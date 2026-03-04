Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον, η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον, η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική
Το μήνυμα ότι «η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον» διευκρινίζοντας ότι «η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική» έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ενημέρωση που παρείχε στη Βουλή με αφορμή την παρέμβασή του στη συζήτηση του νομοσχεδίου όσον αφορά την επιστολική ψήφο για τους απόδημους Έλληνες.
Ο πρωθυπουργός άφησε, παράλληλα, ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν «προληπτικά μέτρα για να αποφευχθούν αρνητικές συνέπειες από την κρίση» διαμηνύοντας ότι «αν απαιτηθεί θα ληφθούν ειδικά μέτρα για έλεγχο υπερβολικών ανατιμήσεων».
Τόνισε, ακόμα, ότι η θέση της Ελλάδας όσον αφορά την κρίση στη Μέση Ανατολή είναι «αποκλιμάκωση συγκρούσεων και επιστροφή της διπλωματίας, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο».
Ζήτησε, τέλος, «τα μικρά και κομματικά να υποχωρούν μπροστά στα μεγάλα και τα εθνικά» και «η συναίνεση να επικρατήσει έναντι διχαστικών συνθημάτων» καλώντας τους «επαγγελματίες ανησυχούντες» για την θέση της χώρας και την διεθνή της θέση «να αντιληφθούν ότι η εξωτερική και αμυντική πολιτική δεν ασκείται με ιδεολογικά αλλά με εθνικά κριτήρια»
Στη δευτερολογία του, δε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε αυτούς που είχε κάποτε αποκαλέσει «πατριώτες της φακής» λέγοντας «μάλλον ήμουν προσβλητικός με τις φακές», ανακοινώνοντας, επίσης, ότι ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών ρύθμιση ώστε το σύστημα εκλογής αποδήμων βουλευτών να εφαρμοστεί 18 μήνες μετά την πρώτη κάλπη.
Ξεκινώντας την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «δραματικά γεγονότα μεγάλης έκτασης και έντασης με οικονομικές συνέπειες» τονίζοντας ότι «ο χάρτης των παγκόσμιων γεωπολιτικών συσχετισμών μεταβάλλεται εντείνοντας την αβεβαιότητα».
«Η θέση της πατρίδας μας είναι σαφής. Υποστηρίζουμε την αποκλιμάκωση συγκρούσεων και την επιστροφή της διπλωματίας με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα ενώ η επόμενη ημέρα στο Ιράν θα πρέπει να εγγυάται την ελευθερία και αυτοδιάθεση του λαού που καταπιέζεται εδώ και 10ετίες. Με απόλυτο έλεγχο του πυρηνικού και βαλλιστικού του προγράμματος ώστε να πάψει το Ιράν να αποτελεί διαρκεί απειλή για την διεθνή και περιφερειακή ειρήνη».
Στη συνέχεια περιέγραψε ότι «στο υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποιήθηκε μονάδα διαχείρισης κρίσεων, εγκαταστάθηκαν πολλαπλές γραμμές επικοινωνίας σε πολλές χώρες. Δημιουργήθηκαν πλατφόρμες για επαναπατρισμό» επαναλαμβάνοντας ότι «υπάρχει και ειδικό σχέδιο ώστε όταν καταστεί εφικτό, όταν διασφαλιστεί η ασφάλεια πτήσεων, να υπάρξει οργανωμένη επιστροφή όσων το επιθυμούν με ευθύνη της πολιτείας».
«Ήδη επέστρεψε η ομάδα Κ18 του Άρη και μια ομάδα συμπολιτών μας από τη Βηθλεεμ. Αντίστοιχες κινήσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Να ζητήσω από τους συμπολίτες μας που είναι εγκλωβισμένοι στις χώρες Ανατολής να δείξουν ψυχραιμία και να προσέχουν την ασφάλεια τους» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό».
