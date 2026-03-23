Πρόβες συγκρούσεων στο ΠΑΣΟΚ ενόψει Συνεδρίου: Σε θέσεις μάχης οι κορυφαίοι, ανοιχτές οι διαφωνίες
Πρόβες συγκρούσεων στο ΠΑΣΟΚ ενόψει Συνεδρίου: Σε θέσεις μάχης οι κορυφαίοι, ανοιχτές οι διαφωνίες
Κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας για την ατζέντα του τριήμερου Συνεδρίου - Στο επίκεντρο οι διαφωνίες για τη στρατηγική του κόμματος προς τις εκλογές
Διαδοχικές «πρόβες» Συνεδρίου αρχίζουν να κάνουν στο ΠΑΣΟΚ, στον απόηχο της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου και των ανοιχτών συγκρούσεων στο εσωτερικό, με φόντο τις διαφορετικές απόψεις για την στρατηγική του κόμματος προς τις εκλογές.
Η κεντρική «πρόβα» των αντιπαραθέσεων θα γίνει αύριο το απόγευμα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, όπου θα συζητηθεί η «ατζέντα» του τριήμερου Συνεδρίου, που ξεκινά την Παρασκευή το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής.
Την ώρα των έντονων αναταράξεων και ανακατατάξεων στην ευρύτερη κεντροαριστερά, στο ΠΑΣΟΚ αναζητούν δρόμο διαφυγής από τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις, διαφωνώντας πολύ συχνά με επιλογές της Χαριλάου Τρικούπη, όπως με την «ποινικοποίηση» της διαφορετικής άποψης. Εάν στο Συνέδριο δεν καταλήξουν σε συγκεκριμένες αποφάσεις, η «επόμενη μέρα» θα είναι ακόμη πιο δύσκολη σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.
Η παραδοχή που τους «ενώνει», αφορά στον ελάχιστο χρόνο που απομένει μέχρι τις κάλπες, για τις αναγκαίες «ανατροπές», ειδικά αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαταλείψει αιφνιδιαστικά την επιλογή για εκλογές στο τέλος της (δεύτερης θητείας). Τους ενώνει και κάτι ακόμη: η ραγδαία εξέλιξη των διεργασιών στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά με φόντο τα σχέδια Τσίπρα και την αντίστροφη μέτρηση για την ίδρυση κόμματος αμέσως μετά από το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
Έμπειροι από Συνέδρια του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν εκτιμούν ότι το «παιχνίδι» θα κριθεί και στις ψηφοφορίες το βράδυ του Σαββάτου, αφού τουλάχιστον ένας από τους κορυφαίους, ο Χάρης Δούκας έχει ξεκαθαρίσει ότι θα επιμείνει στο να υπάρξει πολιτική απόφαση με ένα καθαρό «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Κάθετα αντίθετοι στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία δηλώνουν και οι Παύλος Γερουλάνος, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Μιχάλης Κατρίνης, ενώ στο ίδιο κλίμα είναι αρκετοί Σύνεδροι που εκλέχτηκαν την περασμένη Κυριακή από τις κάλπες του λεκανοπεδίου και της περιφέρειας.
Ο Γερουλάνος ως βουλευτής δεν χρειάζεται «σταυρό», αλλά η εκλογή όσο το δυνατόν περισσότερων μελών στην Κεντρική Επιτροπή είναι πάντα ένας από τους στόχους των προβεβλημένων στελεχών.
Στην αναζήτηση υποστηρικτών για την εκλογή της στο ανώτατο όργανο του κόμματος θα στραφεί εκ των πραγμάτων και η Άννα Διαμαντοπούλου αφού δεν είναι σήμερα βουλευτής. Η επικεφαλής του Πολιτικού Σχεδιασμού συμπλέει με την προεδρική πλευρά, όπως και αρκετά στελέχη που την στήριξαν στη μάχη για την εκλογή ηγεσίας. Το όλο ζήτημα με τη συμμετοχή των αριστίνδην μελών στην ΚΕ του κόμματος θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Καταστατικού, όπου η πλειοψηφία είναι «προεδρική».
«Ελεγχόμενης έντασης» διαφωνίες καταθέτει με διακριτό λόγο ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ο οποίος έσπευσε πριν από το Συνέδριο να παρουσιάσει την πλατφόρμα του «Αλλαγή+» προτείνοντας μεταξύ άλλων η εκλογή ηγεσίας να γίνεται μόνο από τα μέλη (με δικαιώματα και υποχρεώσεις) και όχι κι από τους φίλους, όπως γινόταν σε όλες τις προηγούμενες διαδικασίες. Δούκας και Γερουλάνος θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να «είναι ανοιχτό και δημοκρατικό κόμμα» και υποστηρίζουν σθεναρά τη συμμετοχή στις κάλπες για την εκλογή προέδρου των μελών και των φίλων, αλλά με συγκεκριμένους κανόνες.
Η κεντρική «πρόβα» των αντιπαραθέσεων θα γίνει αύριο το απόγευμα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, όπου θα συζητηθεί η «ατζέντα» του τριήμερου Συνεδρίου, που ξεκινά την Παρασκευή το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής.
Την ώρα των έντονων αναταράξεων και ανακατατάξεων στην ευρύτερη κεντροαριστερά, στο ΠΑΣΟΚ αναζητούν δρόμο διαφυγής από τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις, διαφωνώντας πολύ συχνά με επιλογές της Χαριλάου Τρικούπη, όπως με την «ποινικοποίηση» της διαφορετικής άποψης. Εάν στο Συνέδριο δεν καταλήξουν σε συγκεκριμένες αποφάσεις, η «επόμενη μέρα» θα είναι ακόμη πιο δύσκολη σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.
Οι «επιστολές» των κορυφαίων στο ΣυνέδριοΚορυφαία στελέχη προτίθενται να μιλήσουν ανοιχτά στο Συνέδριο για την ακούνητη επί μήνες δημοσκοπική «βελόνα» και να ανοίξουν μπροστά στις περίπου 5000 Συνέδρων τις «επιστολές» που στέλνουν κατά καιρούς στην ηγεσία, προκειμένου με τις ενστάσεις και τις προτάσεις τους να επιχειρήσουν από κοινού το αδιάκοπο «ροκάνισμα» της μεγάλης απόστασης από το ισχυρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας.
Η παραδοχή που τους «ενώνει», αφορά στον ελάχιστο χρόνο που απομένει μέχρι τις κάλπες, για τις αναγκαίες «ανατροπές», ειδικά αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαταλείψει αιφνιδιαστικά την επιλογή για εκλογές στο τέλος της (δεύτερης θητείας). Τους ενώνει και κάτι ακόμη: η ραγδαία εξέλιξη των διεργασιών στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά με φόντο τα σχέδια Τσίπρα και την αντίστροφη μέτρηση για την ίδρυση κόμματος αμέσως μετά από το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.
Οι κρίσιμες «στιγμές» του ΣυνεδρίουΗ διαγραφή του Κωνσταντινόπουλου προκάλεσε σημαντικές αναταράξεις στο εσωτερικό, όμως δεν είναι η μόνη «αφορμή» για την, όπως αναμένεται, σκληρή αντιπαράθεση στο Τάε Κβον Ντο. Η κρίσιμη μέρα είναι η δεύτερη, το Σάββατο 28 Μαρτίου, οπότε και θα ανοίξουν τα «μικρόφωνα» για τις ομιλίες των στελεχών, καθώς την πρώτη μέρα θα μιλήσει μόνο ο πρόεδρος και οι εκπρόσωποι των κομμάτων.
Έμπειροι από Συνέδρια του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν εκτιμούν ότι το «παιχνίδι» θα κριθεί και στις ψηφοφορίες το βράδυ του Σαββάτου, αφού τουλάχιστον ένας από τους κορυφαίους, ο Χάρης Δούκας έχει ξεκαθαρίσει ότι θα επιμείνει στο να υπάρξει πολιτική απόφαση με ένα καθαρό «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Κάθετα αντίθετοι στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία δηλώνουν και οι Παύλος Γερουλάνος, Μανώλης Χριστοδουλάκης, Μιχάλης Κατρίνης, ενώ στο ίδιο κλίμα είναι αρκετοί Σύνεδροι που εκλέχτηκαν την περασμένη Κυριακή από τις κάλπες του λεκανοπεδίου και της περιφέρειας.
Αναζήτηση συμμαχιών«Κλειδωμένες συμμαχίες» μεταξύ κορυφαίων στελεχών δεν υπάρχουν, όμως Δούκας και Γερουλάνος δεν αποκλείεται να συμμαχήσουν, αφού συγκλίνουν αρκετά οι απόψεις τους και για την εκλογή πολιτικών τους φίλων στη νέα Κεντρική Επιτροπή. Εφόσον δεν υπάρξει πρόβλεψη στο καταστατικό για τη συμμετοχή του Χάρη Δούκα (λόγω της ιδιότητας του Δημάρχου Αθηναίων και μέλους της Πολιτικής Γραμματείας Συνεδρίου) τότε ο ίδιος θα πρέπει διεκδικώντας την εκλογή του στην Κεντρική Επιτροπή να επιταχύνει το βηματισμό αναζήτησης συμμαχιών προς το Συνέδριο.
Ο Γερουλάνος ως βουλευτής δεν χρειάζεται «σταυρό», αλλά η εκλογή όσο το δυνατόν περισσότερων μελών στην Κεντρική Επιτροπή είναι πάντα ένας από τους στόχους των προβεβλημένων στελεχών.
