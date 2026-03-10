Ντόρα Μπακογιάννη κατά Τσίπρα: Ξέφυγε, το rebranding έγινε η καρδάρα με το γάλα που την έχυσε

Αιχμές της πρώην υπουργού κατά Αντώνη Σαμαρά - «Περίμενα ότι θα έχει το περίσσευμα καρδίας και θα πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο αυτή τη στιγμή. Αλλά το γινάτι βγάζει μάτι» - «Δεν υπάρχει θέμα για εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι καιροσκόπος»