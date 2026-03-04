Μητσοτάκης: Η Ελλάδα είναι παρούσα με ισχύ όπου την καλεί το εθνικό καθήκον, η αποστολή στην Κύπρο είναι αμυντική και ειρηνική

Προανήγγειλε προληπτικά μέτρα για τις αυξήσεις λόγω του πολέμου και ειδικά μέτρα ελέγχου των υπερβολικών ανατιμήσεων - Το μήνυμα προς τους «επαγγελματίες ανησυχούντες» και τους «πατριώτες της φακής» - Τι ανακοίνωσε για την ψήφο των αποδήμων σε περίπτωση διπλών εκλογών