Στην αναζήτηση υποστηρικτών για την εκλογή της στο ανώτατο όργανο του κόμματος θα στραφεί εκ των πραγμάτων και η Άννα Διαμαντοπούλου αφού δεν είναι σήμερα βουλευτής. Η επικεφαλής του Πολιτικού Σχεδιασμού συμπλέει με την προεδρική πλευρά, όπως και αρκετά στελέχη που την στήριξαν στη μάχη για την εκλογή ηγεσίας. Το όλο ζήτημα με τη συμμετοχή των αριστίνδην μελών στην ΚΕ του κόμματος θα συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Καταστατικού, όπου η πλειοψηφία είναι «προεδρική».
Δούκας και Γερουλάνος θέλουν «ανοιχτό κόμμα»Τα βλέμματα πάντως είναι στραμμένα στις πολιτικές μάχες εντός του Συνεδρίου και στην ένταση που θα παράξουν. Ο Χάρης Δούκας προσέρχεται έχοντας ξεκαθαρίσει ότι: «Δεν φοβάμαι τη διαγραφή, θα λέω τις απόψεις μου για να ξεκολλήσει η βελόνα». «Δεν μετάνιωσα που μίλησα για τη βελόνα», έχει διευκρινίσει και ο Παύλος Γερουλάνος.
«Ελεγχόμενης έντασης» διαφωνίες καταθέτει με διακριτό λόγο ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ο οποίος έσπευσε πριν από το Συνέδριο να παρουσιάσει την πλατφόρμα του «Αλλαγή+» προτείνοντας μεταξύ άλλων η εκλογή ηγεσίας να γίνεται μόνο από τα μέλη (με δικαιώματα και υποχρεώσεις) και όχι κι από τους φίλους, όπως γινόταν σε όλες τις προηγούμενες διαδικασίες. Δούκας και Γερουλάνος θεωρούν ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να «είναι ανοιχτό και δημοκρατικό κόμμα» και υποστηρίζουν σθεναρά τη συμμετοχή στις κάλπες για την εκλογή προέδρου των μελών και των φίλων, αλλά με συγκεκριμένους κανόνες.
Απέναντι στις απειλές περί διαγραφώνΟ διακηρυγμένος στόχος για νίκη έστω και με μία ψήφο στις εθνικές εκλογές έχει την υπογραφή όλων, παρότι αναγνωρίζουν ότι η διαφορά των 16 και πλέον μονάδων από το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας τον καθιστά μη ρεαλιστικό, εκτός και αν έρθουν τα …πάνω κάτω μέχρι τις εκλογές.
Το θέμα που θα τεθεί με ένταση από τους «διαφωνούντες» θα αφορά λοιπόν στις προϋποθέσεις για την εξασφάλιση ενωτικού κλίματος και συλλογικών δράσεων. Θα υπάρξει σκληρή κριτική για τις διαρροές περί «διαγραφών» και μετά από το Συνέδριο και θα ζητηθεί από την ηγεσία να αποδείξει στην πράξη ότι μάχεται τη λογική των αποκλεισμών.
Το σενάριο της δεύτερης θέσηςΠοια θα είναι η στάση του κόμματος αν επιβεβαιωθεί το σενάριο της δεύτερης θέσης στις εκλογές; Το πρώτο που αναφέρουν στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις είναι ότι το στοίχημα του ΠΑΣΟΚ ξεκινά από την εξασφάλιση της πρωτοκαθεδρίας στην κεντροαριστερά και άρα της έγκαιρης «ακύρωσης» των στόχων του Αλέξη Τσίπρα που με το εκκολαπτόμενο κόμμα διεκδικεί να έχει εκ νέου τον «πρώτο λόγο» στην αναμέτρηση με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Στο ΠΑΣΟΚ, Δούκας, Γερουλάνος και Χριστοδουλάκης πιστεύουν ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν …βρει τις πολλές ψήφους που απαιτούνται για τη νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τότε πρέπει να μείνει στην αντιπολίτευση. Η άποψη αυτή είναι ο «αστερίσκος» στο «δόγμα» του «όχι» στη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ και του «ναι» στην προοδευτική διακυβέρνηση με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ, εφόσον οι εκλογικές συνθήκες το επιτρέψουν.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει υπογραμμίσει ουκ ολίγες φορές ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συνεργασία με την κυβερνητική παράταξη και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι στο δρόμο προς τις εκλογές θα επιχειρήσει τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, ακόμη και με νυν βουλευτές που προέρχονται από άλλους χώρους.
Η διεύρυνσηΗ επιστροφή πασοκογενών από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ είναι επίσης ένα από τα «επίδικα» του Συνεδρίου, με διάφορα στελέχη να σημειώνουν ότι «η κάθε κίνηση πρέπει να είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής και να συμβάλει στη διεύρυνση της εκλογικής δυναμικής του κόμματος στην τελική μάχη».
Διαφωνούν δηλαδή με «μεταγραφές» που ο συμβολισμός τους στο τέλος της ημέρας μπορεί να δυσαρεστήσει και να απομακρύνει κρίσιμα εκλογικά κοινά.