Ειδικά, δε, για την Κύπρο τόνισε ότι «η προσοχή μας στρέφεται και στην Κύπρο που αποτελεί βραχίωνα του ελληνισμού και βρίσκεται πιο κοντά στην εμπόλεμη ζώνη. Μετά από επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας η Ελληνική πολιτεία έστειλε το καμάρι του ΠΝ την φρεγάτα Κίμων την φρεγάτα Ψαρρά και 4 F-16. Η Ελλάδα είναι παρούσα και ανταποκρίνεται όπου την καλεί το εθνικό και καθήκον και θέτει τις αναβαθμισμένες Ένοπλες Δυνάμεις στην υπηρεσία του Οικουμενικού Ελληνισμού. Η αποστολή μας είναι αμυντική και ειρηνική. Γίνεται με βάση τόσο την διμερή όσο και Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη με στόχο να αποτραπούν απειλητικές ενέργειες εναντίον του ανεξάρτητου κράτους της Κύπριου. Έχει την ξεχωριστή του σημασία καθώς αποδεικνύει στην πράξη πως αντιλαμβανόμαστε την ενδυνάμωση της χώρας μας. Η Ελλάδα πρώτη έσπευσε να συνδράμει την Κύπρο . Ακολούθησαν - και αυτό είναι θετική εξέλιξη - και ακολούθησαν η Γαλλία και ενδεχομένως η Γερμανία και το Ηνωμέν. Βασίλειο».
«Επί της ουσίας δεν θα παραθέσω δημόσια όλες τις πτυχές συνεργασίας με Κύπρο όπως λιτές πρέπει να είναι αναφορές μας για τη στρατηγική των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες του Υπ. Προστασίας του Πολίτη για θέματα ασφάλειας και σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν πολιτικές και για το υπουργείο Μετανάστευσης καθώς τέτοια γεγονότα γεννούν ροές. Δεν υπάρχει κάτι ορατό αλλά η πατρίδα μας πρέπει να είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο» είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης.
Με αφορμή, δε, ότι «αυτές οι εξελίξεις επηρεάζουν και την διεθνή οικονομία», ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «γι' αυτό τα αρμόδια υπουργεία είναι έτοιμα να αναπροσαρμόσουν κινήσεις. Εξετάζουμε προληπτικά μέτρα για να απορροφηθούν κατά το δυνατόν οι συνέπειες. Αυξήσεις στα καύσιμα θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες όπως και ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες. Άλλο όμως η κερδοσκοπία και αν απαιτηθεί θα ληφθούν ειδικά μέτρα για έλεγχο υπερβολικών ανατιμήσεων».
«Κλείνω με την παρατήρηση ότι στα αχαρτογράφητα νερά η σταθερότητα εσωτερική της χώρας γίνεται προϋπόθεση ασφάλειας και προόδου. Να αντιληφθούμε όλοι εδώ ότι είναι καιρός τα μικρά και κομματικά να υποχωρούν μπροστά στα μεγάλα και τα εθνικά. Η αντιπολιτευτική εσωστρέφεια να δώσει τώρα την θέση της σε ευρύτερη οπτική. Η συναίνεση να επικρατήσει έναντι των διχαστικών συνθημάτων. Οι επαγγελματίες ανησυχούντες για την θέση της χώρας και την διεθνή της θέση να αντιληφθούν ότι η εξωτερική και αμυντική πολιτική δεν ασκείται με ιδεολογικά αλλά με εθνικά κριτήρια. Το Διεθνές Δίκαιο δεν μπορεί να επικαλείται για να δικαιολογήσει κρεμάλες ούτε για να δικαιολογήσει καθεστώτα στην Μέση Ανατολή. Ένας γενικευμένο πόλεμος δεν παράγει νικητές. Παράγει κρίσεις και αστάθεια και δεν το θέλουμε. Από το περασμένο Σάββατο επικοινώνησα με όλους τους ηγέτες της Μέσης Ανατολής μεταφέροντας μήνυμα αποκλιμάκωσης. Ζήτησαν προσοχή στην κατάσταση του Λίβανου. Είναι λογικό το Ισραήλ να επιχειρήσει ς να αντιδράσει σε απρόκλητες προκλήσεις από την Χεζμπολαχ αλλά εξίσου απαράδεκτη θα ήταν μια χερσαία επιχείρηση δίνοντας δικαιολογίες στην Χεζμπολάχ. Να μην ανοίξει ακόμα ένα μέτωπο.
