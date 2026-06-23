Ο Τσίπρας ανακοινώνει σήμερα τη «σκιώδη κυβέρνησή» του, λήγει το τελεσίγραφο προς Φάμελλο για τη στήριξη της ΕΛΑΣ
Ο Τσίπρας ανακοινώνει σήμερα τη «σκιώδη κυβέρνησή» του, λήγει το τελεσίγραφο προς Φάμελλο για τη στήριξη της ΕΛΑΣ
Στα πρόσωπα-κλειδιά της οικονομίας, αλλά και στο άνοιγμα προς ευρύτερα ακροατήρια της Κεντροαριστεράς, αναμένεται να δώσει έμφαση η «σκιώδης κυβέρνηση» που παρουσιάζει σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός
Την «σκιώδη κυβέρνηση» της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η Αμαλίας, συγκροτώντας «ομάδα κρούσης» ανά χαρτοφυλάκιο απέναντι στα κυβερνητικά στελέχη, σε μια προσπάθεια να επιδείξει αντανακλαστικά, αλλά και μέρος των προγραμματικών θέσεων του κόμματος, στην τελική προεκλογική ευθεία.
Οι δεξαμενές για το νέο σχήμα προέρχονται αφενός από πρώην κυβερνητικά και υπηρεσιακά στελέχη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, πρόσωπα που μετέχουν στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, άτομα που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά και συμμετέχοντες στις κατά τόπους παρουσιάσεις της «Ιθάκης» με έντονο τεχνοκρατικό προφίλ.
Η σύνθεση της «σκιώδους κυβέρνησης» αποβλέπει και στον διεμβολισμό του ΠΑΣΟΚ, αφού θα συμπεριλαμβάνει πρόσωπα «πράσινων καταβολών», ενώ ρόλο στο νέο οργανόγραμμα θα αποκτούν σταδιακά και πρόσωπα που εσχάτως παραιτήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για να μεταπηδήσουν στην ΕΛ.Α.Σ.
Ήδη, σήμερα εκπνέει η προθεσμία των 10 ημερών που είχε θέσει η πλευρά της μειοψηφίας προς τον Πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο προκειμένου να διασαφηνίσει τον «οδικό χάρτη» εκτέλεσης της πρόσφατης απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία προέβλεπε την υποστήριξη της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες εθνικές εκλογές μέσω της μη συγκρότησης αυτόνομου κομματικού ψηφοδελτίου.
Ήδη, η στάση στελεχών, όπως του νέου Εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Χρήστου Γιαννούλη έχει κάνει αίσθηση, καθώς ο τελευταίος δήλωσε πως «την απάντηση αυτή οφείλει να τη δώσει μόνο ο Αλέξης Τσίπρας. Όποια κι αν είναι. Όχι οι ερμηνείες, όχι οι διαρροές, όχι οι τρίτοι. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας», την στιγμή που η πλευρά της μειοψηφίας ενδέχεται να ζητήσει από τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό να τοποθετηθεί δημόσια για την τύχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως άφησε να υπονοηθεί στην τελευταία δημόσια παρέμβασή του ο Παύλος Πολάκης.
Πάντως, χθες ο πρώην Υπουργός, Νίκος Παππάς τόνισε στον Αθήνα 984 πως «πρέπει να συγκληθούν τα όργανα. Με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε να τα συγκαλέσει η γραμματέας είτε με τον τρόπο που προβλέπει το καταστατικό. Δεν υπάρχει κανένας φραγμός», για να συμπληρώσει πως «ολοένα και περισσότεροι αναγνωρίζουν πως η στρατηγική του κόμματος χρειάζεται χρονοδιάγραμμα, εξειδίκευση, επικαιροποίηση και να γίνει κατά το κοινώς λεγόμενο ''ταληράκια''».
Στο στόχαστρο στελεχών της μειοψηφίας, άλλωστε, έχει μπει και η πλειοψηφία που συγκέντρωσε η πλευρά Φάμελλου στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, την οποία αμφισβητούν δημόσια στελέχη, όπως ο Τρύφωνας Αλεξιάδης, ο οποίος δήλωσε πως «για την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, κάποιοι αναφέρουν πως υπήρχε ''ευρεία'' πλειοψηφία υπέρ συγκεκριμένων αποφάσεων. Τότε γιατί, ενώ εμείς, η ''ευρεία μειοψηφία", όταν ζητήσαμε καταμέτρηση, αυτή δεν έγινε; Δεν έγινε καταμέτρηση ούτε καν σε όσους συμμετείχαμε μέσω ΖΟΟΜ. Δεν είναι δυνατόν, σε μια τόσο κρίσιμη συνεδρίαση, να ζητούμε κατάλογο συμμετεχόντων και να τον αποκρύπτουν. Αυτές δεν είναι δημοκρατικές διαδικασίες».
Οι δεξαμενές για το νέο σχήμα προέρχονται αφενός από πρώην κυβερνητικά και υπηρεσιακά στελέχη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, πρόσωπα που μετέχουν στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, άτομα που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά και συμμετέχοντες στις κατά τόπους παρουσιάσεις της «Ιθάκης» με έντονο τεχνοκρατικό προφίλ.
Η σύνθεση της «σκιώδους κυβέρνησης» αποβλέπει και στον διεμβολισμό του ΠΑΣΟΚ, αφού θα συμπεριλαμβάνει πρόσωπα «πράσινων καταβολών», ενώ ρόλο στο νέο οργανόγραμμα θα αποκτούν σταδιακά και πρόσωπα που εσχάτως παραιτήθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για να μεταπηδήσουν στην ΕΛ.Α.Σ.
Το βάρος στην οικονομίαΤο ενδιαφέρον, πάντως, εντός και εκτός ΕΛ.Α.Σ εστιάζεται στο πεδίο της οικονομίας, που παρότι το κόμμα Τσίπρα διαθέτει δύο πρώην υπουργούς, τους Γιώργο Χουλιαράκη και Δημήτρη Λιάκο στις τάξεις του, εντούτοις δεν κατάφερε να προσφέρει μέχρι τώρα πειστικές απαντήσεις στο δημόσιο διάλογο περί φορολόγησης, γεγονός άφησε να διαφανούν οι αδυναμίες σε πρόσωπα πρώτης γραμμής. Αυτός είναι και ο λόγος που ενδέχεται να αναδομηθεί το επικοινωνιακό επιτελείο, το οποίο θα κληθεί να «αναχαιτίσει» και τα απόνερα της κρίσης στον ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, η οποία βαίνει κλιμακούμενη.
Ήδη, σήμερα εκπνέει η προθεσμία των 10 ημερών που είχε θέσει η πλευρά της μειοψηφίας προς τον Πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο προκειμένου να διασαφηνίσει τον «οδικό χάρτη» εκτέλεσης της πρόσφατης απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία προέβλεπε την υποστήριξη της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες εθνικές εκλογές μέσω της μη συγκρότησης αυτόνομου κομματικού ψηφοδελτίου.
Ήδη, η στάση στελεχών, όπως του νέου Εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Χρήστου Γιαννούλη έχει κάνει αίσθηση, καθώς ο τελευταίος δήλωσε πως «την απάντηση αυτή οφείλει να τη δώσει μόνο ο Αλέξης Τσίπρας. Όποια κι αν είναι. Όχι οι ερμηνείες, όχι οι διαρροές, όχι οι τρίτοι. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας», την στιγμή που η πλευρά της μειοψηφίας ενδέχεται να ζητήσει από τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό να τοποθετηθεί δημόσια για την τύχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως άφησε να υπονοηθεί στην τελευταία δημόσια παρέμβασή του ο Παύλος Πολάκης.
Πάντως, χθες ο πρώην Υπουργός, Νίκος Παππάς τόνισε στον Αθήνα 984 πως «πρέπει να συγκληθούν τα όργανα. Με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε να τα συγκαλέσει η γραμματέας είτε με τον τρόπο που προβλέπει το καταστατικό. Δεν υπάρχει κανένας φραγμός», για να συμπληρώσει πως «ολοένα και περισσότεροι αναγνωρίζουν πως η στρατηγική του κόμματος χρειάζεται χρονοδιάγραμμα, εξειδίκευση, επικαιροποίηση και να γίνει κατά το κοινώς λεγόμενο ''ταληράκια''».
Υπογραφές και νέα συνεδρίασηΣτην κατεύθυνση αυτή, ενόψει της σημερινής εκπνοής της προθεσμίας προς την ηγεσία του κόμματος, στελέχη της μειοψηφίας έχουν εκκινήσει τη συλλογή υπογραφών για νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, με επιθυμητές ημερομηνίες την 5η ή την 11η Ιουλίου. Και αυτό, γιατί δεν δείχνουν διατεθειμένοι να αφήσουν να εκκρεμεί η υπόθεση της στήριξης της ΕΛ.Α.Σ μέσα στα «μπάνια του λαού» επιτείνοντας, όπως λένε τη διάλυση του κόμματος, χωρίς να έχουν δοθεί απαντήσεις για την τύχη του πολιτικού οργανισμού, αλλά και τα περιουσιακά του στοιχεία.
Στο στόχαστρο στελεχών της μειοψηφίας, άλλωστε, έχει μπει και η πλειοψηφία που συγκέντρωσε η πλευρά Φάμελλου στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, την οποία αμφισβητούν δημόσια στελέχη, όπως ο Τρύφωνας Αλεξιάδης, ο οποίος δήλωσε πως «για την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, κάποιοι αναφέρουν πως υπήρχε ''ευρεία'' πλειοψηφία υπέρ συγκεκριμένων αποφάσεων. Τότε γιατί, ενώ εμείς, η ''ευρεία μειοψηφία", όταν ζητήσαμε καταμέτρηση, αυτή δεν έγινε; Δεν έγινε καταμέτρηση ούτε καν σε όσους συμμετείχαμε μέσω ΖΟΟΜ. Δεν είναι δυνατόν, σε μια τόσο κρίσιμη συνεδρίαση, να ζητούμε κατάλογο συμμετεχόντων και να τον αποκρύπτουν. Αυτές δεν είναι δημοκρατικές διαδικασίες».
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