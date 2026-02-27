1.000 ανακλήσεις ασύλου έως τον προσεχή Ιούνιο προαναγγέλλει ο Θάνος Πλεύρης
Το άσυλο δεν είναι μόνιμη κατάσταση, έχω δώσει εντολή να επανεξεταστούν όλες οι περιπτώσεις, είπε στη Βουλή ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου
Σαρωτική επανεξέταση όλων των δελτίων ασύλου που έχει χορηγηθεί τα τελευταία χρόνια σε χιλιάδες μετανάστες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι λόγοι διατήρησής τους προανήγγειλε ο Θάνος Πλεύρης στην ολομέλεια της Βουλής.
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε πως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί κεντρική πολιτική της κυβέρνησης και εκτίμησε ότι έως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 θα ανακληθούν πάνω από 1.000 δελτία ασύλου.
«Το άσυλο δεν είναι μόνιμη κατάσταση. Έχω δώσει εντολή να επανεξεταστούν όλες οι περιπτώσεις. Ο επανέλεγχος δεν θα γίνει ονομαστικά αλλά με βάση συγκεκριμένα κριτήρια όπως αν ο κάτοχος ασύλου έχει συλληφθεί ή εμπλέκεται σε υποθέσεις που αφορούν την δημόσια τάξη ή προέρχεται από χώρες που πλέον θεωρούνται ασφαλείς. Στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις το άσυλο θα ανακαλείται. Το μήνυμα μας είναι σαφές και ξεκάθαρο: αν κάποιος δεν κινδυνεύει στην χώρα καταγωγής του θα ανακαλείται το άσυλο και θα επιστρέφει στην χώρα του. Αυτή είναι κεντρική μας πολιτική» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύσης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Δημήτρη Τζανακόπουλου σχετικά με την επανεξέταση της περίπτωσης του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Τζαβέντ Ασλαμ.
Ο υπουργός πρόσθεσε δε πως στην πρόσφατη τετραμερή που πραγματοποιήθηκε στην Ρώμη διαμήνυσε στον Πακιστανό ομόλογο του πως το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν πολλές ανακλήσεις ασύλου Πακιστανών που διαμένουν στην Ελλάδα.
Ο κ. Πλεύρης υπενθύμισε ότι την περίοδο 2015 υπήρξαν μόλις 19 ανακλήσεις ασύλου για να προσθέσει πως από το 2021 έως το τέλος του 2025 αυξήθηκαν σε 595.
