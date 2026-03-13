Μαργαρίτης: Οι διαγραφές δεν είναι ένδειξη ανάτασης αλλά ένδειξη κρίσης
Θεόδωρος Μαργαρίτης Διαγραφή Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος ΠΑΣΟΚ

«Πόσο λίγοι είμασταν τότε που το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 4%. Πόσο δύσκολη ήταν η στήριξη της τραυματισμένης Κεντροαριστεράς. Και αυτό κάτι λέει...» γράφει ο Θεόδωρος Μαργαρίτης

Με την παρατήρηση ότι «οι διαγραφές δεν ήταν ποτέ ένδειξη ανάτασης και προώθησης. Ήταν πάντα ένδειξη κρίσης» σχολίασε ο Θεόδωρος Μαργαρίτης το πρωί της Παρασκευής τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ.

Αν και, όπως σημειώνει, «με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο είναι γνωστό ότι δεν είχα ίδιες απόψεις. Πρόσφατα η στήριξη μου στον Σάντσεθ για τον πόλεμο στο Ιράν ήταν μια χαρακτηριστική περίπτωση», η διαφωνία αυτή «δεν σημαίνει ότι συνιστά ρήξη».

Το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ θυμίζει, μάλιστα, την κοινή παρουσία με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο στη Δημοκρατική Συμπαράταξη της Φώφης Γεννηματά γράφοντας: «Πόσο λίγοι είμασταν τότε που το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 4%. Πόσο δύσκολη ήταν η στήριξη της τραυματισμένης Κεντροαριστεράς. Και αυτό κάτι λέει...»



Η ανάρτηση Μαργαρίτη για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου


Στην μακρά κομματική μου εμπειρία ένα πράγμα έχω κατανοήσει. Οι διαγραφές δεν ήταν ποτέ ένδειξη ανάτασης και προώθησης. Ήταν πάντα ένδειξη κρίσης. Άλλωστε η εσωκομματική Δημοκρατία είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Όπως και η ίδια η κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Απαιτούν ανοχή στην διαφορετική άποψη. Είτε είναι σωστή, είτε λάθος. Με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο είναι γνωστό ότι δεν είχα ίδιες απόψεις. Πρόσφατα η στήριξη μου στον Σάντσεθ για τον πόλεμο στο Ιράν ήταν μια χαρακτηριστική περίπτωση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η διαφωνία μου συνιστά ρήξη. Πολύ περισσότερο όταν με τον Οδυσσέα βρέθηκα στην Δημοκρατική Συμπαράταξη της Φ.Γεννηματά. Δύσκολα χρόνια! Θυμάμαι μάλιστα πού σχολιάζαμε με πόση δυσκολία είχαμε καταφέρει την προεκλογική συγκέντρωση τον Σεπτέμβρη του 2015 στην πλατεία Κοτζιά. Πόσο λίγοι είμασταν τότε που το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 4%. Πόσο δύσκολη ήταν η στήριξη της τραυματισμένης Κεντροαριστεράς. Και αυτό κάτι λέει...
Σχετικά Άρθρα

