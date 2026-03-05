Μαρινάκης: Ετοιμότητα για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εντατικοί έλεγχοι στα καύσιμα

Από το Σάββατο μέχρι χθες το απόγευμα έγιναν πάνω από 700 έλεγχοι στην αγορά καυσίμων – «Υπάρχει πλήρης επάρκεια σε όλα τα προϊόντα, όποιες αυξήσεις παρατηρούνται δείχνουν αισχροκέρδεια»