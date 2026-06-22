Χατζηδάκης: Προχωράμε μπροστά με ασφάλεια, δεν παίζουμε με την πατρίδα μας

Αν κοιτάξει κανείς στο γήπεδο θα δει μια παρατεταγμένη ομάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη και διαφόρους που προσπαθούν να συγκροτήσουν ομάδα και δεν μπορούν, είπε μεταξύ άλλων από τη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης