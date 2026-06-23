Κοινή επιχείρηση ελληνικού FBI και ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπές στη μισή Ελλάδα: Τρεις συλλήψεις, 105 οι εμπλεκόμενοι, πάνω από €9 εκατ. η ζημιά
ΕΛΛΑΔΑ
Ρευματοκλοπές ΔΕΔΔΗΕ Συλλήψεις

Κοινή επιχείρηση ελληνικού FBI και ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπές στη μισή Ελλάδα: Τρεις συλλήψεις, 105 οι εμπλεκόμενοι, πάνω από €9 εκατ. η ζημιά

Τα μέλη της σπείρας «πειράζαν» ρολόγια σε καταστήματα και σπίτια ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει να έχουν πιστοποιημένα γνώσεις (ηλεκτρολόγοι κ.α.)

Κοινή επιχείρηση ελληνικού FBI και ΔΕΔΔΗΕ για ρευματοκλοπές στη μισή Ελλάδα: Τρεις συλλήψεις, 105 οι εμπλεκόμενοι, πάνω από €9 εκατ. η ζημιά
Στράτος Λούβαρης
61 ΣΧΟΛΙΑ
Κοινή επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που έκανε ρευματοκλοπές σχεδόν στη μισή Ελλάδα πραγματοποιούν από το πρωί της Τρίτης η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τα μέλη της σπείρας πείραζαν μετρητές σε επιχειρήσεις και σπίτια σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία βασικά μέλη της οργάνωσης, ενώ συνολικά κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών.

Κατά τις ίδιες πηγές η ζημία του ΔΕΔΔΗΕ ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα μέλη της σπείρας «πειράζαν» τα ρολόγια και ουσιαστικά έκλεβαν ρεύμα ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει να έχουν πιστοποιημένα γνώσεις (ηλεκτρολόγοι κ.α.)
Στράτος Λούβαρης
61 ΣΧΟΛΙΑ

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