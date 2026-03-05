Μαρινάκης: Ετοιμότητα για τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εντατικοί έλεγχοι στα καύσιμα
Από το Σάββατο μέχρι χθες το απόγευμα έγιναν πάνω από 700 έλεγχοι στην αγορά καυσίμων – «Υπάρχει πλήρης επάρκεια σε όλα τα προϊόντα, όποιες αυξήσεις παρατηρούνται δείχνουν αισχροκέρδεια»
Προληπτικά μέτρα για να απορροφηθούν κατά το δυνατόν οι όποιες αρνητικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην οικονομία, εξετάζουν τα αρμόδια υπουργεία, που βρίσκονται σε ετοιμότητα για τον σκοπό αυτό, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης.
Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η επάρκεια σε όλα τα προϊόντα είναι πλήρης και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. «Όποιες αυξήσεις παρατηρούνται, που είναι αδικαιολόγητες και δείχνουν αισχροκέρδεια, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές», διαμήνυσε.
Η κυβέρνηση πραγματοποιεί διαρκώς ελέγχους στην αγορά καυσίμων. «Συνολικά, από το Σάββατο μέχρι χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 700 έλεγχοι, ενώ παράλληλα παρακολουθούνται οι τιμές σε όλα τα πρατήρια της χώρας μέσω της πλατφόρμας FuelPrices.gr. Σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα», είπε.
