Κοινή επιχείρηση ελληνικού FBI και ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπές στη μισή Ελλάδα: Τρεις συλλήψεις, 105 οι εμπλεκόμενοι, πάνω από €9 εκατ. η ζημιά