Ντόρα Μπακογιάννη κατά Τσίπρα: Ξέφυγε, το rebranding έγινε η καρδάρα με το γάλα που την έχυσε
Αιχμές της πρώην υπουργού κατά Αντώνη Σαμαρά - «Περίμενα ότι θα έχει το περίσσευμα καρδίας και θα πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο αυτή τη στιγμή. Αλλά το γινάτι βγάζει μάτι» - «Δεν υπάρχει θέμα για εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι καιροσκόπος»
Αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά άφησε η Ντόρα Μπακογιάννη, σχολιάζοντας τη στάση τους για τη στάση της Ελλάδας απέναντι στην Κύπρο.
«Το rebranding έγινε η καρδάρα με το γάλα που την έχυσε», είπε η κυρία Μπακογιάννη στον ΣΚΑΪ, σχολιάζοντας τον χαρακτηρισμό «γελωτοποιό» που απέδωσε ο Αλέξης Τσίπρας για τον πρωθυπουργό. «Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις για τον Μητσοτάκη, από την άλλη γελωτοποιό δεν μπορείς να τον πεις. Έχυσε την καρδάρα με το γάλα που προσπαθεί τόσο καιρό να μαζέψει δείχνοντας έναν πιο σοβαρό ηγέτη», επισήμανε για να καταλήξει: «το γαρ πολύ της θλίψεως».
Αιχμηρή εμφανίστηκε και για τον Αντώνη Σαμαρά, κάνοντας λόγο για «ανθρώπους που δείχνουν εθνική ευαισθησία σε όλα τα θέματα και ψέγουν τον Μητσοτάκη για την Κύπρο».
«Περίμενα ότι (ο κ. Σαμαράς) θα έχει το περίσσευμα καρδίας και θα πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο αυτή τη στιγμή. Αλλά το γινάτι βγάζει μάτι», ανέφερε.
Η κυρία Μπακογιάννη σχολίασε θετικά την παρουσία των μεσογειακών ευρωπαϊκών χωρών στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι η αμυντική θωράκιση της Ευρώπης δεν θα γίνει από τη μία ημέρα στην άλλη αλλά με γκρουπ χωρών που θα κοιτάξουν να υπερασπιστούν τα δικά τους συμφέροντα πιο αποτελεσματικά. «Η Ευρώπη θα χρειαστεί αμυντική θωράκιση, όμως εδώ παρουσιάστηκε στην πράξη», είπε.
Παράλληλα, απέρριψε κάθε σενάριο για εκλογές. «Δεν υπάρχει θέμα, ο Κυριάκος δεν είναι καιροσκόπος, έχει βάλει συγκεκριμένους στόχους», ανέφερε, εξηγώντας ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί και όταν υπάρξουν και τα οικονομικά αποτελέσματα του πολέμου.
«Η Ευρώπη χρειάζεται αμυντική θωράκιση και στην Κύπρο παρουσιάστηκε στην πράξη»
