Θάνος Πλεύρης για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Χρόνια πολλά σε όλες, αλλά κυρίως σε όσες αγωνίζονται απέναντι στο σκληρό Ισλάμ για την ελευθερία τους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Θάνος Πλεύρης Παγκόσμια ημέρα γυναίκας

«Όσο ανεχόμαστε την προσβολή της αξιοπρέπειας της γυναίκας από τα θεοκρατικά καθεστώτα τους δε μπορούμε να αισθανόμαστε άνετα επειδή απλά γιορτάζουμε την ημέρα της γυναίκας» έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας, ο υπουργός Μετανάστευσης κι Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έκανε μια ανάρτηση κάνοντας ευθεία αναφορά στο «σκληρό Ισλάμ», όπως λέει,

Όσο ανεχόμαστε την προσβολή της αξιοπρέπειας της γυναίκας από τα θεοκρατικά καθεστώτα τους δεν μπορούμε να αισθανόμαστε άνετα επειδή απλά γιορτάζουμε την ημέρα της γυναίκας, έγραψε μεταξύ άλλων ο κ. Πλεύρης.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Όσο παρακολουθούμε το σκληρό Ισλάμ να επιβάλει σε ανήλικα κορίτσια να παντρεύονται ενήλικες μουλάδες και να ντύνουν τις γυναίκες με πλήρη κάλυψη των χαρακτηριστικών τους, επιβάλλοντας τους την Μπούρκα. Όσο ανεχόμαστε την προσβολή της αξιοπρέπειας της γυναίκας από τα θεοκρατικά καθεστώτα τους δε μπορούμε να αισθανόμαστε άνετα επειδή απλά γιορτάζουμε την ημέρα της γυναίκας. Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες. Αλλά κυρίως σεβασμό σε όσες αγωνίζονται απέναντι στο σκληρό Ισλάμ για να πετύχουν το αυτονόητο. Την ελευθερία τους».