Στο πλαίσιο αυτό ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «έχουμε την ευκαιρία να εκπέμψουμε μήνυμα εθνικής ευθύνης με την ψήφος μας στο νομοσχέδιο για την ψήφο απόδημων Ελλήνων και είναι ένας λόγος που επέμεινα να μην αναβληθεί η συζήτηση ώστε να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο που δίνει δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος σε όσους βρίσκονται εκτός επικράτειας και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Σε τέτοιους καιρούς η συμμετοχή των ομογενών μας στα κοινά γίνεται χαλύβδινος κρίκος ένωσης κάνοντας την πατρίδα μας πιο δυνατή»
Όπως εξήγησε, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών «απονέμει σε όλους τους Έλληνες ίδια δικαιώματα ανεξάρτητα του που κατοικούν. Σήμερα θα αποφασίσουμε εάν η φωνή ενός συμπατριώτη μας στη Μελβούρνη, το Λονδίνο και το Τορόντο θα έχει το ίδιο βάρος με εκείνου στην Θεσσαλονίκη, την Αθήνα ή το Ηράκλειο. Είναι μια τομή που καθυστέρησε και αποτελεί αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας που ακυρώθηκε επανειλημμένα».
«Δυστυχώς το κράτος μας τιμούσε τους απόδημους στα λόγια όχι στην πράξη. Στην πράξη δίσταζε να τους κάνει μέλος της ελληνικής πολιτείας. Αυτό αλλάζει. Από τα λόγια περνάμε στην πράξη με αυτή την κυβέρνηση που πραγματοποιεί το δεύτερο και καθοριστικό βήμα αυτής της πρωτοβουλίας. Όπως συζητήθηκε εξαντλητικά στην επιτροπή οι τομές που εισάγονται είναι: Η δυνατότητα να ψηφίζουν επιστολικά και η εκπροσώπηση τους στην Βουλή. Όχι με τον γενικό και απρόσωπο τρόπο μέσω της λίστας επικρατείας αλλά με τον καθορισμό ειδικής τριεδρικής περιφέρειας μόνο γι' αυτούς. Να θυμίσω ότι η διαδικασία δημοκρατικής ωρίμανσης δεν ξεκινά σήμερα. Η κυβέρνηση αυτή έχει προωθήσει διαδοχικές θετικές πράξεις για τους απόδημους Έλληνες» είπε ακόμα ο πρωθυπουργός.
«Καθιερώσαμε την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές με επιτυχία. Έχουμε δοκιμασμένο σύστημα που ερχόμαστε να το εφαρμόσουμε και στις επόμενες εθνικές εκλογές αδιάβλητο. Προσβλέπω ότι θα υπάρξει αυξημένη συμμετοχή των συμπολιτών μας εκτός επικράτειας οι οποίοι και πάλι θα έχουν να επιλέξουν μεταξύ φυσικής παρουσίας και επιστολικής ψήφου» συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.
Ειδικά για την εκλογική περιφέρεια απόδημων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «συνιστά μια σημαντική τομή που επιτρέπει την αυθεντική εκπροσώπηση των απόδημων στο κοινοβούλιο. Οι εκλογείς με την ψήφο τους θα επιλέγουν τους δικούς τους ανθρώπους και να στέλνουν το δικό τους παλμό στο κοινοβούλιο. Οι εκατοντάδες κοινότητες ελληνισμού θα συναγωνιστούν σε μια άμιλλα δημοκρατικής επιλογής που θα οδηγήσει σε αύξηση συμμετοχής που όλοι επιζητούμε. Είναι μέτρο που μας φέρνει πίσω στις ρίζες μας στις εκλογές του 1862 που έδωσε το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στους εκτός επικράτειας Έλληνες. Η ουσία αυτού του νομοσχέδιου εκτείνεται πολύ πέρα από τις τεχνικές ρυθμίσεις εκλογικού συστήματος. Υπηρετεί την γεφύρωση με έναν ακόμα ισχυρό κρίκο την Ομογένεια με μητέρα πατρίδα και ενσωματώνει στον ενεργό κορμό χιλιάδες γιατί όχι και εκατομμύρια Έλληνες του εξωτερικού. Εκτός από εθνική είναι και δημοκρατική η κατεύθυνση καθώς διευκολύνει την συμμετοχή περισσότερων στην δημόσια ζωή».
