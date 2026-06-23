Ο Τσίπρας ανακοινώνει σήμερα τη «σκιώδη κυβέρνησή» του, λήγει το τελεσίγραφο προς Φάμελλο για τη στήριξη της ΕΛΑΣ

Στα πρόσωπα-κλειδιά της οικονομίας, αλλά και στο άνοιγμα προς ευρύτερα ακροατήρια της Κεντροαριστεράς, αναμένεται να δώσει έμφαση η «σκιώδης κυβέρνηση» που παρουσιάζει σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός