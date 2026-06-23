Μέχρι πότε πρέπει ο εργοδότης να καταβάλει το επίδομα αδείας για καλοκαίρι στους εργαζόμενους
Μέχρι πότε πρέπει ο εργοδότης να καταβάλει το επίδομα αδείας για καλοκαίρι στους εργαζόμενους
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις καλοκαιρινές άδειες όσων δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο πότε θα καταβληθεί το επίδομα αδείας
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις καλοκαιρινές άδειες όσων δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο πότε θα καταβληθεί το επίδομα αδείας.
Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω τις αποδοχές. Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, το επίδομα αδείας χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που διατηρούν ενεργή εργασιακή σχέση.
Ο νόμος ορίζει ότι η καταβολή του γίνεται με την έναρξη της άδειας του εργαζομένου ή σταδιακά (σε δόσεις) μαζί με τις αποδοχές του αντίστοιχου διαστήματος της άδειας.
Το επίδομα καταβάλλεται αποκλειστικά σε όσους βρίσκονται σε ενεργή εργασιακή σχέση και δεν το δικαιούνται οι άνεργοι που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την ετήσια άδεια εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.
Λόγω της αναπροσαρμογής που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 920 ευρώ μεικτά (από 880 ευρώ).
Η εξέλιξη αυτή συμπαρασύρει και το θερινό επίδομα αδείας, το οποίο διαμορφώνεται στα 589,41 ευρώ, ενώ το περσινό ήταν 556,05 ευρώ.
-Για εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό: Το επίδομα συνήθως αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου μισθού και δεν μπορεί να ξεπερνά τις αποδοχές 15 ημερών.
-Για εργαζόμενους με ημερομίσθιο: Το ποσό αντιστοιχεί σε 13 ημερομίσθια.
Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ διαθέτει στην ιστοσελίδα του ειδική online εφαρμογή, όπου μπορεί να γίνει ο ακριβής υπολογισμός του ποσού.
Με τη νέα διάταξη, θεσμοθετείται η δυνατότητα για περαιτέρω κατάτμηση της άδειας σε περισσότερα χρονικά διαστήματα εντός του έτους, κατόπιν συμφωνίας και συναίνεσης μεταξύ εργαζόμενου - εργοδότη. Έτσι, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να μοιράσουν τις ημέρες τους ακόμη και σε τέσσερις επιμέρους περιόδους.
Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω τις αποδοχές. Σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, το επίδομα αδείας χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους που διατηρούν ενεργή εργασιακή σχέση.
Ο νόμος ορίζει ότι η καταβολή του γίνεται με την έναρξη της άδειας του εργαζομένου ή σταδιακά (σε δόσεις) μαζί με τις αποδοχές του αντίστοιχου διαστήματος της άδειας.
Το επίδομα καταβάλλεται αποκλειστικά σε όσους βρίσκονται σε ενεργή εργασιακή σχέση και δεν το δικαιούνται οι άνεργοι που λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τη ΔΥΠΑ. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την ετήσια άδεια εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος.
Αυξημένο το επίδομα αδείας το 2026 λόγω κατώτατου μισθούΗ σημαντικότερη αλλαγή για φέτος αφορά το ύψος των αποδοχών για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.
Λόγω της αναπροσαρμογής που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 920 ευρώ μεικτά (από 880 ευρώ).
Η εξέλιξη αυτή συμπαρασύρει και το θερινό επίδομα αδείας, το οποίο διαμορφώνεται στα 589,41 ευρώ, ενώ το περσινό ήταν 556,05 ευρώ.
Πώς υπολογίζεται το ποσό για κάθε εργαζόμενοΤο επίδομα αδείας υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου, έχοντας ωστόσο συγκεκριμένα ανώτατα όρια ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής:
-Για εργαζόμενους με μηνιαίο μισθό: Το επίδομα συνήθως αντιστοιχεί στο μισό του μηνιαίου μισθού και δεν μπορεί να ξεπερνά τις αποδοχές 15 ημερών.
-Για εργαζόμενους με ημερομίσθιο: Το ποσό αντιστοιχεί σε 13 ημερομίσθια.
Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ διαθέτει στην ιστοσελίδα του ειδική online εφαρμογή, όπου μπορεί να γίνει ο ακριβής υπολογισμός του ποσού.
Επίδομα αδείας: Τι θα ισχύσει για φέτοςΠέρα από το οικονομικό σκέλος, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο φέρνει αυξημένη ευελιξία στον προγραμματισμό των αδειών. Μέχρι πρότινος, η ετήσια άδεια έπρεπε να λαμβάνεται ενιαία (εκτός αν υπήρχε αίτημα του εργαζομένου), με τον νόμο να απαιτεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες συνεχόμενης χορήγησης.
Με τη νέα διάταξη, θεσμοθετείται η δυνατότητα για περαιτέρω κατάτμηση της άδειας σε περισσότερα χρονικά διαστήματα εντός του έτους, κατόπιν συμφωνίας και συναίνεσης μεταξύ εργαζόμενου - εργοδότη. Έτσι, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να μοιράσουν τις ημέρες τους ακόμη και σε τέσσερις επιμέρους περιόδους.
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