«Εκεί που βλέπω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι όταν συνομιλώ με συμπολίτες μας εκτός Ελλάδας που κρατούν άσβεστη την φλόγα του ελληνισμού. Τους χιλιάδες επιστήμονες που έφυγαν στην κρίση και θέλουν να επιστρέψουν. Όλα αυτά συντείνουν στην στήριξη του νομοσχέδίου από όλες τις πτέρυγες όχι γιατί το επιβάλλει το σύνταγμα αλλά ως υποχρέωση απέναντι στον παγκόσμιο ελληνισμό. Αν μπορούμε παρά τις σημαντικές διαφωνίες μας να συμφωνούμε στα μείζονα και σημαντικά. Να πιστοποιήσουμε στην πράξη πως αντιλαμβάνεται η πολιτεία την σχέση μας με την διασπορά» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Όσον αφορά την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «η πατρίδα μας μπαίνει σε μεγάλη περιπέτεια γεωπολιτικών εντάσεων» κάνοντας λόγο για «δυσάρεστες εξελίξεις και επικίνδυνη κλιμάκωση που δημιουργεί εύλογη ανησυχία καθώς υπάρχει κίνδυνος γενικευμένης σύρραξης με σοβαρές συνέπειες για διεθνή ασφάλεια. Το αυταρχικό καθεστώς του Ιράν έχει διαχρονικά συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της περιοχής και καταπιέζει τον ιρανικό λαό. Η προληπτική επίθεση ΗΠΑ και Ιράν χωρίς έγκριση του ΟΗΕ συνιστά ωμή παραβίαση διεθνούς δικαίου. Άκουσα τον πρωθυπουργό ότι γενικευμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν παράγει νικητές. Συμφωνούμε. Να το πείτε στους υπουργούς σας που πανηγυρίζουν».
Στο πλαίσιο αυτό είπε ότι «η στρατιωτική μας παρουσία στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο οφείλει να αποσκοπεί μόνο στην προστασία του κυπριακού ελληνισμού και να μην υπάρξει καμία μα καμία εμπλοκή στον πόλεμο που διεξάγουν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξεκινά καμία πολεμική επιχείρηση από τις βάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα».
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε, ακόμα, ότι «η συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές δεν αποτελεί κομματική επιλογή αλλά εθνική και συνταγματική επιταγή. Η επιστολική ψήφος είναι θετικό εργαλείο για να διευκολύνουμε Έλληνες τους εξωτερικού και την στηρίζουμε απόλυτα».
Όσον αφορά την τριεδρική εκλογική περιφέρεια Αποδήμων, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «κατά την ακρόαση των φορέων οι εκπρόσωποι εξέφρασαν σοβαρούς προβληματισμούς. Υπάρχει και μια άλλη κρίσιμη διάσταση. Μια παγκόσμια περιφέρεια σημαίνει τεράστιες δαπάνες και επικοινωνιακή υπεροχή όσων έχουν ήδη προνομιακή πρόσβαση στην ενημέρωση. Τι επιδιώκετε; Μια παγκόσμια Β’ Αθήνας; Για να εκλεγούν ποιοι; Οι εργαζόμενοι και νέοι επιστήμονες; Θα έχουν ίση πρόσβαση ή θα έχουν οι παγκόσμιες τηλεπερσόνες και οι μεγιστάνες; Για εμένα θα πρέπει να το συζητήσουμε με σοβαρότητα και ευθύτητα αυτό. Αν όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση συμμετέχουν εκατοντάδες χιλιάδες στις εκλογές τότε ο κάθε βουλευτής θα εκπροσωπεί πολλαπλάσιους πολίτες σε σχέση με έναν εκλεγμένο εντός χώρας. Ενώ η επιστολική ψήφος θα ισχύσει από τις ακριβώς επόμενες εφόσον πάρει 200 η εκλογική περιφέρεια θα ισχύσει στις επαναληπτικές. Αν σας ενδιαφέρει να οικοδομήσετε συναινέσεις και όχι να τις γκρεμίσετε, σας προτείνω να ψηφίσουμε όλοι την χρήση επιστολικής των αποδήμων και ο τρόπος εκλογής να παραμείνει με το επικρατείας ως έχει σήμερα. Να δούμε πόσοι έχουν ψηφίσει και τότε με ωριμότητα η Βουλή των Ελλήνων να κρίνει το ζήτημα της περιφέρειας. Καθαρά λόγια».
Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε, τέλος, στη συζήτηση της ώρας του πρωθυπουργού την περασμένη Παρασκευή λέγοντας: «την προηγούμενη Παρασκευή μια ημέρα μετά την απόφαση για ζήτημα Predator δεν βρήκατε μια λέξη να πείτε για την καταδίκη τεσσάρων προσώπων για παράνομη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού σε βάρος στελεχών σας και αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων. Τι κάνατε ; Χρήση του δικαιώματος της σιωπής; Το μόνο που είπατε είναι ότι καθυστερήσαμε να καταθέσουμε πρόταση για διεξαγωγή προ ημερησίας διάταξης συζήτηση; Σας ενημερώνω ότι το αίτημα κατατίθεται τώρα. Να έχετε όλο το χρόνο να μελετήσετε και να έρθετε προετοιμασμένος και να αποδείξετε ότι πίσω από τις παράνομες παρακολουθήσεις δεν ήσασταν εσείς ο ίδιος προσωπικά. Για να μην υπάρξει παρεξήγηση για το μομέντουμ της κατάθεσης αιτήματος, δεν θέλω καμία παρεξήγηση, σήμερα δεν κατατίθεται γιατί έχετε γενέθλια ως δώρο γιατί περιμέναμε την απόφαση του δικαστηρίου και να έχει εικόνα ο λαός τι συμβαίνει στον τόπο. Ευκαιρία να ανοίξει συζήτηση για όλα τα σοβαρά θέματα που αφορούν την δημοκρατία. Χωρίς δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Χρόνια σας πολλά κ. Μητσοτάκη»
Στη συνέχεια απευθυνόμενος προς τον ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, τόνισε ότι «η Ελλάδα παρείχε αμυντική στήριξη στην Κύπρο και όχι στις βρετανικές βάσεις. Θα περίμενα μεγαλύτερη υπευθυνότητα όταν για πρώτη φορά εδώ και 10ετιες η Ελλάδα συνδράμει την Κύπρο».
«Δεν μπορώ, όμως, να μην σχολιάσω φωνές από κόμματα και στελέχη που βρίσκονται στα δεξιά της ΝΔ. Ήταν οι πρώτοι υπέρμαχοι της ανάγκης να ενισχύσει την ισχύ της η Ελλάδα για να υπερασπίζεται την εθνική κυριαρχία. Διαπίστωσα, όμως, αμηχανία για αυτή την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης. Είχα μιλήσει για πατριώτες της φακής κάποτε. Μάλλον ήμουν προσβλητικός για τις φακές».
Όσον αφορά, τέλος, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, ο πρωθυπουργός είπε προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ «θεωρώ κ. Ανδρουλάκη ότι συμφωνείτε επί της αρχής να δοθεί επιστολική ψήφος στους αποδήμους, Θεωρώ ότι θα φτάσουμε τις 200 ψήφους. Θεωρώ σημαντικό να συμφωνούμε επί της αρχής να δώσουμε δυνατότητα επιστολικής ψήφου στους συμπατριώτες μας που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και μένουν στο εξωτερικό».
