έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών να τους παρασύρει στην καταστροφή με το 14 % του πρώτου γύρου ο οποίος αντί να ασχοληθεί με το πώς θα καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας που είναι σε μια άθλια εικόνα και άθλια κατάσταση, πολιτικολογεί». Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ φταίει που παρασύρεται από ένα περιθώριο κατά τη γνώμη μου, πολιτικό περιθώριο, ένα τίποτα ο οποίος τυχαία μέσα από μία συγκυρία εξελέγη και δεν πρόκειται να ξαναεκλεγεί, μην έχετε καμία αμφιβολία, ρωτήστε τους Αθηναίους»
Ο Χάρης Δούκας απάντησε με ανάρτησή του στο Facebook στην οποία κατηγόρησε τον κ. Καιρίδη ότι είναι σε «διατεταγμένη υπηρεσία» αποδίδοντας τους χαρακτηρισμούς στο ότι ο ίδιος διαφωνεί πολιτικά με τη ΝΔ. «Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους είμαστε «αποτυχημένοι», «περιθώριο» και «τίποτα». Ο εκφασισμός της πολιτικής ζωής από τους «άριστους» της κυβέρνησης σε όλο του το μεγαλείο. Όσο για την Αθήνα, ας μην την πιάνουν στο στόμα τους. Ευτυχώς, άφησε πίσω της την περιπέτεια του Μεγάλου Περίπατου και τους αυτοσχεδιασμούς στη Βασιλίσσης Όλγας και αλλάζει σελίδα», υπογράμμισε ο κ. Δούκας δείχνοντας αποφασισμένος να επιμείνει στις σκληρές επιθέσεις εναντίον της κυβερνητικής παράταξης.
Στόχος της Χαριλάου Τρικούπη είναι να μπουν στην άκρη οι εσωκομματικές κόντρες για τις μετεκλογικές συνεργασίες και να αναχαιτιστεί ένα κύμα αποχωρήσεων από το ΠΑΣΟΚ προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα- κάτι που αρκετά στελέχη «βλέπουν» να «έρχεται», αν δεν γίνουν γρήγορα κινήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην Αχαΐα, όπου το πρώην μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, Μαρίνος Σκανδάμης ανακοίνωσε χθες την απόφασή του να μην μπει εκ νέου στην προεκλογική μάχη ως υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Σκανδάμης, πρώην Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης και Τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ από την εποχή της Φώφης Γεννηματά, είναι από τα «παπανδρεϊκά» στελέχη της Αχαΐας, στήριξε τον Χάρη Δούκα στις εσωκομματικές κάλπες του 2024 και στη συνέχεια δεν απέφυγε την σκληρή κριτική εναντίον της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη για τη λειτουργία του κόμματος. Δεν εμφανίστηκε στην εκδήλωση για την παρουσίαση της «Ιθάκης» από τον Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Βασίλης Αϊβαλής (δημοτικός σύμβουλος) και ο Γιώργος Παππάς (πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας) βρέθηκαν στο πάνελ των ομιλητών. Τοπικά στελέχη λένε πάντως ότι έχει ήδη γίνει κρούση στον κ. Σκανδάμη για τη συμμετοχή του στο κόμμα Τσίπρα και ότι είναι θέμα ελάχιστου χρόνου –ενδεχομένως μετά από την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι- η ανακοίνωση των τελικών του αποφάσεων. Τα ίδια στελέχη εκτιμούν ότι η κρούση από την ΕΛΑΣ αφορά και στην κάθοδό του Μαρίνου Σκανδάμη, αυτή τη φορά με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.
Ο ίδιος δεν αποκλείει στους συνομιλητές του τη συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα και τη συμμετοχή του αναπόδραστα σε μια σκληρή μάχη μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ στο άλλοτε «πράσινο κάστρο». «Αποκλείεται να χαθούμε, αφού οι διαδρομές και αγωνίες μας είναι κοινές», λέει π κ. Σκανδάμης απευθυνόμενος στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ «που δίνουν με άνισους όρους την δική τους σισύφεια μάχη μέσα από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για τις ιδέες της ακηδεμόνευτης σοσιαλδημοκρατίας, του σοσιαλισμού, της αριστεράς και της οικολογίας να ευοδωθούν οι στόχοι τους». Με τη δήλωσή του υποστηρίζει ότι το μήνυμα του τελευταίου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ το θολώνουν σκόπιμες συστηματικές τακτικές, που τούς επιτρέπεται να ξανανοίγουν τη συζήτηση των μετεκλογικών συνεργασιών προς πάσα κατεύθυνση, εμποδίζοντας έτσι τον σχηματισμό μιας κοινής στόχευσης για μια πραγματικά προοδευτική κυβέρνηση. Ο κ. Σκανδάμης συνεχίζει λέγοντας ότι δεν αποκλείει να συμβεί το εξής: η ψήφος των πολιτών στο ΠΑΣΟΚ να αθροιστεί τελικά σε κάποια συγκυβέρνηση με τη ΝΔ.
Η πρόσφατη κόντρα της Άννας Διαμαντοπούλου με τον Χάρη Δούκα δείχνει άλλωστε και τις διαφορετικές προσεγγίσεις εντός του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το θέμα των πιθανών μετεκλογικών συνεργασιών. Η κυρία Διαμαντοπούλου έχει τονίσει ότι η ΝΔ είναι βασικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές και αφήνει να εννοηθεί ότι είναι το αποτέλεσμα της κάλπης που θα κρίνει τη στάση του κόμματος την επόμενη μέρα. Ο κ. Δούκας αντιθέτως τάσσεται κατά του οποιουδήποτε σεναρίου που θέλει το ΠΑΣΟΚ σε κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ και επιμένει στην ανάγκη διαλόγου με τις προοδευτικές δυνάμεις, δηλαδή και με το κόμμα Τσίπρα.
Κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουν ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Αλέξη Τσίπρα κι ότι ετοιμάζεται για την «ηρωϊκή έξοδο» από το ΠΑΣΟΚ, αν και ο κ. Δούκας το διαψεύδει. Στενός συνεργάτης, ο Κώστας Πανδής εκλέχτηκε μάλιστα προχθές στην Συντονιστική Επιτροπή της Ανανεωτικής Αριστεράς υπό τον Θόδωρο Μαργαρίτη, που αποτελεί βασική συνιστώσα του ΠΑΣΟΚ. Χθες εν τω μεταξύ ο κ. Δούκας αντέδρασε έντονα στους χαρακτηρισμούς του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη ο οποίος τον αποκάλεσε «αποτυχημένο Δήμαρχο», «πολιτικό περιθώριο» και «τίποτα». Μιλώντας συγκεκριμένα στον ΑΝΤ1 ο κ. Καιρίδης υποστήριξε ότι στο δρόμο προς τις εκλογές δεν πρέπει να γίνεται συζήτηση «ούτε για τις δημοσκοπήσεις, ούτε για την παραφιλολογία, ούτε για το ποιος έρχεται, ποιος φεύγει από την ΕΛ.Α.Σ και πώς διαλύεται καλύτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε όλες αυτές τις ανοησίες με το ΠΑΣΟΚ όπου έχουν αφήσει έναν αποτυχημένο δήμαρχο Αθηνών να τους παρασύρει στην καταστροφή με το 14 % του πρώτου γύρου ο οποίος αντί να ασχοληθεί με το πώς θα καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας που είναι σε μια άθλια εικόνα και άθλια κατάσταση, πολιτικολογεί». Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ φταίει που παρασύρεται από ένα περιθώριο κατά τη γνώμη μου, πολιτικό περιθώριο, ένα τίποτα ο οποίος τυχαία μέσα από μία συγκυρία εξελέγη και δεν πρόκειται να ξαναεκλεγεί, μην έχετε καμία αμφιβολία, ρωτήστε τους Αθηναίους»
Ο Χάρης Δούκας απάντησε με ανάρτησή του στο Facebook στην οποία κατηγόρησε τον κ. Καιρίδη ότι είναι σε «διατεταγμένη υπηρεσία» αποδίδοντας τους χαρακτηρισμούς στο ότι ο ίδιος διαφωνεί πολιτικά με τη ΝΔ. «Όσοι διαφωνούμε πολιτικά μαζί τους είμαστε «αποτυχημένοι», «περιθώριο» και «τίποτα». Ο εκφασισμός της πολιτικής ζωής από τους «άριστους» της κυβέρνησης σε όλο του το μεγαλείο. Όσο για την Αθήνα, ας μην την πιάνουν στο στόμα τους. Ευτυχώς, άφησε πίσω της την περιπέτεια του Μεγάλου Περίπατου και τους αυτοσχεδιασμούς στη Βασιλίσσης Όλγας και αλλάζει σελίδα», υπογράμμισε ο κ. Δούκας δείχνοντας αποφασισμένος να επιμείνει στις σκληρές επιθέσεις εναντίον της κυβερνητικής παράταξης.
Η προσπάθεια της διεύρυνσηςΤην ίδια ώρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να επιταχύνουν τους ρυθμούς της προσπάθειας συγκρότησης των ψηφοδελτίων του κόμματος και της ένταξης στις λίστες στελεχών από όμορους χώρους. Ο Πέτρος Λάμπρου και ο Κώστας Σκανδαλίδης, επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφοδελτίων και της Επιτροπής Διεύρυνσης αντίστοιχα, έχουν το βλέμμα του σε περιοχές όπως η Αχαία, όπου παρατηρείται έντονη κινητικότητα στην κεντροαριστερά μετά από την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Η μάχη εκεί θα είναι ιδιαιτέρως απαιτητική, καθώς οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ που είχε λάβει 23,20% στην Αχαία το 2023 φαίνεται να κατευθύνονται κυρίως προς την ΕΛΑΣ, ενώ και το ΠΑΣΟΚ που είχε σημειώσει ένα 13,70% (πάνω από το πανελλαδικό ποσοστό) επιχειρεί να συσπειρώσει τους παπανδρεϊκούς και τους άλλους. Εκτός από τον Γιώργο Παπανδρέου, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην περιοχή (δεν χρειάζεται «σταυρό» για την εκλογή του) γίνεται προσπάθεια να κατέβουν στελέχη από όλες τις τάσεις, ειδικά μετά την αποχώρηση του Μαρίνου Σκανδάμη που είχε έρθει δεύτερος (πρώτη σε «σταυρούς» ήταν η Κατερίνα Σολωμού).
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