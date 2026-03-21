Φάμελλος στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Το ΠΑΣΟΚ ενόψει Συνεδρίου οδηγείται σε ένα ιστορικό λάθος

«Το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί από παρθενογένεση», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ





Στην ανάγκη προοδευτικών συνεργασιών προς «όλους», αλλά και στην πρόσκληση που έλαβε χθες από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρθηκε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος Όπως υπενθύμισε ο κ. Φάμελλος, «εδώ και 15 μήνες πήραμε πολλές πρωτοβουλίες», όπως τις κοινές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες μεταξύ των προοδευτικών κομμάτων. Ωστόσο, δεν είναι αρκετά όσα έχουν γίνει. Και εδώ υπάρχουν ευθύνες καθυστέρησης και άρνησης των υπόλοιπων δυνάμεων. Και η κοινωνία δεν έχει την πολυτέλεια των καθυστερήσεων, όπως είπε.Αντίθετα, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ , «ούτε υπάρχει χώρος για κομματικούς εγωισμούς, ούτε για περιχαρακώσεις, ούτε για λογικές αυτόνομης πορείας. Διότι ο κατακερματισμός θα έχει μόνο δύο ωφελημένους. Τον κ. Μητσοτάκη και το καθεστώς που τον στηρίζει».Στο πλαίσιο αυτό, «εμείς επιμένουμε στην ενότητα και στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί από παρθενογένεση, αλλά ούτε από απλή ένωση δυνάμεων. Σε αυτή τη μεγάλη μάχη χρειαζόμαστε όλο το διαθέσιμο πολιτικό και κοινωνικό δυναμικό», εξήγησε ο κ. Φάμελλος. Όπως και «ισχυρό πολιτικό και προγραμματικό κεφάλαιο για μεγάλες βαθιές κοινωνικές αλλαγές. Γιατί η χώρα δεν έχει ανάγκη από προοδευτική αντιπολίτευση, αλλά από προοδευτική κυβέρνηση».«Και για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να κινητοποιήσουμε και να εμπνεύσουμε δυνάμεις που δεν έχουν μπει στην πολιτική συζήτηση ή έχουν αποτραβηχτεί αλλά όχι αποστρατευθεί» σημείωσε με νόημα, ενώ «να τονίσω κάτι προς ΟΛΟΥΣ. Η απόφασή μας για ανάγκη ενότητας και συμπόρευσης με κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες είναι εδώ και έναν χρόνο δημόσια κατατεθειμένη. Και γίνεται μεγάλη προσπάθεια να επιτευχθεί μέσω κοινών δράσεων και άλλων πρωτοβουλιών. Είναι θέμα πολιτικής απόφασης και βούλησης και όχι επιστολών και κινήσεων τακτικής», πρόσθεσε.Με το βλέμμα στο εσωτερικό του κόμματος, «όλες και όλοι ξέρουν τι εμείς θέλουμε. Δεν θα μπούμε σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων που δεν θα συμβάλει στον στρατηγικό μας στόχο» συνέχισε, περιγράφοντας πως «μπροστά σε αυτή την κοινωνική ανάγκη απευθυνθήκαμε με ειλικρίνεια και στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΕΑΡ, μεταξύ άλλων.«Έλαβα χθες πρόσκληση του Νίκου Ανδρουλάκη για συμμετοχή μου σε τραπέζι διαλόγου στο πλαίσιο του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, καθώς και πρόσκληση για την έναρξη του Συνεδρίου. Σαφώς και θα χαιρετήσουμε στην έναρξη του Συνεδρίου και θα καταθέσουμε την άποψή μας για την ανάγκη ενότητας και ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου. αλλά -όπως έχω ήδη πει- ο προγραμματικός διάλογος των προοδευτικών κομμάτων δεν μπορεί να γίνεται στο πλαίσιο και στο χώρο ενός κομματικού Συνεδρίου», διευκρίνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.Την ίδια στιγμή, «έχουμε λάβει μέρος σε πολλές συζητήσεις προγραμματικές, όχι μόνο αυτές που διοργανώνουμε εμείς, αλλά και ευρύτερες που διοργανώνουν τα άλλα προοδευτικά κόμματα. Με στόχο την προγραμματική σύγκλιση. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ανταποκριθεί σε όλες» επισήμανε ο κ. Φάμελλος, καταλήγοντας πως «σε κάθε περίπτωση όμως αυτές οι συζητήσεις γίνονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμπόρευσης και όχι περιχαρακωμένα εντός του συνεδρίου οποιουδήποτε κόμματος, Και αυτό δεν αναιρεί τη δική μας απόφαση, να συμμετέχουμε στον προγραμματικό διάλογο των προοδευτικών δυνάμεων».«Από την άλλη, η Νέα Αριστερά εγκλωβισμένη σε μία αναποτελεσματική εσωστρέφεια, δεν συμβάλει στη στρατηγική του λαϊκού μετώπου, ενώ διαφαίνεται πιθανή στροφή της σε μη κυβερνώσα προοπτική» σχολίασε με φόντο τις ραγδαίες εξελίξεις στην Πατησίων.«Τώρα ακόμα περισσότερο απαιτείται ενότητα και ανασύνθεση με όσους θέλουν και μπορούν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και θέλει και μπορεί. Δεν θα κάνουμε τα λάθη των άλλων κομμάτων. Σε αυτή την προσπάθεια μπορεί και πρέπει να συμβάλει όλος ο προοδευτικός και δημοκρατικός κόσμος, και κόμματα, κινήσεις και προσωπικότητες, όπως ο ΚΟΣΜΟΣ, το ΠΡΑΤΤΩ, η Λούκα Κατσέλη, πρόσωπα και χώροι με τους οποίους έχουμε κατοχυρώσει μία μόνιμη συνομιλία και κοινές πρωτοβουλίες. Και βεβαίως σε αυτή την ενωτική προσπάθεια καθοριστικός είναι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα», ξεκαθάρισε ο Σωκράτης Φάμελλος.Μάλιστα, «με την ευκαιρία της πρόσφατης δημόσιας επιστολής του Νίκου Κοτζιά, ότι αποτελεί πολύτιμη συμβολή σε μία κατεύθυνση που και εμείς έχουμε αποφασίσει», δήλωσε.Τέλος, «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν περίμενε πρωτοβουλίες άλλων για να πάρει τις δικές του» παράτησε ο Πρόεδρος του κόμματος, για να συμπληρώσει πως «χτυπάμε τον κώδωνα του κινδύνου. Για να βγει η χώρα στο ξέφωτο, μόνος δρόμος είναι η ενότητα και η ανασύνθεση για τη δημιουργία ισχυρού προοδευτικού πόλου! .Γι’ αυτό οφείλουμε να προχωρήσουμε με όσους θέλουν και όσους μπορούν».

Ως προς την κριτική της πλευράς του Παύλου Πολάκη, «η συζήτηση περί τιμαριών είναι απαράδεκτη και δεν αξίζει στον χώρο μας. Ο προοδευτικός χώρος έχει παρακαταθήκη, αξίες και αγώνες. Αυτά υπηρετούμε» όπως είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, καταλήγοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι εδώ για να ενώσει δυνάμεις».