Στη συνέχεια, δε, αναφέρθηκε σε δύο ζητήματα που έθεσε ο κ. Ανδρουλάκης: «Είναι εύλογος ο προβληματισμός για τον τρόπο εκλογής σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών, γι' αυτό ζήτησα από τον ΥΠΕΣ να υπάρξει πρόβλεψη το σύστημα να εφαρμοστεί 18 μήνες μετά την πρώτη κάλπη. Θέλω όμως και από εσάς να κάνετε ένα θετικό βήμα για όσα είπατε περί μεγάλης εκλογικής περιφέρειας που συμπεριλαμβάνει όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Ελάτε να συμφωνήσουμε το προφανές, να κατατμήσουμε τον κόσμο σε 3 μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες. Μια μπορεί να είναι Ευρώπη Αφρική και Μ. Ανατολή, μια στη Βόρεια και Νότια Αμερικάη και τρίτη στην Ωκεανία και τη λοιπή Ασία. Είστε σύμφωνος με αυτή την πρωτοβουλία; Ξέρω ότι θα διαφωνήσετε γιατί αυτό είχε τεθεί στην διακομματική με πρωτοβουλία του υπουργού και διαφωνήσατε γιατί με αυτό τον τρόπο θα ευνοούταν μόνο η ΝΔ ως πρώτο κόμμα. Το λέω για να δείξω την υποκρισία σας όταν αρνείστε στην πράξη να δημιουργήσουμε μικρότερες εκλογικές περιφέρειες».
«Δεν μπορώ να μην αφήσω ασχολίαστη, τέλος, την θέση σας ότι η χώρα μας θυμάται την ομογένεια μόνο για εκλογικούς λόγους. Η χώρα μας για πρώτη φορά διαθέτει εθνική στρατηγική για τον απόδημο ελληνισμό με περισσότερες ψηφιακές υπηρεσίες και ζητήματα που αφορούν την γλώσσα με κορωνίδα την ανακήρυξη της 9ης Μαρτίου από την Unesco ως διεθνή ημέρα ελληνικής γλώσσας
Απαντώντας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αρχικά είπε «χαίρομαι γιατί ξεκαθαρίσαμε το τοπίο πιθανόν δεύτερων εκλογών για να μην υπάρχουν διενέξεις και διαφορετικές προσεγγίσεις».
Όσον αφορά, όμως, «την παγκόσμια εκλογική περιφέρεια και γιατί επιμένουμε» είπε «επιλέξατε στο επικρατείας σας πρώην ευρωπαίο επίτροπο και εμείς μια εργαζόμενη Ελληνίδα που ζει και εργάζεται στο εξωτερικό. Σας ρωτώ, με όριο εκλογικών δαπανών 200.000 μπορεί ένας Έλληνας εργαζόμενος να συμμετέχει στις εκλογές; Ποια η λογική; Να συμμετέχουν επιστολικά οι Έλληνες εξωτερικού και με βάση τα στατιστικά στοιχεία συμμετοχής να κάνουμε την προσαρμογή της εκλογικής περιφέρειας. Έως τότε θα έχουμε τις λίστες επικρατείας και τα κόμματα θα δείξουν πώς αντιμετωπίζουν και αντιλαμβάνονται την ομογένεια. Κάτι ακόμα. Για την ομογένεια. Οι ίδιοι ομογενείς έθεσαν τα θέματα που σας ανέπτυξα για την αξιοπιστία μητρώων και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε αυτούς απαντάτε, έχετε κάτι να πείτε; Το νέο πάρτι αναθέσεων 7 εκατ ευρώ θα μας πείτε κάτι γι αυτό;
Κλείνοντας. Έχουμε διάθεση συναίνεσης, Να διευκολύνουμε όλους τους Έλληνες να ψηφίζουν χωρίς εμπόδιο και κόστος επιστολικά να ασκούν το δικαίωμα τους. Χαίρομαι που δείχνουν κι αλλά κόμματα αυτή τη διαίρεση. Αυτές οι συναινέσεις πρέπει να υπάρχουν και σε άλλα πεδία όπως εκπαίδευση δομές αν θέλουμε να βλέπουμε τον απόδημο ελληνισμό ως μέλος της κοινωνίας»
