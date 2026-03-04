Τα γενέθλια του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή: Οι ευχές Κακλαμάνη και το κάλεσμα στο γραφείο του για «γλυκό χωρίς ζάχαρη»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Γενέθλια Νικήτας Κακλαμάνης Κυριάκος Βελόπουλος

Τα γενέθλια του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή: Οι ευχές Κακλαμάνη και το κάλεσμα στο γραφείο του για «γλυκό χωρίς ζάχαρη»

Ο πρωθυπουργός γιορτάζει σήμερα τα 58α γενέθλιά του

Τα γενέθλια του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή: Οι ευχές Κακλαμάνη και το κάλεσμα στο γραφείο του για «γλυκό χωρίς ζάχαρη»
11 ΣΧΟΛΙΑ
Τα 58α γενέθλιά του γιορτάζει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα γενέθλια του πρωθυπουργού θύμισε στη Βουλή ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος όταν κάλεσε τον πρωθυπουργό στο Βήμα προκειμένου να ενημερώσει για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, του είπε «κύριε πρόεδρε να σας ευχηθώ εκ μέρους των συναδέλφων χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας».

Όταν, δε, ο κ. Μητσοτάκης ανέβηκε στο βήμα, αρχικά είπε σε κάποιον από τους βουλευτές που τον ρώτησε ότι κλείνει τα 58 του.

Αφού άκουσε, στη συνέχεια τον Κυριάκο Βελόπουλο να ζητάει κέρασμα, ο πρωθυπουργός είπε «θα κεράσουμε μετά κ. Βελόπουλε. Στο γραφείο μου μετά αν θέλετε να περάσετε, έχω γλυκό χωρίς ζάχαρη».

«Άμα είναι με στέβια το θέλουμε» απάντησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά πληροφορίες, να φωνάζει «θα μας δηλητηριάσετε».

Δείτε το βίντεο

Γενέθλια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη
11 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης