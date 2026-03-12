Ο Βελόπουλος έφτασε να εξυμνεί τη Χούντα για τις εξορύξεις, δείτε βίντεο
Ο Βελόπουλος έφτασε να εξυμνεί τη Χούντα για τις εξορύξεις, δείτε βίντεο
«Η μόνη σοβαρή δουλειά στις εξορύξεις έγινε την επταετία. Τότε έγινε ο Πρίνος. Μετά το 1974 δεν έγινε τίποτα» είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης
Την επταετία της χούντας των συνταγματαρχών εξύμνησε ο Κυριάκος Βελόπουλος στην Ολομέλεια της Βουλής υποστηρίζοντας πως το καθεστώς Παπαδόπουλου ήταν το μόνο που «έκανε σοβαρή δουλειά» στον τομέα των υδρογονανθράκων.
«Η μόνη σοβαρή δουλειά στις εξορύξεις έγινε την επταετία. Τότε έγινε ο Πρίνος. Μετά το 1974 δεν έγινε τίποτα. Ποιοι πρωθυπουργοί ευθύνονται για την κατάντια της Ελλάδας; Οι υπεύθυνοι είναι στα έδρανα της ελληνικής Βουλής και δεν έχουν ζητήσει συγγνώμη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
Στη συνέχεια ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε ότι θα πρέπει να συσταθεί κρατική εταιρεία για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στα πρότυπα του Ισραήλ.
«Θα τολμήσετε να κάνετε έρευνα στη Chevron εσείς; Να πάτε στην εξέδρα και να μετράτε τα βαρέλια» είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Κυριάκος Βελόπουλος.
«Εάν δεν κάνετε 5-6 βασικά για την ενέργεια σας βλέπω όπως πήγατε στα τέσσερα, γονυπετείς στον Τραμπ θα πηγαίνετε στα τέσσερα και στον Πούτιν» είπε ο ίδιος.
Σε άλλο σημείο ο κ. Βελόπουλος επικαλέστηκε πληροφορίες «από μέσα» για να προχωρήσει - όπως ισχυρίστηκε - σε αποκαλύψεις: «χθες στις 12:30 το βράδυ στο Σχηματάρι προσγειώθηκε ένα C17 από το Κατάρ. Το έχω μάθει από μέσα. Το Κατάρ εκπαιδεύει Τούρκους πιλότους. Το έχω μάθει από μέσα. Ρωτώ: Στις 12:30 το βράδυ τι φόρτωσε το C17; Τι ξεφόρτωσε και τι φόρτωσε;».
«Η μόνη σοβαρή δουλειά στις εξορύξεις έγινε την επταετία. Τότε έγινε ο Πρίνος. Μετά το 1974 δεν έγινε τίποτα. Ποιοι πρωθυπουργοί ευθύνονται για την κατάντια της Ελλάδας; Οι υπεύθυνοι είναι στα έδρανα της ελληνικής Βουλής και δεν έχουν ζητήσει συγγνώμη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
Στη συνέχεια ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε ότι θα πρέπει να συσταθεί κρατική εταιρεία για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στα πρότυπα του Ισραήλ.
«Θα τολμήσετε να κάνετε έρευνα στη Chevron εσείς; Να πάτε στην εξέδρα και να μετράτε τα βαρέλια» είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Κυριάκος Βελόπουλος.
«Εάν δεν κάνετε 5-6 βασικά για την ενέργεια σας βλέπω όπως πήγατε στα τέσσερα, γονυπετείς στον Τραμπ θα πηγαίνετε στα τέσσερα και στον Πούτιν» είπε ο ίδιος.
Σε άλλο σημείο ο κ. Βελόπουλος επικαλέστηκε πληροφορίες «από μέσα» για να προχωρήσει - όπως ισχυρίστηκε - σε αποκαλύψεις: «χθες στις 12:30 το βράδυ στο Σχηματάρι προσγειώθηκε ένα C17 από το Κατάρ. Το έχω μάθει από μέσα. Το Κατάρ εκπαιδεύει Τούρκους πιλότους. Το έχω μάθει από μέσα. Ρωτώ: Στις 12:30 το βράδυ τι φόρτωσε το C17; Τι ξεφόρτωσε και τι φόρτωσε;».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα