Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής

Η εισήγηση αφορά στις υποθέσεις διατάραξης στη δίκη των Τεμπών, ενώ η ίδια ζήτησε να μην αρθεί η ασυλία της, υποστηρίζοντας ότι οι δικογραφίες «είναι κατασκευασμένες» και στοχεύουν στην πολιτική της δίωξη