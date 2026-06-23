Μέχρι πότε πρέπει ο εργοδότης να καταβάλει το επίδομα αδείας για καλοκαίρι στους εργαζόμενους

Αυξημένο το επίδομα αδείας το 2026 λόγω κατώτατου μισθού

Πώς υπολογίζεται το ποσό για κάθε εργαζόμενο

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Επίδομα αδείας: Τι θα ισχύσει για φέτος

. Μέχρι πρότινος, η ετήσια άδεια έπρεπε να λαμβάνεται ενιαία (εκτός αν υπήρχε αίτημα του εργαζομένου), με τον νόμο να απαιτεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες συνεχόμενης χορήγησης.

