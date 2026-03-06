Μήνυμα Ζαχαράκη στους μαθητές για το bullying: «Μην μένετε σιωπηλοί, η φωνή σας έχει δύναμη»

«Μαζί χτίζουμε ένα σχολείο όπου η αξιοπρέπεια προστατεύεται, η διαφορετικότητα γίνεται αποδεκτή και η μόνη ισχύς που χωρά είναι αυτή της αλληλεγγύης», τονίζει η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού